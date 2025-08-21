Европейцы охотно поддерживают украинско-прибалтийский миф о «дикости» русских. Не потому, что он соответствует реальности, а потому, что он совпадает с их собственным мифом. Фактически это союз, построенный даже не на каких-то материальных интересах, а на фантасмагорической лжи о России.2 комментария
Трамп сравнил охрану Вашингтона с защитой границы от мигрантов
Трамп сравнил меры безопасности в Вашингтоне с защитой границ от мигрантов
Президент США Дональд Трамп заявил, что ужесточение мер безопасности в Вашингтоне и на границе с Мексикой позволяет эффективно противостоять преступности и нелегальной миграции.
Меры безопасности, принятые в Вашингтоне, показали свою эффективность, заявил президент США Дональд Трамп, сообщает ТАСС.
По словам главы государства, «так же как наша южная граница теперь на 100% защищена, так же и Вашингтон, округ Колумбия, теперь снова безопасен, и мы только что начали процесс восстановления», – написал он в Truth Social.
Накануне Трамп распорядился покрасить стену на границе с Мексикой в черный цвет. По его плану, это должно затруднить нелегальным мигрантам попытки преодолеть барьер, поскольку металл будет сильно нагреваться на солнце. Кроме того, на границе дополнительно появятся осветительные приборы, системы видеонаблюдения и сейсмические датчики, о чем рассказал глава Пограничного патруля Майк Бэнкс.
Для борьбы с преступностью в Вашингтоне президент ранее перебросил бойцов Национальной гвардии, а городскую полицию перевел под федеральное управление. Он также допустил возможность привлечения вооруженных сил для охраны порядка в столице. Как отмечает The Washington Post, к 800 уже задействованным гвардейцам в ближайшие дни могут добавить еще 750 военнослужащих.
За неделю после развертывания подразделений Нацгвардии в городе было арестовано около 300 человек. Усиление мер должно, по мнению Трампа, способствовать восстановлению безопасности в столице и демонстрирует его подход к вопросам внутренней защиты страны.
Администрация Трампа также рассмотрела возможность формирования сотен военнослужащих национальной гвардии для быстрой реакции на внутренние беспорядки.