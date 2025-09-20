  • Новость часаПашинян заявил о намерении укрепить отношения Армении с Россией
    «Зарница 2.0» и ветераны СВО готовят патриотов нового поколения
    Сибирячка рассказала о жизни в мигрантском гетто в Новосибирске
    Эстония возмутилась рекламой обучения в российских вузах
    Кулеба вернулся в Киев после побега
    Министр обороны Литвы намекнула на возможность сбить российский самолет
    Подполье сообщило об ударах по складу ВСУ в Николаевской области
    Минобороны сообщило о сбитии 149 украинских БПЛА за ночь
    Импорт китайских грузовиков в Россию резко снизился
    Трамп ввел американские визы стоимостью в один и пять миллионов долларов
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов В ЕС лучше не вступать, чем вступать

    Население Румынии за последние 30 лет сократилось на 20%, Болгарии – на 25%, Латвии – на 35%. Потому что зачем там жить? Дорого, скучно и при этом довольно бедно. Можно же воспользоваться преимуществами европейского членства и поехать водопроводчиком в Марсели или сиделкой в Милан.

    Илья Ухов Илья Ухов Государство повернулось лицом к проблеме миграции

    Можно много говорить про ограничения миграции, но если выбить из-под нее экономические стимулы, максимально осложнить ведение «теневой» деятельности – тогда стоимость как бы «дешевого» труда вдруг станет не такой уж и дешевой.

    Борис Акимов Борис Акимов Нужно вернуться к русской жизни

    Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?

    20 сентября 2025, 10:34 • Новости дня

    Трамп ввел американские визы стоимостью в один и пять миллионов долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На фоне новых мер по ужесточению иммиграционной политики в США, президент Дональд Трамп объявил о запуске «золотых карт» резидента стоимостью 1 млн долларов для состоятельных иностранцев, пишет The Washington Post. Компании для ценных сотрудников смогут покупать визы H-1B ценой в 100 тыс. долларов в год.

    Дональд Трамп подписал указ о введении новых сборов за рабочие визы H-1B и о запуске программы «золотой карты» для состоятельных иностранцев, передает The Washington Post. Согласно указу, успешные заявители на визу H-1B должны будут платить ежегодный сбор в размере 100 тыс. долларов. Эта мера, по словам Трампа, направлена на привлечение «великих людей», которые будут способствовать снижению налогов и государственного долга.

    Дополнительно была введена возможность получить «золотую карту» за миллион долларов для получения права на проживание, а для компаний предусмотрен «корпоративный золотой» вариант стоимостью два миллиона долларов. Сообщается, что отдельная «платиновая карта» стоимостью пять миллионов долларов позволит пребывать в США до 270 дней в году без налогообложения зарубежного дохода, однако она потребует одобрения Конгресса.

    Министр торговли Говард Латник заявил: «Компаниям придется решать: ценен ли сотрудник настолько, чтобы платить сто тысяч долларов в год, или стоит нанять американца». Он также отметил, что новые сборы сократят случаи злоупотреблений программой H-1B. В 2024 финансовом году более 70% держателей виз H-1B приехали из Индии, 12% – из Китая.

    Нововведения могут столкнуться с юридическими спорами, так как по федеральному закону только Конгресс может учреждать визовые программы и взимать сборы. По прогнозам Латника, программа «золотой карты» может принести более 100 млрд долларов дохода. Представители технологических компаний пока сдержанно реагируют на инициативу, хотя ранее выступали против ужесточения миграционных правил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп сравнил охрану Вашингтона с защитой границы от мигрантов. США удвоили вместимость тюрем для мигрантов к 2026 году. Американские спасатели были привлечены к депортациям мигрантов.

    18 сентября 2025, 18:36 • Новости дня
    Трамп заявил о попытке США вернуть афганскую базу Баграм

    @ Sayed Mominzadah/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США озвучил планы по возвращению контроля над авиабазой Баграм в Афганистане, назвав объект крупнейшей авиабазой в мире.

    Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Британии Киром Стармером, передает ТАСС. По словам Трампа, американское правительство предпринимает меры для возвращения стратегически важной базы.

    «Мы собираемся оставить себе Баграм, крупнейшую авиабазу в мире. Мы отдали ее просто так. Кстати, мы пытаемся ее вернуть. Хорошо? Это может стать небольшой сенсацией», – заявил Трамп.

