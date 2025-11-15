  • Новость часаПВО сбила 13 украинских беспилотников над регионами России
    Коррупция Зеленского начала мешать войне Запада с Россией
    Венгрия направила предназначенные Украине деньги армии Ливана
    Лукашенко назвал способные заменить доллар финансовые инструменты
    Генконсул Израиля назвал два способа проверить еврейское происхождение Чебурашки
    Путин утвердил стратегию повышения безопасности дорожного движения
    Захарова пошутила о борьбе Зеленского с коррупцией и наркоманией
    Характер повреждений указал на попадание ракеты Patriot в посольство Азербайджана
    США проголосовали против западной поправки к резолюции России в ООН
    В ВСУ пожаловались на нехватку денег, пилотов и пехоты
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заносит над Европой «бензиновый кнут»

    Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.

    4 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Коррупционный скандал на Украине выгоден всем, кроме Зеленского

    Скандал вокруг «Энергоатома» может быть серьезным рычагом влияния на Зеленского и его серого кардинала. Тем более если верны слухи, что у НАБУ есть записи разговоров Зеленского с Миндичем о коррупционных схемах. Обнародование этих материалов превратит Зеленского в политический труп.

    2 комментария
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зачем Киев расчеловечивает украинцев

    За время войны мы много чего повидали. В любом конфликте страдает мирное население. Но спокойное и рассудительное, целенаправленное убийство дронами ВСУ двух стариков и старухи, стоящей на коленях в молитве, – это что-то другое.

    27 комментариев
    15 ноября 2025, 01:50 • Новости дня

    США проголосовали против западной поправки к резолюции России в ООН

    Tекст: Антон Антонов

    На заседании Третьего комитета Генассамблеи ООН американская делегация не поддержала западную поправку к резолюции России о борьбе с героизацией нацизма и впервые проголосовала против поправки.

    США впервые с 2022 года не стали соавторами и впервые проголосовали против западной поправки к российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма, передает ТАСС.

    В предыдущие годы данная поправка вносилась Соединенными Штатами и другими странами, в ней заявлялось о якобы стремлении Москвы оправдывать проведение спецоперации на Украине борьбой с неонацизмом.

    Американский дипломат пояснил этот шаг тем, что США намерены дистанцироваться от многих резолюций комитета из-за их неэффективности. «Соединенные Штаты ясно дали понять о своем намерении в этом году отказаться от участия в большинстве резолюций в Третьем комитете. ООН больше не может позволить себе тратить свои ресурсы там, где нет или почти нет никакого эффекта», – заявил представитель США. Он добавил, что рост числа докладов и мероприятий достиг уровня неэффективности, и США проголосуют «нет» по данной поправке.

    В Министерстве иностранных дел России положительно оценили изменение позиции Вашингтона. Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев назвал это одним из позитивных итогов голосования по поправке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Третий комитет Генассамблеи ООН принял предложенную Россией резолюцию против героизации нацизма. Итоговый документ поддержали 114 государств, а 52 страны выступили против, 12 делегаций воздержались. США проголосовали против резолюции.

    13 ноября 2025, 07:21 • Новости дня
    Лавров раскрыл причины срыва встречи Путина и Трампа в Будапеште

    Лавров: Подковерные доклады сорвали встречу Путина и Трампа в Будапеште

    Лавров раскрыл причины срыва встречи Путина и Трампа в Будапеште
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент США Дональд Трамп получал «подковерные доклады», после которых встреча с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште не состоялась, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Лавров в интервью итальянской газете Corriere della Sera, которое издание отказалось публиковать, рассказал, что Трамп получал некие «подковерные доклады», после которых встреча с Путиным была отменена, передает ТАСС.

    Также Лавров изложил хронологию событий вокруг переговоров по Украине после саммита в Анкоридже.

    «Откуда и от кого взялись подковерные доклады американскому лидеру, после чего он то ли перенес, то ли отменил будапештский саммит, мне неизвестно. Но я вам изложил канву событий, опираясь строго на факты, за которые отвечаю. А отвечать на откровенные фейки про «неготовность России к переговорам», «срыв» итогов Анкориджа я не собираюсь», – подчеркнул Лавров.

