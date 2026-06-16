Российские силовики сообщили о бегстве из ВСУ около 480 тыс. военных

Tекст: Денис Тельманов

Около 480 тыс. человек самовольно покинули ряды ВСУ, при этом более 160 тыс. военнослужащих находятся в уголовном розыске, передает РИА «Новости» со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

«Украинские ресурсы опубликовали статистику по количеству дезертиров. По состоянию на конец 2025 года в уголовном розыске (оставление позиций с оружием – ред.) находятся 161,5 тыс. человек, а около 480 тыс. человек суммарно сбежало из украинской армии», – рассказал собеседник агентства.

Источник добавил, что в эту статистику могут попадать и уничтоженные украинские солдаты, которых из-за большого числа пропавших без вести иногда записывают в дезертиры.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главами международных информагентств сообщил, что на Украине возбуждено 200 тыс. уголовных дел за дезертирство, а ежемесячно из ВСУ сбегают около 20 тыс. человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала текущего года украинскую армию самовольно покинули около 80 тыс. военнослужащих.

В январе российские силовые структуры оценили общее количество украинских дезертиров в 300 тыс. человек.

За весь прошлый год из рядов ВСУ сбежали свыше 200 тыс. солдат.