    Слова американского лидера прозвучали в ходе переговоров в загородной резиденции британского премьера Чекерс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что хотел оставить базу в Баграме для противостояния Китаю. Сергей Шойгу отметил, что вывод войск США и НАТО из Афганистана дестабилизировал регион.

    18 сентября 2025, 18:59 • Новости дня
    Лавров сообщил о смене подхода Трампа к урегулированию конфликта на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп после российско-американского саммита в Анкоридже изменил свой подход к урегулированию конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале сообщил, что ранее американская сторона выступала за немедленное перемирие без каких-либо условий, однако после встречи на Аляске акцент сместился на долгосрочное и устойчивое решение кризиса, передает ТАСС.

    «То, что Трамп после Аляски четко стал выступать не с ультиматумом о перемирии без всяких условий, а начал выступать за долгосрочное устойчивое регулирование, это, конечно, очень важный шаг, очень важное решение Белого дома. И пока я не вижу, чтобы они от этого отошли», – отметил глава МИД.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент не существует четкого понимания относительно сроков будущих переговоров между Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.

    В понедельник Трамп выразил надежду на проведение трехстороннего саммита с участием Путина и Зеленского.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что предложения Москвы остались без внятного ответа со стороны Киева, что исключает обсуждение формата трехстороннего саммита с участием США.

    19 сентября 2025, 19:19 • Видео
    США отказали Британии по русскому вопросу

    Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию, с точки зрения России, прошел замечательно, с точки зрения британской власти – плохо, а с точки зрения самого Трампа – невыносимо. Переговоры получились душные.

    19 сентября 2025, 19:59 • Новости дня
    Песков прокомментировал слова Трампа о Путине

    Песков: Эмоциональное отношение Трампа к ситуации на Украине вполне понятно

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп продолжает предпринимать усилия по урегулированию украинского кризиса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Комментируя высказывание Трампа о том, что президент России Владимир Путин его якобы подвел в вопросе украинского урегулирования, Песков отметил, что эмоциональность Трампа в отношении этой темы объяснима и понятна, передает ТАСС.

    По его словам, власти России исходят из того, что и Соединенные Штаты, и лично президент Трамп сохраняют политическую волю, а также намерение продолжать работать ради достижения урегулирования на Украине. Таким образом, Москва воспринимает эмоциональные заявления Трампа по данному вопросу как проявление его вовлеченности в процесс.

    Ранее Трамп заявил, что США намерены оказывать «воздушную поддержку» для обеспечения мира на Украине после завершения конфликта. При этом он заявил, что сейчас не время обращаться к президенту России Владимиру Путину по вопросу прекращения огня на Украине.

    17 сентября 2025, 21:40 • Новости дня
    Трамп во время визита в Британию похлопал короля Карла III по спине
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп во время визита в Британию несколько раз положил руку на спину короля Карла III, что попало в эфир американских телеканалов.

    Один из случаев произошел перед началом военной церемонии в Виндзорском замке, где Трамп похлопал монарха по спине во время подъема на помост, передает РИА «Новости».

    Ранее телеканал CNN отмечал, что Трамп во время первого государственного визита в 2019 году приобнял королеву Елизавету II после тоста, однако тогда Букингемский дворец не выразил недовольства этим поступком.

    Сейчас Трамп находится в Британии со вторым государственным визитом. В ближайшую среду в Лондоне намечена масштабная акция против визита американского президента, аналогичная протестам 2019 года.

    В понедельник Bloomberg анонсировало второй государственный визит Трампа в Британию.

    В 2019 году после первого визита Трампа в Британию королева Елизавета II рассказала главе правительства Австралии Скотту Моррисону о том, что американский президент «испортил ей лужайку».

    18 сентября 2025, 14:46 • Новости дня
    Американист: Визит Трампа в Британию превратился в клоунаду

    @ i-Images/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    После первого визита в Британию в 2019 году Дональд Трамп не сделал выводов: он все так же ведет себя не по протоколу. Впрочем, «выходки» американца не остаются без ответа со стороны королевской семьи, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Так он прокомментировал итоги первого дня визита Трампа в Британию.