    Министр иностранных дел России назвал анкориджские понимания важной вехой на пути поиска долгосрочного мира на Украине «через преодоление последствий организованного администрацией Барака Обамы кровавого антиконституционного госпереворота в Киеве в феврале 2014 года».

    Он подчеркнул, что эти понимания основаны на сложившихся реалиях и «тесно перекликаются со сформулированными президентом России Владимиром Путиным в июне 2024 года условиями справедливого и устойчивого урегулирования украинского кризиса».

    Также Лавров отметил, что администрация Дональда Трампа признавала неприемлемость втягивания Украины в НАТО. Вашингтон также признал, что не получится игнорировать территориальный вопрос по итогам референдумов в пяти исторических регионах.

    В октябре состоялся прошел телефонный разговор между Путиным и Трампом, после него стало известно о встрече двух политиков в Будапеште, но через некоторое время ее отменили.

    Постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что Трамп мог не знать о некоторых важных аспектах при урегулировании на Украине.

    Комментарии (5)
    13 ноября 2025, 03:51 • Новости дня
    У стран G7 закончились идеи для новых санкций против России

    Рубио признал трудность нахождения идей для новых санкций против России

    У стран G7 закончились идеи для новых санкций против России
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Госсекретарь США Марко Рубио по завершении встречи глав внешнеполитических ведомств стран – участниц G7 в Онтарио заявил, что вынужден признать, что находить цели для новых санкций против России все труднее.

    «Осталось не так много [возможностей] для введения санкций с нашей стороны. <...> У нас заканчиваются цели, в отношении которых можно было бы ввести санкции», – цитирует его ТАСС.

    Он напомнил, что Вашингтон ввел санкции против крупнейших нефтяных компаний России, а что еще можно предпринять, он не догадывается.

    Рубио предположил, что, возможно, более активные меры Европы против так называемого теневого флота принесут какие-то плоды.

    Напомним, в октябре Минфин США включил «Лукойл», «Роснефть» и их «дочки» в санкционный список. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новые санкции не создадут проблем для России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон выразил несогласие с покупкой союзниками США нефти и газа из России. При этом Индия продолжает импортировать российские энергоносители. А Болгария усилила охрану объектов компании «Лукойл» на своей территории.

    Комментарии (15)
    14 ноября 2025, 19:12 • Видео
    Киев вышел из переговоров с РФ. И вернулся

    В МИД Украины заявили, что переговоры с Россией об урегулировании конфликта приостановлены. Но потом дезавуировали это заявление. Как это понимать? И чего вообще ждать от Киева в условиях, когда у Владимира Зеленского столько проблем одновременно?

    Комментарии (0)
    13 ноября 2025, 20:52 • Новости дня
    Госдеп без объяснений удалил материалы о риске ядерной войны с СССР
    Госдеп без объяснений удалил материалы о риске ядерной войны с СССР
    @ Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госдепартамент США удалил из книги об администрации президента Рональда Рейгана записи о риске непреднамеренной ядерной войны с СССР в период учений NATO Able Archer в 1983 году, пишет The Washington Post (WP)

    «Департамент не был обязан предоставлять публичное уведомление», – приводит WP слова представителя ведомства, передает ТАСС.

    Как пишет газета, в январе на веб-сайте Госдепартамента разместили отредактированную версию книги, из которой исчезли 15 страниц, посвященных десятидневным военным учениям в ноябре 1983 года. Согласно публикации, в удаленных материалах приводились сведения о «повышении уровня боевой готовности советских истребителей и разведывательной активности» в ответ на действия НАТО.

    Впервые эти записи были обнародованы в феврале 2021 года, однако уже в 2022 году том серии «Международные отношения Соединенных Штатов» (FRUS) был удален с сайта, а позже перезалит в измененном виде. Сейчас на месте удаленных страниц висит уведомление об их отсутствии. Представитель Госдепартамента назвал такое решение неразумным, отмечая, что подобные действия лишь увеличивают внимание к скрываемой информации.

    Согласно действующему законодательству, с 1991 года ведомство обязано публиковать полную и достоверную хронику внешней политики через 30 лет после событий и за это время разместило более 450 томов FRUS.

    Ранее ФСБ рассекретила планы нацистов нанести ядерный удар по СССР летом 1945 года.

