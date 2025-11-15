США проголосовали против западной поправки к резолюции России в ООН

Tекст: Антон Антонов

США впервые с 2022 года не стали соавторами и впервые проголосовали против западной поправки к российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма, передает ТАСС.

В предыдущие годы данная поправка вносилась Соединенными Штатами и другими странами, в ней заявлялось о якобы стремлении Москвы оправдывать проведение спецоперации на Украине борьбой с неонацизмом.

Американский дипломат пояснил этот шаг тем, что США намерены дистанцироваться от многих резолюций комитета из-за их неэффективности. «Соединенные Штаты ясно дали понять о своем намерении в этом году отказаться от участия в большинстве резолюций в Третьем комитете. ООН больше не может позволить себе тратить свои ресурсы там, где нет или почти нет никакого эффекта», – заявил представитель США. Он добавил, что рост числа докладов и мероприятий достиг уровня неэффективности, и США проголосуют «нет» по данной поправке.

В Министерстве иностранных дел России положительно оценили изменение позиции Вашингтона. Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев назвал это одним из позитивных итогов голосования по поправке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Третий комитет Генассамблеи ООН принял предложенную Россией резолюцию против героизации нацизма. Итоговый документ поддержали 114 государств, а 52 страны выступили против, 12 делегаций воздержались. США проголосовали против резолюции.