    «Визит Дональда Трампа в Британию изначально превратился в клоунаду и шапито. Во-первых, в Лондоне проходят протесты против президента США. Причем участники акции в большинстве своем не британцы, а американцы либеральных взглядов, которые уехали в эмиграцию после победы Трампа. Поэтому они не питают никаких симпатий к нынешнему главе Белого дома», – отметил американист Малек Дудаков.

    «Во-вторых, Трамп снова нарушает протокол», – продолжил собеседник, напомнив, что похожая ситуация была в 2019 году. Тогда американский лидер заставлял королеву Елизавету II ждать его, а также коснулся ее спины. Сейчас же политик похлопывает по плечу Карла III, обгоняет британского монарха во время смотра почетного караула. Местная пресса обращает пристальное внимание на такие жесты. Это считается «обязательным информационным шумом» вокруг визита и нормой работы СМИ Британии.

    Впрочем, действия Трампа, вероятно, нравятся далеко не всем в королевской семья. Карл III, в частности реагирует на «выходки» президента США взаимностью. «Король Британии, например, предлагал американскому политику алкогольные коктейли, отлично зная, что тот не пьет алкоголь. Кроме того, на торжественный ужин в Виндзорском замке пригласили медиамагната Руперта Мердока, с которым глава Белого дома судится», – детализировал Дудаков.

    По его мнению, Карл III рассказывал Трампу про «зеленую повестку», которая американцу совсем не близка. «Я не думаю, что им удалось о чем-то договориться или сделать шаг к улучшению отношений между странами. Более серьезные переговоры пройдут в четверг: глава США и Кир Стармер обсудят Украину и другие вопросы. Сомневаюсь, что встреча политиков приведет к подвижкам», – заключил политолог.

    Накануне король Британии Карл III и его супруга Камилла приняли Дональда Трампа и его жену Меланию в Виндзорском замке, куда чета Трампов приехала на каретах. По прибытии президент США и британский монарх проинспектировали почетный караул. При этом пресса обратила внимание на то, что король Карл III скромно ходил позади Трампа, пока тот шел с гвардейцем и что-то обсуждал с ним.

    Во время подъема по лестнице глава Белого дома несколько раз дружески похлопывал британского монарха по плечу, хотя прикасаться к нему не принято по этикету. В 2019 году во время своего первого государственного визита в Британию Трампа тоже посчитали «нарушителем протокола»: тогда он слегка коснулся спины королевы Елизаветы II, отмечало агентство РИА «Новости».

    Вечером в Виндзорском замке прошел торжественный банкет. Королева Камилла и супруга Трампа Мелания пришли в желтом и синем платьях. Карл III выступил с речью, в которой затронул Украину. Он повторил, что Лондон остается на стороне Киева. Американский лидер заявил, что США и Британия принесли человечеству «больше пользы, чем любые другие две страны за всю историю». «Мы должны продолжать отстаивать ценности и народы англоязычного мира», – отметил он.

    Глава Белого дома подарил Карлу III реплику меча генерала Дуайта Эйзенхауэра в качестве символа «исторического партнерства». Трамп в свою очередь получил в подарок книгу в кожаном переплете, изготовленную вручную в Королевской переплетной мастерской Виндзорского замка в честь 250-летия Декларации независимости, принятой в Филадельфии 4 июля 1776 года, пишет ТАСС.

    Примечательно, что, когда Трампа принимали в Виндзорском замке, в центральной части Лондона проходили акции против его визита. Демонстранты несли плакаты с надписями «стоп Трамп», «долой ядерные бомбы Трампа» (отсылка к сообщениям о размещении американского ядерного оружия в Британии), а также с сатирическими изображения главы США в виде недовольного малыша и с напоминаниями о связях хозяина Белого дома с финансистом Джеффри Эпштейном, передает РИА «Новости».

    В четверг у американского политика запланированы переговоры с премьером Британии Киром Стармером. Последний отказался от идеи добиться нулевых пошлин на экспорт стали в США и вместо этого сосредоточится во время переговоров с Трампом на вопросе о «постоянной» ставке на уровне 25%, пишет Financial Times.

    Впрочем, их встреча «не будет лишена опасностей», сообщает Reuters. Тревогу вызывает совместная пресс-конференция политиков, на которой журналисты могут расспросить обоих о деле финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненном в сексуальном насилии, и израильско-палестинском конфликте.

