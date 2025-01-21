Трамп допустил спецоперацию против мексиканских картелей

Трамп подписал указ о признании наркокартелей террористами

Tекст: Максим Попов

Во время подписания указа о признании мексиканских наркокартелей террористами в Белом доме, Дональд Трамп допустил возможность применения вооруженных сил США против них, передает ТАСС. «[Это] может произойти. Случались и более странные вещи», – заявил президент, отвечая на вопрос журналиста о вероятности отправки войск в Мексику.

Трамп подчеркнул важность подписанного указа, отметив, что «люди хотели этого годами». Он добавил, что Мексика, возможно, не поддерживает этот шаг, но он необходим из-за угрозы, которую представляют наркоторговцы. «Они убивают наших людей», – заявил американский лидер, утверждая, что в результате их деятельности ежегодно погибает от 250 до 300 тыс. граждан США.

Кроме того, Трамп подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации на границе с Мексикой. В своей инаугурационной речи он заявил, что это позволит немедленно закрыть все незаконные въезды в США и отправить войска на границу для отражения «катастрофического вторжения».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, мигранты на границе Мексики и США не успели въехать в страну из-за закрытия пропускных пунктов за несколько минут до инаугурации Трампа. Президент США заявил о приоритетах своей администрации в укреплении границ. Глава Белого дома пообещал остановить вторжение мигрантов через границы США и начать операцию по депортации к вечеру 20 января.