    Комментарии (0)
    13 ноября 2025, 16:29 • Новости дня
    Эксперт: Трамп не смог одержать верх над «глубинным государством» с помощью шатдауна

    Дробницкий: У Трампа по-прежнему нет контроля над федеральным правительством

    Эксперт: Трамп не смог одержать верх над «глубинным государством» с помощью шатдауна
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Шатдаун в США выявил нерешительность администрации Дональда Трампа и ее неспособность использовать кризис для укрепления своих позиций. Белый дом, инициировав приостановку работы правительства для демонстрации силы и противодействия Конгрессу, не только не добился преимуществ, но и столкнулся с падением рейтинга президента. Это создает риск постепенного перехода ключевых полномочий Трампа к законодателям, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Шатдаун стал следствием стремления Белого дома продемонстрировать свой административный ресурс и одновременно заблокировать попытки Конгресса присвоить президентские полномочия. Однако администрация Трампа не сумела использовать паралич законодательной власти, проявив нерешительность», – заявил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Белый дом выиграл время, но распорядился им неэффективно. Даже увольнения госслужащих в итоге отменили. Трамп не смог одержать верх над так называемым глубинным государством. А отмены авиарейсов из-за прекращения работы правительства лишь ударили по рейтингу президента. Условия соглашения о прекращении шатдауна подтвердили: у Трампа по-прежнему нет контроля над федеральным правительством», – подчеркнул собеседник.

    «Если говорить о формальной причине шатдауна, то здесь тактический успех можно отдать республиканцам. Налоговые субсидии для многих получателей Obamacare финансируются из переменной части бюджета, поэтому программа может быть заморожена из-за нехватки средств. Однако голосование по общему бюджету будет уже не партийным, а институциональным – и здесь, полагаю, демократы одержат победу», – констатировал он.

    «В целом, судя по всему, с середины декабря Конгресс продолжит попытки лишить Трампа президентских полномочий по ряду ключевых направлений. И нельзя исключать, что у законодателей это получится. Возможно, уже к середине 2026 года власть полностью перейдет в руки конгрессменов. Это станет беспрецедентным случаем в истории США, когда целый политический класс окажется отстранен от принятия решений», – резюмировал аналитик.

    В среду завершился самый долгий шатдаун в истории США. Палата представителей проголосовала за проект бюджета, который через два часа подписал президент Дональд Трамп. Работа федерального правительства возобновится после 43-дневного перерыва и позволит ему работать до 30 января 2026 года, пишет BBC.

    Проект гарантирует, что вызванные шатдауном увольнения и сокращения федеральных работников прекратятся. Большинство госслужащих уже получили уведомления о выходе на работу в четверг. Проекты, поставленные на паузу, в том числе продовольственная программа SNAP для малоимущих, будут профинансированы до конца сентября 2026 года.

    Трамп назвал законопроект победой над демократами. «Это четкий сигнал о том, что мы никогда не поддадимся вымогательству», – приводит CNN слова главы Белого дома. «Борьба еще не окончена. Мы только начинаем», – предупредил в свою очередь Хаким Джеффрис, один из лидеров демократов в Палате представителей.

    В посте на официальной странице Белого дома в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) приведена эпитафия: «Шатдаун демократов, покойся с миром. 1 октября 2025 – 12 ноября 2025». К публикации прикреплен видеоролик с мемами о шатдауне и музыкальным сопровождением, в том числе шутливыми изображениями лидера демократов в Палате представителей Хакима Джеффриса в сомбреро.

    Главным требованием демократов в ходе шатдауна было включение в закон положения о продлении налоговых льгот, которые делают медицинскую страховку доступнее для 24 млн американцев. Но республиканцы сохранили единство и отказались уступать, согласившись в декабре провести отдельное голосование по вопросу продления субсидий на медстрахование.

    Пока нет гарантии, что соответствующая мера будет одобрена Сенатом. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон до сих пор не подтвердил, что поставит вопрос о налоговых льготах на голосование в нижней палате. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто виноват в произошедшем шатдауне в США.

    Комментарии (0)
    14 ноября 2025, 20:32 • Новости дня
    Сериал «Слово пацана» победил на кинофестивале в США

    Сериал «Слово пацана» выиграл приз на кинофестивале в США

    Сериал «Слово пацана» победил на кинофестивале в США
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» удостоен главного приза Richmond International Film Festival в США, пишут информагентства.