    20 сентября 2025, 01:27 • Новости дня
    Трамп прокомментировал нежелание украинцев продолжать войну

    @ Will Oliver/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп прокомментировал данные опроса, свидетельствующие о том, что большинство украинцев не настроены на продолжение вооруженного конфликта на Украине.

    В ответ на комментарий журналиста о том, что многие украинцы устали от конфликта и не желают его продолжения, Трамп сказал: «Я их не осуждаю», – передает ТАСС.

    По данным опроса Gallup, менее четверти украинцев выступают за продолжение военных действий, передает РИА «Новости».

    Трамп подчеркнул, что, по его мнению, конфликт «не должен был начинаться». Он добавил: «Этой войны не было бы, если бы президентом был я».

    Американский лидер отметил, что Соединенные Штаты не тратят собственные средства на поддержку Украины, а основное финансирование поступает от НАТО, которое покупает американское вооружение.

    «Я не хочу зарабатывать за счет этой войны, но, по сути, мы зарабатываем на этой войне, потому что покупается наше оружие», – указал он.

    Трамп пояснил, что страны НАТО оплачивают танки и ракеты, которые впоследствии поступают в распоряжение альянса, а дальше распределяются по его усмотрению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский предупредил представителей партии «Слуга народа» о необходимости «трудных решений» при ухудшении ситуации для ВСУ на поле боя.

    Украинские власти разрешили выезд молодых мужчин с Украины во время военного положения в конце августа. После вступления решения в силу, в социальных сетях появились ролики с очередями на пунктах пропуска.

    17 сентября 2025, 19:18 • Новости дня
    Самолет Трампа едва не столкнулся с пассажирским лайнером над США

    @ Chris Kleponis/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В небе над Лонг-Айлендом борт Дональда Трампа опасно приблизился к рейсовому лайнеру, что вынудило диспетчеров немедленно скорректировать его маршрут.

    Инцидент произошел во время перелета президента США Дональда Трампа в Британию, сообщает агентство Блумберг.

    Самолет Трампа оказался опасно близко к пассажирскому лайнеру Spirit 1300, летевшему из Форт-Лодердейла в Бостон.

    Диспетчер обратился к экипажу Spirit 1300 со словами: «Уверен, вы понимаете, кто это... Будьте внимательны, Spirit 1300, поверните вправо на 20 градусов. Прямо сейчас».

    Сближение воздушных судов произошло в районе Лонг-Айленда.

    Трамп направлялся в Британию со вторым государственным визитом. В Лондоне на среду запланирована масштабная акция против американского президента.

    Первый государственный визит Трампа в Британию состоялся в 2019 году, когда также прошел крупный митинг против его приезда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Райан Уэсли Рут пытался приобрести ракетную установку у предполагаемого украинского посредника. В 2024 году лайнер Дональда Трампа совершил экстренную посадку в американском штате Монтана.

    17 сентября 2025, 21:28 • Новости дня
    ФРС США объявила о снижении ставки федрезерва

    Tекст: Ирма Каплан

    Снижение ставки федрезерва происходит в США впервые за девять месяцев и составляет 1/4 процентного пункта, продолжая балансировать на показателях занятости и инфляции, сказано в пресс-релизе Федерально резервной системы (ФРС).

    «В поддержку своих целей и в свете изменения баланса рисков Комитет принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 1/4 процентного пункта с 4 до 4 -1/4 процента. При рассмотрении дополнительных корректировок целевого диапазона ставки по федеральным фондам Комитет тщательно оценит поступающие данные, изменение прогноза и баланс рисков», – сказано в релизе.

    В ФРС уточнили: последние показатели говорят о том, что в первой половине 2025 года рост экономической активности в США замедлился, как и рост числа рабочих мест, а уровень безработицы вырос, хотя и остается низким. Однако инфляция ускорилась и остается несколько повышенной.

    Комитет ФРС отметил, что стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе, при этом неопределенность в отношении экономических перспектив остается высокой.

    Напомним, президент США Дональд Трамп неоднократно призывал главу ФРС  Джерома Пауэлла снизить ставку или оставить должность. Джером Пауэлл, однако, сообщал коллегам о намерении завершить свой мандат, несмотря на давление президента Трампа.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июле ФРС сохранила базовую ставку на прежнем уровне 4,25 – 4,5% годовых. В сентябре нефть подешевела после двух дней роста в ожидании решений ФРС США.

