«Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.
Bloomberg: На Украине закончились запасы оборудования для ремонта энергосистем
На Украине полностью закончились запасы оборудования, необходимого для ремонта энергосистем, сообщили СМИ.
Как пишет Bloomberg, энергетические компании подтверждают отсутствие не только запасных частей, но и силовых трансформаторов, а также других важных материалов для восстановления инфраструктуры, передает РИА «Новости».
Ранее эксперт украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук сообщил, что энергетическая система страны будет испытывать серьезные перебои с электричеством до весны, несмотря на снижение потребления.
Во вторник украинский депутат допустил возможность эвакуации Киева из-за серьезных проблем с электроснабжением.
Владимир Зеленский объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в энергетике на Украине.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Киев ушел в глубокий блэкаут после мощных ударов по энергообъектам.