Посол России в Берлине допустил поставку Германией Taurus Украине

Tекст: Денис Тельманов

Посол России в Берлине Сергей Нечаев не исключил возможность передачи Германией дальнобойных крылатых ракет Taurus Киеву, передает ТАСС.

Он отметил, что недавно новое правительство Германии засекретило список вооружений и военной техники, передаваемых украинской стороне. Ранее подобная информация была открытой, но теперь власти Германии объясняют засекречивание желанием не предоставлять России полезные сведения.

В эфире телеканала «Россия-24» Нечаев заявил: «Номенклатура этой продукции пока не раскрывается, ибо в последнее время новое правительство Германии решило не предавать огласке тот реестр вооружений и военной техники, который передается Киеву». Дипломат подчеркнул, что в текущих условиях нельзя исключать никаких вариантов, включая возможные поставки ракет Taurus.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии обсуждает масштабную закупку 1 тыс. танков и 2,5 тыс. БМП для оснащения семи бригад НАТО на сумму около 25 млрд евро.

Военный эксперт Константин Сивков отметил, что ракеты Taurus не могут применяться на Украине без космической разведки, которой Киев не располагает, а заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца об обучении украинских военных и передаче высокоточного оружия являются маскировкой потенциального участия Берлина в конфликте с Россией.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что обсуждал с главой киевского режима Владимиром Зеленским возможность обучения украинских военных использованию ракет Taurus.