    19 сентября 2025, 17:30 • Новости дня
    Вертолет Трампа совершил экстренную посадку в Лондоне

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вертолет, на котором летели американский лидер Дональд Трамп и первая леди США Мелания, был вынужден сесть в лондонском аэропорту Лутон из-за технической неисправности, пишет Independent.

    Как сообщила газета Independent со ссылкой на Белый дом, причиной стала проблема с гидравликой, передает ТАСС. Решение о посадке приняли в целях предосторожности.

    После приземления чета Трампов пересела на резервный вертолет и продолжила путь в аэропорт Станстед, куда изначально и направлялась.

    Телеканал CNN сообщал, что Британия устроила Трампу роскошный прием с королевским размахом.

    Напомним, Трамп во время визита в Британию похлопал по спине короля Карла III, нарушив этикет.

    19 сентября 2025, 12:56 • Новости дня
    Эксперты поспорили о результатах визита Трампа в Британию

    @ NEIL HALL/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп сделал реверанс в сторону Британии, которая оказала ему пышный прием. Так политолог Вадим Трухачев в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснил слова президента США, пообещавшего «поддерживать мир» на Украине после урегулирования. Иной точки зрения придерживается политолог Станислав Ткаченко. По его мнению, это заявление ни к чему не обязывает и является «дипломатической игрой американца».

    «Если в русской культуре слово имеет большое значение, то для англосаксонской – это не так: там считается нормой, что называется, «брякнуть» и забыть», – сказал политолог Вадим Трухачев, предложив рассматривать заявления Дональда Трампа, сделанные после переговоров с британским премьером Киром Стармером, через призму культурных различий.

    По его мнению, реверанс Трампа в адрес принимающей стороны, включая упоминание о «гарантиях безопасности» для Украины, не является заслугой Стармера, который идеологически далек от американского лидера. «Речь идет скорее о влиянии постепенной аппаратной работы Марка Рютте. Генсек НАТО с помощью так называемого глубинного государства и антироссийской части окружения самого Трампа разворачивает его в евроатлантическую сторону», – рассуждает Трухачев.

    Несколько иную точку зрения высказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований СПбГУ и эксперт клуба «Валдай». Он обратил внимание на то, что, несмотря на пышный прием, Трамп был скуп на речи, отвечающие интересам Лондона. Собеседник расценивает заявления американского политика как «шаг в дипломатической игре главы США».

    «Американский лидер заинтересован в конфронтации между Россией и Европой, но так, чтобы Вашингтон зарабатывал от происходящего. Ничего из того, что он сказал в Британии, не противоречит этой модели, – пояснил эксперт. – Скажем, выполнение европейскими странами требования Белого дома отказаться от российской нефти нанесет удар по их экономике, которая переживает кризис. А это на руку американским промышленным компаниям, которые поддерживают президента США».

    Что касается обещания помочь «поддерживать мир» на Украине, то, по мнению Ткаченко, это ни к чему не обязывающее заявление. «Мирное соглашение будет заключено на условиях, с которыми согласится Россия. Трамп это понимает и, как мне помнится, против этого ни разу ничего не сказал», – заключил политолог.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин его «подвел». С таким заявлением глава Белого дома выступил на совместной пресс-конференции с британским премьер-министром Киром Стармером. Президент США отметил, что конфликт на Украине, который, как он полагал, удастся урегулировать проще всего благодаря его отношениям с российским коллегой, оказался сложнее, чем ожидалось. «Посмотрим, чем это обернется», – добавил Трамп.

    Стармер, в свою очередь, использовал эту возможность, чтобы призвать к усилению давления на Москву. «Только тогда, когда президент (Трамп) оказывает давление на Путина, он на самом деле проявляет какую-то склонность к урегулированию», – заявил британский премьер.

    Американский лидер также заявил, что «был недоволен», узнав, что союзники Вашингтона по НАТО и ЕС «закупали российскую нефть». По его мнению, снижение цен на энергоресурсы «не оставит России выбора», кроме как согласиться на завершение конфликта на Украине. Впрочем, он выразил сомнения в том, что наступило подходящее время для перемирия. «В нужный момент, если придется, я буду действовать жестко», – отметил Трамп.

