Трамп распорядился окрасить стену на границе с Мексикой в черный

Президент США Дональд Трамп поручил окрасить стену на границе с Мексикой в черный цвет, чтобы повысить ее эффективность в борьбе с нелегальной миграцией.
Трамп распорядился покрасить стену на границе с Мексикой в черный цвет, чтобы сделать ее максимально горячей на солнце, затруднив тем самым попытки нелегального пересечения, передает ТАСС.
Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм подчеркнула, что «если вы посмотрите на стену позади меня, то увидите, что она высокая, ее очень сложно перелезть, почти невозможно… А теперь мы также собираемся окрасить ее в черный. Это будет сделано непосредственно по требованию президента, который понимает, что при высоких температурах здесь любая вещь черного цвета будет становиться горячее и благодаря этому будет сложнее перелезать через стену».
По словам Ноэм, недавно принятые Конгрессом бюджетные законы обеспечивают значительное финансирование для строительства защитных сооружений. Ежедневно линия стены увеличивается примерно на один километр. Она также анонсировала установку водных пограничных заграждений, однако не уточнила, коснутся ли они только рек и пресных водоемов или также морских участков границы с Мексикой.
Глава Пограничного патруля США Майк Бэнкс добавил, что черная краска не только затруднит преодоление стены, но и поможет защитить металлическую конструкцию от коррозии. Также на границе будут установлены дополнительные системы освещения, видеонаблюдения и сейсмические датчики.
Строительство стены на границе с Мексикой стало одним из главных предвыборных обещаний Трампа еще в 2016 году. В марте вице-президент Джей Ди Вэнс заявлял, что завершение работ ожидается к концу второго президентского срока Трампа в 2029 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп отдал секретное распоряжение Пентагону подготовить применение военной силы против латиноамериканских наркокартелей.
Трамп также допустил возможность отправки вооруженных сил в Мексику для борьбы с наркокартелями, подписав указ о признании их иностранными террористическими организациями.