    Сериал режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал победителем в категории Best of Festival for Episodic на Richmond International Film Festival (RIFF) 2025, передает ТАСС.

    Форум считается одним из крупнейших киносмотров Восточного побережья США и проводится уже 14 лет, охватывая работы создателей из более чем 20 стран мира. В этом году в конкурсной программе участвовали 170 проектов. Отмечается, что данная победа – первая международная награда для проекта.

    Премьера сериала состоялась на онлайн-платформах Wink и Start в ноябре 2023 года, а спустя полгода он вышел в эфир на НТВ. Сериал получил ряд отечественных премий, включая четыре премии ТЭФИ в категориях «Драматический сериал», «Сценарист сериала», «Режиссер сериала» и «Продюсер сериала». Также проект был отмечен премией «Белый слон» от кинокритиков и наградой премии АПКиТ как лучший онлайн-сериал.

    Производством «Слова пацана» занимались компании Toomuch Production, «НМГ Студия» и НТВ при поддержке Института развития интернета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» одержал победу в спецноминации «Сила в правде» Национальной премии интернет-контента.

    В сентябре режиссер и продюсер Жора Крыжовников попал в базу украинского сайта «Миротворец».

    Второго сезона сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» не планируется, об этом сообщил гендиректор ИРИ Алексей Гореславский.

    Комментарии (5)
    13 ноября 2025, 07:49 • Новости дня
    Рубио объяснил заявление Трампа о возобновлении ядерных испытаний

    Рубио: Ядерные испытания США включают испытание средств доставки

    Рубио объяснил заявление Трампа о возобновлении ядерных испытаний
    @ Nick Iwanyshyn/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заявление президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний включает в себя средства доставки, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

    «Трамп обещал испытание наших ядерных возможностей. Которые включают системы доставки», – цитирует Рубио РИА «Новости».

    Он добавил, что решение о возможных испытаниях ядерного оружия обосновывается желанием убедиться в безопасности такого вооружения.

    Президент России Владимир Путин заявлял, что получал телеграмму от российского посла в Вашингтоне Александра Дарчиева с разъяснениями по поводу заявлений Дональда Трампа о возможном возобновлении ядерных испытаний.

    США задумали запуск межконтинентальной баллистической ракеты после заявлений о возможном возобновлении ядерных испытаний. Также президент России заявил о готовности Москвы дать ответ в случае проведения ядерных испытаний другими странами.

    Комментарии (2)
    12 ноября 2025, 21:11 • Новости дня
    Ушаков: Трамп не передавал послания Путину через Токаева

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник президента России Юрий Ушаков опроверг информацию о передаче посланий от главы США Дональда Трампа президенту России Владимиру Путину через президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

    Президент США Дональд Трамп не направлял президенту России Владимиру Путину никаких посланий через президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который недавно находился в Соединенных Штатах, передает ТАСС. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в разговоре с телеканалом «Россия-1».

    Ушаков подчеркнул: «Мы не получали никаких сигналов через него». Помощник российского лидера отметил, что визит Токаева в США не стал каналом для передачи каких-либо сообщений между Москвой и Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил содержательность переговоров с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Москве. Токаев назвал государственный визит главной политической встречей года и подчеркнул хорошую подготовку российской стороны.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2025, 09:55 • Новости дня
    Захарова заявила о попытке Британии статьей FT сорвать переговоры по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Публикация в Financial Times о переговорах министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы Госдепа Марко Рубио была направлена на срыв переговоров по Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Британцы статьей в Financial Times (FT) о контактах глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Марко Рубио пытались сорвать переговорный процесс на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

    Захарова пояснила, что статья была скомпилирована британцами, чтобы сорвать переговоры.

    «Она была подогнана под ту задачу, которую они ставили. А кто они? Конечно, британцы. И никакие не британские журналисты как таковые, а конечно, те, кто стоят за ними и над ними», – сказала дипломат.

    Официальный представитель МИД России напомнила, что Британия сорвала переговоры в 2022 году. По ее словам, занимавший пост премьер-министра Британии Борис Джонсон приехал в Киев и сорвал переговоры с Владимиром Зеленским, который дал команду выйти из переговорного процесса.