    Глава США сообщил, что после урегулирования Вашингтон готов оказать содействие в поддержании мира на Украине, в том числе в вопросе «воздушной поддержки». Он напомнил, что Штаты оказывают поддержку Киеву в виде предоставления разведывательных данных. Трамп также выразил уверенность в итоговом достижении мирного урегулирования украинского кризиса. «Мы это сделаем так или иначе», – заявил президент США.

    Напомним, американский лидер 17-18 находился в Британии с госвизитом. Первый день он провел за пышными торжествами в окружении высокопоставленных членов королевской семьи. Впрочем, в экспертном сообществе происходящее сочли «клоунадой и шапито». Перед приездом Трампа СМИ писали, что британские власти рассчитывают использовать влияние короля в обсуждении вопроса украинского конфликта.

    Сейчас же пресса отмечает: роскошный королевский прием, оказанный президенту США, не принес видимых результатов, поскольку он не изменил своей позиции в отношении Украины и сектора Газа. В то же время The New York Times обращает внимание, что отсутствие скандалов и резких высказываний между Трампом, королем Карлом III и Стармером уже можно считать успехом для британской стороны.

    18 сентября 2025, 07:08 • Новости дня
    @ i-Images/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Супруга британского короля Карла III Камилла и жена американского президента Дональда Трампа Мелания вышли на банкет в Виндзорском замке в платьях в желтом и синем.

    Мероприятие организовали в честь официального визита Трампа и его супруги в Британию, присутствовали сам король Карл III, принц Уэльский Уильям, его жена, принцесса Уэльская Кейт, передает РБК.

    Первая леди США и супруга британского короля появились в платьях в расцветке украинского флага.

    Карл III заявил, что Британия поддерживает киевский режим вместе с США.

    Напомним, Дональд Трамп и его супруга Мелания прибыли в Британию с официальным визитом. В ходе него глава Белого дома и король Карл III посетили смотр Почетного караула в Виндзорском замке.

    До этого президент США пояснял, что Мелания Трамп придерживается нейтральных взглядов на украинский конфликт и желает прекращения гибели людей.

    18 сентября 2025, 14:50 • Новости дня
    Дробницкий: Запрет Трампом «Антифы» вызовет протесты в США

    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Объявление президентом США Дональдом Трампом «Антифа» террористической организацией похоже на пиар Белого дома, попыткой в глазах своих сторонников жестко отреагировать на убийство Чарли Кирка. Но чрезмерное давление администрации на левых активистов может привести к массовым митингам по всей стране, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Антифа» – это, по сути, зонтичный бренд для огромного количества объединений и движений по всему миру, деятельность и уставы которых могут даже противоречить друг другу. Поэтому собственно организацию с таким названием глава Белого дома Дональд Трамп не сможет объявить террористической за неимением какого-то конкретного юридического лица. Эта инициатива напоминает попытку запретить зло», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Однако не отреагировать на убийство Чарли Кирка Трамп тоже не может – в глазах ядерной части республиканского электората это будет выглядеть как откровенная слабость. Таким образом, глава Белого дома может внести в президентский список террористов несколько наиболее активных на территории США организаций левого толка», – продолжил спикер.

    «За этим обязательно последуют аресты активистов, но не более того. Белый дом не решится давить на левых лидеров и спонсоров, включая Сороса, боясь социальных обострений. Тем не менее, таким действиям Трампа будут аплодировать приверженцы лозунга «Make America Great Again». Конгресс же, вероятно, займет нейтральную позицию – для законодателей станет очевидным поверхностный характер происходящего и пиар-цели администрации», – детализировал собеседник.

    «Впрочем, если Белый дом не соблюдет тонкой грани в гонениях на носителей антифа-идеологии, то это вполне может вылиться в массовые протесты максимально широкого круга организаций, движений и гражданских активистов, обвиняющих Трампа в давлении на демократию. Европейские лидеры же ограничатся аккуратными заявлениями в соцсетях, содержащими косвенные обвинения президента США в проявлении самодержавия», – спрогнозировал аналитик.

    Ранее глава Белого дома Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social: «Рад сообщить нашим многочисленным патриотам США, что я объявляю больную, опасную, леворадикальную «Антифа» крупной террористической организацией. «Я также настоятельно рекомендую провести тщательное расследование в отношении лиц, финансирующих «Антифа», в соответствии с самыми высокими правовыми стандартами и практикой», – добавил он.

