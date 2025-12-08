В Пятигорске объявили победителей трека «Наставничество» проекта «Флагманы образования»

Tекст: Ольга Иванова

Победители трека «Наставничество» проекта «Флагманы образования» стали известны по итогам финала в Пятигорске. Ими стали участники из 55 регионов страны, им вручили сертификаты и предоставили возможность стать экспертами на различных образовательных мероприятиях. Кроме того, проекты победителей войдут в сборник лучших менторских практик, который поможет совершенствовать систему наставничества в России.

Трек был посвящён развитию культуры наставничества и строился на практической работе пар «наставник + наставляемый», выбранных с помощью специального цифрового бота. За проектную работу конкурсантов отвечало экспертное жюри, в составе которого были и победители премии «Служение». Всего поступило 24 146 заявок, участники совместно создавали инициативы, направленные на вовлечение студентов в образовательную сферу, поддержку молодых педагогов и профилактическую работу с несовершеннолетними.

Генеральный директор платформы Андрей Бетин подчеркнул: «Победители трека – это не просто успешные педагоги, а настоящие архитекторы будущего. Их работа – это инвестиция в долгосрочной перспективе: своими действиями, подходом и открытостью они формируют компетентных, зрелых, ответственных специалистов». Он отметил, что фундамент образования зиждется прежде всего на людях, готовых делиться опытом.

В ходе конкурса пары работали над кейсами, анализировали наставничество в различных сферах и решали задание от цифровой платформы «Сферум» – участникам нужно было обсудить возникающие трудности, а также предложить концепцию чат-бота или мини-приложения для их решения. Более 1 200 педагогов поделились идеями, а 40 лучших были отмечены призами и сувенирами «Сферум».

Помимо презентаций проектов, для финалистов была организована просветительская программа, включавшая беседы с экспертами по социальному наставничеству и мастер-класс по созданию индивидуального плана развития. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.