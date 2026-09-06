Придется Каменских, Потапу, Данилко, а вместе с ними еще миллионам русскоязычных людей на Украине напомнить: сколько бы они ни старались, они никогда не станут своими для тех, кто любит Бандеру и желает всех украинизировать. Ни-ког-да!18 комментариев
Кушнер рассказал о надежде на переговоры по Украине в трехстороннем формате
Зять американского президента Джаред Кушнер выразил надежду на возвращение переговоров по украинскому урегулированию к трехстороннему формату с участием Москвы, Киева и Вашингтона.
Американская сторона рассчитывает на вовлечение в процесс мирного урегулирования Москвы, Киева и Вашингтона, передает РИА «Новости». «Кушнер заявил, что надеется, что переговоры вернутся к трехстороннему формату с Украиной, Россией и США», – сообщает агентство.
В свою очередь спецпосланник президента США Стив Уиткофф подчеркнул стремление Вашингтона к дипломатическому, а не кинетическому разрешению кризиса. По его словам, Дональд Трамп придает огромное значение возобновлению диалога между сторонами при американском посредничестве. Уиткофф добавил, что делегация полностью довольна результатами состоявшихся бесед.
Кушнер также заверил, что Соединенные Штаты продолжат напряженно работать для окончательного завершения конфликта. Накануне визита в Киев американские эмиссары провели переговоры с Владимиром Путиным в Москве. Российский лидер четко указал гостям на необходимость полного устранения первопричин текущего кризиса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин принял американских спецпосланников в Кремле.
После трехчасовых переговоров дипломаты покинули российскую столицу.
Затем представители Вашингтона прибыли на территорию Украины.