    Президент США неоднократно обвинял левые группы в нагнетании враждебности в отношении консерваторов. Это, по его словам, привело к убийству Чарли Кирка, христианского активиста и сторонника Трампа. При этом, прокуратура Юты пока не обнаружила никаких доказательств связи 22-летнего обвиняемого Тайлера Робинсона с какой-либо организацией левого толка.

    Между тем, экс-президент Барак Обама обвинял главу Белого дома в создании социальной напряженности. В ответ администрация назвала демократа «архитектором политического раскола». Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на «войну» со скандальным финансистом Джорджем Соросом и оценивала, решится ли на это глава Белого дома.

    18 сентября 2025, 04:08 • Новости дня
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп объявил о новых мерах против левых группировок после убийства политического активиста правого толка Чарли Кирка, объявив антифашистское движение «Антифа» террористической организацией.

    В социальной сети Truth Трамп заявил, что «причисляет» движение к террористическим организациям.

    «Я также настоятельно рекомендую провести тщательное расследование в отношении тех, кто финансирует движение «Антифа» в соответствии с самыми высокими правовыми стандартами и практикой», – цитирует Трампа Reuters.

    В агентстве отметили, что пока неясно, какую юридическую силу имеет заявление Трампа в соцсети. По словам экспертов, «Антифа» – это слабо организованное идеологическое движение без четкой структуры руководства или иерархии.

    Трамп и высокопоставленные чиновники неоднократно обвиняли левые группировки в создании атмосферы враждебности по отношению к консерваторам перед убийством Кирка. Критики говорят, что Трамп использует убийство Кирка как предлог для расправы с политическими оппонентами.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Трамп допустил возможность признания движения «Антифа» террористической организацией на фоне убийства активиста Чарли Кирка.

    Кирк был смертельно ранен 10 сентября во время выступления в университете Юты. Трамп использовал убийство одного из самых известных молодых республиканских политиков для атаки на радикальных левых.

    Имя убийцы Чарли Кирка, 22-летнего студента Тайлера Робинсона, стало известно после заявления его отца, полицейского с 27-летним стажем, в полицию.

    СМИ сообщали, что следователи обнаружили на пулях винтовки, из которой могли убить Кирка, выгравированные лозунги антифашистского движения «Антифа».

    18 сентября 2025, 05:47 • Новости дня
    @ Jen Golbeck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Генерал космических сил Майкл Гетлейн, возглавляющий проект президента США Дональда Трампа по созданию системы воздушно-космической противоракетной обороны «Золотой купол», заявил об окончании разработки проекта.

    «В настоящее время он находится на рассмотрении, и на данный момент нет никакой дополнительной информации, учитывая важность оперативной безопасности», – приводит Bloomberg выдержку из заявлении Пентагона.

    По оценкам агентства, это существенное изменение тона по сравнению с тем, что было два месяца назад, когда генерал Гетлейн заявил, что расскажет о своем плане возведения «Золотого купола», как только уложится в 60-дневный срок для его воплощения.

    В мае Трамп заявил, что реализация проекта может обойтись в 175 млрд долларов. Но беспартийное бюджетное управление Конгресса считает, что расходы будут намного выше, поскольку стоимость одной только сети перехватчиков космического базирования может составить 542 млрд долларов в течение 20 лет.

    План Трампа «Золотой купол» направлен на растущее число усложняющихся угроз, с которыми США могут бороться, путем интеграции нескольких новых элементов в существующую систему противоракетной обороны.

    Критики говорят, что это будет сложная техническая задача с астрономической стоимостью. Никто никогда не размещал ракеты-перехватчики в космосе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США предложил увеличить военный бюджет для финансирования ПРО «Золотой купол» и создания истребителя F-47.

    Противоракетная система США «Золотой купол» получит спутниковый и наземные уровни, включая ракетные поля в разных штатах и лазерные комплексы, сообщило агентство Reuters.

    Первая группа из 21 спутника системы Proliferated Warfighter Space Architecture выведена на орбиту для усиления предупреждения о ракетных угрозах и быстрой передачи данных, сообщило Космическое агентство США (SDA).

    18 сентября 2025, 17:02 • Новости дня
    Лавров заявил о понимании Трампом истоков украинского конфликта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп выделяется среди западных политиков своим подходом к ситуации на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    В интервью передаче «Большая игра» на Первом канале Лавров отметил, что Трамп, в отличие от других западных лидеров, понимает важность обращения к причинам конфликта на Украине, передает ТАСС.

