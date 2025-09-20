Население Румынии за последние 30 лет сократилось на 20%, Болгарии – на 25%, Латвии – на 35%. Потому что зачем там жить? Дорого, скучно и при этом довольно бедно. Можно же воспользоваться преимуществами европейского членства и поехать водопроводчиком в Марсели или сиделкой в Милан.18 комментариев
Трамп ввел американские визы стоимостью в один и пять миллионов долларов
На фоне новых мер по ужесточению иммиграционной политики в США, президент Дональд Трамп объявил о запуске «золотых карт» резидента стоимостью 1 млн долларов для состоятельных иностранцев, пишет The Washington Post. Компании для ценных сотрудников смогут покупать визы H-1B ценой в 100 тыс. долларов в год.
Дональд Трамп подписал указ о введении новых сборов за рабочие визы H-1B и о запуске программы «золотой карты» для состоятельных иностранцев, передает The Washington Post. Согласно указу, успешные заявители на визу H-1B должны будут платить ежегодный сбор в размере 100 тыс. долларов. Эта мера, по словам Трампа, направлена на привлечение «великих людей», которые будут способствовать снижению налогов и государственного долга.
Дополнительно была введена возможность получить «золотую карту» за миллион долларов для получения права на проживание, а для компаний предусмотрен «корпоративный золотой» вариант стоимостью два миллиона долларов. Сообщается, что отдельная «платиновая карта» стоимостью пять миллионов долларов позволит пребывать в США до 270 дней в году без налогообложения зарубежного дохода, однако она потребует одобрения Конгресса.
Министр торговли Говард Латник заявил: «Компаниям придется решать: ценен ли сотрудник настолько, чтобы платить сто тысяч долларов в год, или стоит нанять американца». Он также отметил, что новые сборы сократят случаи злоупотреблений программой H-1B. В 2024 финансовом году более 70% держателей виз H-1B приехали из Индии, 12% – из Китая.
Нововведения могут столкнуться с юридическими спорами, так как по федеральному закону только Конгресс может учреждать визовые программы и взимать сборы. По прогнозам Латника, программа «золотой карты» может принести более 100 млрд долларов дохода. Представители технологических компаний пока сдержанно реагируют на инициативу, хотя ранее выступали против ужесточения миграционных правил.
