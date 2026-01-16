Шмыгаль заявил об уничтожении всех электростанций на Украине

Шмыгаль: На Украине не осталось ни одной целой электростанции

Tекст: Дарья Григоренко

Он подчеркнул: «На Украине не осталось ни одной электростанции, которая бы не подверглась ударам... Выбиты тысячи мегаватт генерации», передает РИА «Новости».

Несмотря на значительные разрушения, Шмыгаль отметил, что энергосистема страны сохраняет целостность, а контроль над ней остается в руках властей. Однако стабилизация энергоснабжения достигается ценой серьезных ограничений для потребителей.

Министр выделил наиболее тяжелую ситуацию в Киеве, Киевской области, а также в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях. По его словам, именно в этих регионах ощущается острая нехватка электроэнергии и действуют самые жесткие меры по ограничению потребления. Ситуация, как подчеркнул Шмыгаль, остается очень сложной.

Ранее сообщалось, что на Украине полностью закончились запасы оборудования, необходимого для ремонта энергосистем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук сообщил, что энергетическая система страны будет испытывать серьезные перебои с электричеством до весны, несмотря на снижение потребления.

Во вторник украинский депутат допустил возможность эвакуации Киева из-за серьезных проблем с электроснабжением.