    По его словам, европейские политики, такие как премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб и глава НАТО Марк Рютте, занимают жесткую позицию, предполагающую нанесение России «стратегического поражения» и восстановление суверенитета Украины в границах 1991 года.

    Лавров подчеркнул, что, в отличие от них, Трамп и его команда не раз демонстрировали публичное понимание необходимости рассматривать первопричины конфликта на Украине.

    Ранее Трамп возложил на Киев ответственность за начало конфликта на Украине.

    Взрывы прогремели в городах Днепропетровской области Украины
    За сутки на Камчатке произошло более 120 землетрясений
    Трамп объявил о планах направить нацгвардию в Нью-Йорк
    Россия осудила резолюцию МАГАТЭ по ЗАЭС
    Эстония запросила консультации НАТО после инцидента с истребителями
    В Подмосковье нашли тело гендиректора «Химпроминжиниринга»
    ФАС решила проверить новые правила Ozon по возврату товаров

    Каких автомобилей коснется новый утилизационный сбор

    Рост утилизационного сбора с 1 ноября напугал автомобилистов ростом цен. Это вылилось в ажиотажный спрос на иномарки, которые везут из третьих стран, в том числе из Китая и Южной Кореи. Однако новый сбор коснется только определенных автомобилей и не затронет массовый сегмент. К чему готовиться автомобилистам? Подробности

    Британцы довели Трампа до рукоприкладства

    Находясь с визитом в Британии, президент США Дональд Трамп грубо нарушил этикет, похлопав по спине короля Карла III. Но Трамп не виноват, так как был взволнован: в Лондоне ему пришлось пережить немало неприятных ощущений. Зато тот политический переворот, который светит британцам, наверняка придется ему по душе. Подробности

    Россия подготовила ответ на агрессию Запада против Калининграда

    «Это не просто тренировка – это демонстрация Западу готовности к обороне Калининграда». Такими словами военные эксперты оценивают только что завершившиеся масштабные учения «Запад-2025». Как опыт спецоперации сказался и на технике, и на сценарии учений – и каким образом отрабатывалась защита Калининградской области? Подробности

    «Исламский ядерный зонтик» сыграет на руку Китаю

    Удар Израиля по Катару привел к крупным политическим последствиям – военной консолидации исламских стран. Саудовская Аравия (самое богатое государство Ближнего Востока) и Пакистан (обладатель ядерного оружия) подписали соглашение, согласно которому «нападение на одну сторону считается нападением на другую». Можно ли сказать, что перед нами начало создания «исламского НАТО»? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Илья Ухов Илья Ухов
      Государство повернулось лицом к проблеме миграции

      Можно много говорить про ограничения миграции, но если выбить из-под нее экономические стимулы, максимально осложнить ведение «теневой» деятельности – тогда стоимость как бы «дешевого» труда вдруг станет не такой уж и дешевой.

    • Борис Акимов Борис Акимов
      Нужно вернуться к русской жизни

      Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?

    • Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов
      В ЕС лучше не вступать, чем вступать

      Население Румынии за последние 30 лет сократилось на 20%, Болгарии – на 25%, Латвии – на 35%. Потому что зачем там жить? Дорого, скучно и при этом довольно бедно. Можно же воспользоваться преимуществами европейского членства и поехать водопроводчиком в Марсели или сиделкой в Милан.

    • США отказали Британии по русскому вопросу

      Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию, с точки зрения России, прошел замечательно, с точки зрения британской власти – плохо, а с точки зрения самого Трампа – невыносимо. Переговоры получились душные.

    • Канцлер Мерц долго не протянет

      Согласно новому соцопросу YouGov, самой популярной политической силой в ФРГ стала «Альтернатива для Германии», ее рейтинг поддержки достиг 27%. Блок канцлера Фридриха Мерца ХДС-ХСС имеет 26% на двоих с тенденцией к дальнейшему снижению. Что это значит на практике?

    • Зеленскому предстоят «трудные решения»

      «Зеленскому придется заключить сделку», – заявил президент США Дональд Трамп, направляясь в Лондон. Сам Владимир Зеленский примерно в то же время заявил, что властям Украины, вероятно, «придется принимать трудные решения». О чем идет речь?

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

