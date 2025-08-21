Трамп сравнил охрану Вашингтона с защитой границы от мигрантов

Трамп сравнил меры безопасности в Вашингтоне с защитой границ от мигрантов

Tекст: Мария Иванова

Меры безопасности, принятые в Вашингтоне, показали свою эффективность, заявил президент США Дональд Трамп, сообщает ТАСС.

По словам главы государства, «так же как наша южная граница теперь на 100% защищена, так же и Вашингтон, округ Колумбия, теперь снова безопасен, и мы только что начали процесс восстановления», – написал он в Truth Social.

Накануне Трамп распорядился покрасить стену на границе с Мексикой в черный цвет. По его плану, это должно затруднить нелегальным мигрантам попытки преодолеть барьер, поскольку металл будет сильно нагреваться на солнце. Кроме того, на границе дополнительно появятся осветительные приборы, системы видеонаблюдения и сейсмические датчики, о чем рассказал глава Пограничного патруля Майк Бэнкс.

Для борьбы с преступностью в Вашингтоне президент ранее перебросил бойцов Национальной гвардии, а городскую полицию перевел под федеральное управление. Он также допустил возможность привлечения вооруженных сил для охраны порядка в столице. Как отмечает The Washington Post, к 800 уже задействованным гвардейцам в ближайшие дни могут добавить еще 750 военнослужащих.

За неделю после развертывания подразделений Нацгвардии в городе было арестовано около 300 человек. Усиление мер должно, по мнению Трампа, способствовать восстановлению безопасности в столице и демонстрирует его подход к вопросам внутренней защиты страны.

Администрация Трампа также рассмотрела возможность формирования сотен военнослужащих национальной гвардии для быстрой реакции на внутренние беспорядки.