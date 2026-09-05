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Эксперт: Запрет транзита российского зерна ударит по самой Прибалтике
Латвия и Литва вновь демонстрируют готовность действовать вопреки собственной экономической логике, сообщения о возможном полном запрете транзита российского зерна через порты этих стран – продолжение той самоубийственной политики, которую прибалтийские элиты ведут уже не первый год, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич.
«Для российского экспорта потеря прибалтийского транзита не станет катастрофой. Собственная портовая инфраструктура на Балтике – Высоцк, Усть-Луга, Санкт-Петербург – способна оперативно принять дополнительные объемы. Более того, у России есть и другие морские выходы: Мурманск, Архангельск, тихоокеанские порты», – отметил Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ).
При этом для российского зерна потеря прибалтийского транзита не критична. Эксперт рассказал о возможностях вывоза через финские порты, хотя это маловероятно из-за схожей политической позиции Хельсинки.
«Главное – собственные порты на Балтике и Севере. Если же говорить о полном обходе недружественных вод, то есть маршруты через Каспий и Иран – дороже и дольше, но вполне реализуемо», – полагает эксперт.
Политолог напомнил, что Россия никогда не просила соседей о транзите «из милости» – за услуги платятся деньги по мировым ценам. «Если прибалтийские государства отказываются от этих доходов, насильно заставить их зарабатывать никто не может и не будет», – подчеркнул собеседник.
Экономический ущерб для самих Латвии и Литвы очевиден, добавил спикер. «Их железные дороги и порты построены исключительно под обслуживание российских грузов. В отличие от Германии, находящейся в центре европейской транспортной сети, Прибалтика – тупик. Заменить выпадающие российские объемы нечем: любые грузы из Казахстана или Средней Азии все равно должны идти через территорию России, а Москва не обязана решать проблемы Риги или Вильнюса», – пояснил Межевич.
Таким образом, в любом случае пострадает от этих запретов только сама Прибалтика. «Ее порты окончательно потеряют грузопоток, железные дороги деградируют, а бюджеты лишатся последних источников доходов. Очередной «громкий» политический жест обернется очередным шагом к экономическому коллапсу», – прогнозирует политолог.
Люди, которые 30-35 лет назад строили прибалтийскую модель экономики на транзитных функциях, «сегодня либо умерли, либо уехали, либо молчат – любое слово в пользу связей с Россией стало политическим преступлением». «Нынешние руководители стран Балтии, судя по всему, не в состоянии просчитать последствия своих решений», – полагает эксперт.
Ввести запрет на транзит российского зерна, не нарушая формально законодательство ЕС и ВТО, можно – например, затеяв бесконечный «капитальный ремонт» пунктов пропуска. «Но это лишь подтверждает абсурдность ситуации. В любой стране железнодорожные пассажирские перевозки убыточны, их субсидируют за счет грузовых. Отказавшись от грузового транзита, Латвия и Литва уничтожают и пассажирское сообщение, и всю логистическую отрасль», – считает собеседник.
По словам Межевича, ключевое отличие прибалтийских стран от Германии, Франции или Италии – они не видят перспектив разрешения конфликта. «С Берлином и Парижем Москве, вероятнее всего, предстоит договариваться после смены политических поколений. А вот будут ли через 10 лет существовать Эстония, Латвия и Литва в нынешнем формате – большой вопрос. Их элиты это интуитивно чувствуют, отсюда и стремление максимально навредить России, даже ценой саморазрушения», – пояснил спикер.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Латвия и Литва готовятся ввести жесткие ограничения на транзит сельхозпродукции из России, так как Москва перенаправила часть экспорта через балтийские порты, преимущественно латвийские, после атак на российскую инфраструктуру в Черном море.
Источники прогнозируют значительное увеличение объемов транспортировки в октябре. На фоне этих ожиданий латвийское правительство намерено обсудить полное эмбарго на провоз сельхозпродукции.
Правительство Латвии назначило официальное заседание по этому вопросу на 8 сентября. При этом страна ужесточает проверки на границе. Как заявил премьер-министр Андрис Кульбергс, к инспекциям привлекут украинские спецслужбы и экспертов по продовольственной безопасности. Их задача с помощью франко-британских систем верификации выявлять, не является ли это зерно незаконно вывезенным с контролируемых Россией украинских территорий.
Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что инфраструктура страны не должна использоваться для экспорта российского зерна. При этом Вильнюс сделал важное исключение: запрет не затронет транзит зерна в Калининградскую область. Сухопутный коридор через Литву продолжит действовать, чтобы избежать обострения вокруг блокировки эксклава.
На этой неделе Литовская ассоциация переработчиков и торговцев зерном (LGPP) объявила, что в Клайпедском порту осуществляется перевалка российского зерна. Глава Клайпедского государственного портового управления Алгис Латакас заявил, что за первые восемь месяцев этого года отсюда было перевезено 47 тыс. тонн российского зерна. В основном это кукуруза, доставленная по железной дороге из Калининградской области в Клайпеду.
До сих пор порты стран Прибалтики переваливали сравнительно немного российского зерна – около одного млн тонн за прошлый сезон. Однако сейчас российские экспортеры только на август и сентябрь подали заявки на перевозку по железной дороге в направлении Балтики сразу на пять млн тонн. По оценкам Российского зернового союза, потенциальный объем экспорта через Прибалтику в этом сезоне может достигнуть 5-6 млн тонн, а при подключении Эстонии – 10 млн тонн.