    Захарова резюмировала, что сейчас Британии нужно сделать всё, чтобы не допустить переговорного процесса и набирания переговорной динамики.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что информационные вбросы Запада о срыве встречи Лаврова и Рубио направлены на поддержку Владимира Зеленского на Украине.

    Издание Financial Times написало о встрече Лаврова и Рубио в Нью-Йорке, однако Захарова назвала эту публикацию фантастической историей.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил несостоятельность слухов о недоверии президента к Сергею Лаврову.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2025, 17:54 • Новости дня
    ООН подняла флаг на границе Сирии с Израилем

    Флаг ООН поднят на Голанских высотах возле израильских позиций

    Tекст: Денис Тельманов

    Миротворческий контингент ООН установил свой флаг в провинции Кунейтра, расположенной на юге Сирии, вблизи границы с Израилем, как сообщает телеканал Syria TV.

    Миротворцы ООН подняли флаг на одной из высот в сирийской провинции Кунейтра, граничащей с Израилем, передает РИА «Новости» со ссылкой на Syria TV. По информации телеканала, флаг был поднят на военной точке в деревне Кудна. Ожидается, что в этом месте, находящемся всего в километре от израильской позиции на холме Аль-Ахмар, будет создан наблюдательный пункт миротворцев.

    После смены власти в Дамаске в декабре 2024 года армия Израиля начала проводить регулярные рейды в провинциях Дераа и Кунейтра, устанавливая блокпосты и проводя задержания местных жителей. Дамаск неоднократно призывал мировое сообщество оказать давление на Тель-Авив с целью прекращения этих действий, которые, по словам президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа, «угрожают не только стабильности САР, но и всего региона в целом».

    В декабре 2024 года, после смены власти в Сирии, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня в 1973 году, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Нетаньяху подчеркнул, что отдал приказ армии обороны Израиля занять зону разграничения и контролировать ее позиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН планирует уменьшить численность миротворцев на двадцать пять процентов из-за нехватки средств. Присутствие американских военных в Сирии назвал обоснованным президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа. Механизированные подразделения Израиля провели операцию в пяти населенных пунктах сирийской провинции Эль-Кунейтра.

    Комментарии (0)
    13 ноября 2025, 14:10 • Новости дня
    Кремль не согласился со словами Рубио о «нежелании мира» Россией

    Песков: В Кремле не согласны со словами Рубио о том, что Россия не хочет мира

    Tекст: Вера Басилая

    Москва открыта для политико-дипломатического урегулирования конфликта и намерена обеспечить безопасность государства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Кремль не согласен с заявлениями госсекретаря США Марко Рубио о том, что Россия не желает мира, По его словам, Москва по-настоящему хочет мира и остается открыта к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Песков добавил, что главной задачей России остается обеспечение своей безопасности, интересов и выполнение поставленных задач. Он подчеркнул, что Россия по-прежнему готова к мирному урегулированию, однако продолжает спецоперацию на Украине из-за нежелания Киева идти на договоренности.

    Ранее президент США Дональд Трамп назвал главной преградой для организации саммита в Будапеште нежелание России прекращать боевые действия на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спецоперация будет продолжена из-за отказа властей в Киеве вести переговоры.

    Комментарии (0)
    13 ноября 2025, 11:45 • Новости дня
    Ушаков: Саммит Путина и Трампа в Будапеште еще возможен

    Ушаков заявил о возможности саммита Путина и Трампа в Будапеште

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента России Юрий Ушаков допустил возможность проведения встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште все еще может состояться. Об этом сообщил помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков в комментарии для телеграм-канала «Юнашев Live», передает ТАСС.

    «Почему нет?» – сказал Ушаков.

    Ранее в октябре Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, после чего была согласована их встреча в Будапеште, но позднее она была отменена.

    Президент США Дональд Трамп назвал главным препятствием для проведения саммита в Будапеште позицию России по прекращению боевых действий на Украине.

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Дональд Трамп отменил встречу после получения неких «подковерных докладов».

    Комментарии (0)
    13 ноября 2025, 08:25 • Новости дня
    Шойгу: Россия ждет ответа США по ДСНВ

    Tекст: Вера Басилая

    Россия ожидает от США ответа на предложение о продлении Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу.

    По словам Шойгу, Россия ожидает официального ответа от США на предложение о продлении ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), передает РИА «Новости».

