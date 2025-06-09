Для России, безусловно, выгодно, чтобы у главного геополитического противника была внутренняя «замятня», росло внутриполитическое напряжение. Это ослабляет Штаты, отвлекает ресурсы, подрывает внутреннюю сплоченность американского общества.7 комментариев
Посол Израиля заявил о поставке систем Patriot на Украину
Бродский сообщил о передаче Израилем Украине систем Patriot из США
Израильские комплексы Patriot, ранее находившиеся на вооружении страны с 1990-х годов, были переданы Киеву для поддержки украинской ПВО, сообщил посол Израиля на Украине Михаил Бродский.
Дипломат Михаил Бродский сообщил о передаче Израилем Украине систем Patriot, передает «Московский комсомолец». По его словам, комплексы были получены Израилем от Соединенных Штатов в 90-х годах и теперь оказались на Украине.
Бродский подчеркнул: «Системы Patriot, которые мы когда-то получили от Соединенных Штатов, теперь находятся на Украине». Он добавил, что подобная поддержка Тель-Авивом Киева ранее не афишировалась, и многие ошибочно полагают, что этого не происходило.
Посол указал на то, что обвинения в адрес Израиля в отсутствии военной помощи Украине не соответствуют действительности, поскольку конкретные действия по передаче вооружений действительно осуществлялись.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль увеличил поставки оружия в страны Евросоюза до рекордных объемов.
Тель-Авив игнорирует возможную реакцию Москвы на эти действия. Эти вооружения в Европе используются для противодействия России.