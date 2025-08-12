Если бы некоему условному Соросу надо было скомпрометировать консерватизм и религию, ему следовало бы действовать именно так, как действует Стерлигов и прочие – «нашим предкам не хватило мудрости на своевременную ликвидацию Менделеева, Эдисона, Теслы, Сахарова и других проклятых колдунов».11 комментариев
WP сообщила о решении США создать силы быстрого реагирования на беспорядки
Администрация президента США Дональда Трампа рассмотрела возможность формирования сотен военнослужащих национальной гвардии для оперативной реакции на внутренние беспорядки.
Планы по созданию сил быстрого реагирования на гражданские беспорядки в США рассмотрела администрация Трампа, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.
В публикации отмечается, что обсуждалось формирование отряда из 600 военнослужащих национальной гвардии, находящихся в постоянной боевой готовности и способных развертываться в течение одного часа.
Группы численностью по 300 человек предполагалось разместить на военных базах в штатах Алабама и Аризона. Решения принимались на фоне обострения ситуации с гражданскими беспорядками в ряде городов.
Президент Дональд Трамп объявил о ряде мер по борьбе с преступностью в Вашингтоне, включая перевод городской полиции под федеральный контроль. Также был отдан приказ о направлении подразделений национальной гвардии в столицу и озвучена возможность задействовать вооруженные силы в случае дальнейшей необходимости. По словам главы Пентагона Пита Хегсета, силы национальной гвардии останутся в Вашингтоне столько, сколько потребуется по распоряжению президента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп отдал секретное распоряжение Пентагону подготовить применение военной силы против ряда латиноамериканских наркокартелей.
Американские военные направили 800 бойцов Национальной гвардии для поддержки полиции и обеспечения порядка на улицах Вашингтона.