    «Ждем сигналов из Белого дома», – заявил глава Совбеза России.

    Он отметил, что Москва продемонстрировала готовность поддерживать ограничения, предусмотренные ДСНВ, если получит соответствующие встречные шаги со стороны Вашингтона.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что переговоры о дальнейшем продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений уже не ведутся.

    Президент России Владимир Путин отметил, что Москва готова после 5 февраля 2026 года еще год придерживаться ограничений по ДСНВ. Он также заявил, что для России вопрос продления ДСНВ не является критичным.

    Комментарии (3)
    13 ноября 2025, 09:30 • Новости дня
    В Таиланде россиянина арестовали по запросу США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На Пхукете задержали российского гражданина, его арест запросила американская сторона, мужчину обвинили в причастности к хакерским атакам на цифровую инфраструктуру, сообщают местные СМИ.

    Американские власти обвиняют россиянина в хакерской деятельности, они же направили запрос об экстрадиции, передает РИА «Новости» со ссылкой на Phuket News.

    По информации Управления по борьбе с преступлениями в сфере технологий, власти США считают, что 35-летний россиянин является «хакером мирового класса». Его подозревают в причастности к атакам на цифровую инфраструктуру «государственных ведомств в Европе и США». Делом занимается ФБР.

    Генпрокуратура Таиланда одобрила арест россиянина на основании запроса об экстрадиции. Он был взят под стражу «как лицо, экстрадиции которого запрашивает иное государство, в соответствии с законом об экстрадиции».

    По данным прессы, россиянин прибыл на Пхукет 30 октября и остановился в гостинице в районе Тхаланг. При аресте у него изъяли ноутбук, несколько смартфонов и криптокошелек для проведения экспертизы. Сотрудники ФБР присутствовали при аресте и обыске в номере гостиницы в качестве наблюдателей.

    Ранее суд в США решил удовлетворить ходатайство Франции о выдаче российского инженера Анатолия Легкодымова, которого французские власти обвиняют по тем же материалам, что и в США.

    До этого в Сингапуре гражданина России задержали по обвинению в нарушении американских законов в сфере кибермошенничества.

    Комментарии (0)
    13 ноября 2025, 13:23 • Новости дня
    Песков заявил о симметричном ответе России на ядерные испытания США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти России будут реагировать, если США откажутся от соблюдения запрета на ядерные испытания, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    В случае отказа США от запрета на ядерные испытания, Россия будет действовать соответственно. Об этом заявил Песков, комментируя слова госсекретаря США Марко Рубио о возможном возобновлении испытаний ядерного потенциала, передает ТАСС.

    Песков отметил, что слова Рубио можно расценивать как подтверждение намерений США выйти из режима запрета на испытания. «Как говорил наш президент, в этом случае РФ будет действовать соответственно», – подчеркнул представитель Кремля.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о возобновлении ядерных испытаний с использованием средств доставки.

    Москва считает, что ядерное оружие остается инструментом сдерживания и подчеркивает опасность ядерной риторики. Власти России продолжают анализировать целесообразность подготовки к ядерным испытаниям.

    Комментарии (0)
    14 ноября 2025, 15:56 • Новости дня
    Захарова заявила о готовности России к контактам с США

    Захарова: Россия готова к контактам с США при необходимости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова объявила о том, что контакты между Россией и США будут возобновлены тогда, когда в этом возникнет необходимость.

    Захарова также сообщила, что Москва по-прежнему открыта для проведения второго российско-американского саммита в Будапеште при условии, что его основой станут тщательно подготовленные итоги предыдущей встречи на Аляске, передает РИА «Новости»,

    «Эти контакты будут продолжены тогда, когда в этом появится необходимость, при этом мы подтверждаем, что по-прежнему готовы провести в Будапеште второй российско-американский саммит, если он будет опираться на хорошо проработанные итоги Аляски», – заявила дипломат.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков допустил возможность проведения встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

    Комментарии (2)
    Минфин США продлил отсрочку от санкций для международного бизнеса «Лукойла»
    МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу России
    Финский профессор призвал уволить «рейхсфюрера» фон дер Ляйен
    СК России завершил расследование дела против прокурора и восьми судей МУС
    Оптовые цены на яйца в России за год упали почти на 20%
    Фицо предложил протестующим студентам ехать воевать на Украину
    Сериал «Слово пацана» победил на кинофестивале в США

