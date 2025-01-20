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Мигранты не успели попасть в США из-за закрытия КПП перед инаугурацией Трампа
Мигранты на границе Мексики и США не успели въехать в страну из-за закрытия пропускных пунктов за несколько минут до инаугурации Трампа, сообщила The Washington Post.
По информации издания, мигранты, пытавшиеся попасть в США через мексиканскую границу, столкнулись с неожиданным закрытием основных пунктов пропуска. За несколько минут до начала инаугурации Трампа власти закрыли порт в Эль-Пасо, расположенный на границе США и Мексики.
Как отмечается в материале, одна из женщин, оказавшаяся в числе тех, кто не успел пересечь границу, не смогла сдержать слез, узнав, что ее встреча с миграционным агентом не состоится. «Она была в отчаянии, ее надежды рухнули в один миг», – пишут авторы статьи.
Напомним, жесткий контроль миграционных потоков на границе США был одним из главных пунктов предвыборной программы Трампа.
Ранее сообщалось, что Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации на южной границе США, чтобы предотвратить проникновение нелегалов.