    Чем грозит России переизбыток нефти на мировом рынке

    ОПЕК+ своими заявлениями обвалила на этой неделе мировые цены на нефть. Весь год организация говорила о том, что на рынке дефицит предложения, поэтому она сама же повышала добычу. Однако теперь ОПЕК признала, что на рынке профицит нефти. Что заставило организацию кардинально изменить прогноз и чем это опасно для России? Подробности

    Золотые унитазы друзей Зеленского шокировали Европу

    Владимир Зеленский внес разлад в идеальные, казалось бы, отношения Украины и Европы. Виной всему – громкий коррупционный скандал, фигурантом которого стал его близкий друг, предприниматель Тимур Миндич. Вскрывшиеся данные о теневой экономике Киева заставили ЕС усомниться в целесообразности дальнейшей помощи Украине в прежних объемах. Что это означает на практике? Подробности

    Когда танки снова станут хозяевами поля боя

    Похоже, Украина стала отказываться от поставок новых западных танков для ВСУ. Перед нами очередной признак того, что бронетехника теряет свое значение в ходе современных военных конфликтов. При каких условиях танки снова станут актуальным оружием и что для этого нужно сделать? Подробности

    Как Вашингтон принуждает Зеленского к переговорам с Россией

    «Отказ от переговоров как с Россией, так и от диалога внутри страны чреват самым худшим для украинских властей сценарием, при котором они потеряют все». Такими словами эксперты объясняют противоречивые заявления представителей киевского режима по поводу переговоров с Россией – и указывают, при чем здесь Соединенные Штаты. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Киев вышел из переговоров с РФ. И вернулся

      В МИД Украины заявили, что переговоры с Россией об урегулировании конфликта приостановлены. Но потом дезавуировали это заявление. Как это понимать? И чего вообще ждать от Киева в условиях, когда у Владимира Зеленского столько проблем одновременно?

    • Кто стоит за атакой на друзей Зеленского

      Владимир Зеленский открестился от своего окружения, обвиненного в коррупции по «делу Миндича», и даже ввел санкции против человека, которого называли его «кошельком». Иными словами, решил сотрудничать со следствием. Но кто стоит за этой атакой на друзей Зеленского?

    • Индия отказалась от русской нефти?

      Пять крупных нефтепереработчиков отказались от закупок российской нефти в декабре. Они потребляли около двух третей «черного золота», поставляемого в Индию из России. Получается, Нью-Дели уступил давлению Вашингтона, а Москва потеряла союзника? Не совсем.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Когда придет пенсия в декабре 2025: точные даты выплат, график по регионам и индексация

      Декабрь традиционно является особым месяцем для пенсионных выплат в связи с предстоящими новогодними праздниками. Из-за длительных выходных в январе график выплат смещается – все пенсионеры получат январскую пенсию досрочно, в декабре. Это касается получателей страховых, социальных и государственных пенсий через банки и отделения «Почты России». Точную дату выплаты можно узнать в отделении СФР по месту жительства или через горячую линию фонда.

    • Рождественский пост 2025-2026: когда начинается, сколько длится и что можно есть с 28 ноября

      Рождественский пост – это особое время подготовки к празднику Рождества Христова. Он длится 40 дней и помогает верующим сосредоточиться не на праздности, а на своей душе. Главная цель поста – не просто отказ от определенной еды. Это возможность стать лучше через три главных дела: молитву (больше общаться с Богом), покаяние – пересмотреть свою жизнь и исправиться, добрые дела – помогать тем, кто нуждается в помощи. Это время внутренней работы, когда ограничения в пище помогают человеку уделить больше внимания своему духовному состоянию и встретить праздник с чистым и спокойным сердцем.

    • День Матери в России 2025: какого числа отмечают, история, традиции, что подарить и как поздравить

      День Матери – один из самых теплых и значимых праздников в году, посвященный безусловной материнской любви, заботе и безграничному уважению к женщинам, подарившим жизнь. В России он отмечается в последнее воскресенье ноября, и в 2025 году этот день выпадает на 30 ноября. Праздник служит важным напоминанием о необходимости выражать благодарность матерям, укрепляет семейные узы и поддерживает традиции почитания материнства.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

