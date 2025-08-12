Власти США мобилизовали 800 бойцов Нацгвардии для отправки в Вашингтон

Tекст: Вера Басилая

Власти США приняли решение о мобилизации 800 военнослужащих Национальной гвардии для обеспечения безопасности в Вашингтоне, передает ТАСС.

Из них от 100 до 200 человек будут выполнять задачи по поддержке правоохранительных органов столицы. Остальные займутся административными и логистическими функциями, а также будут обеспечивать физическое присутствие для поддержки полиции.

Глава Пентагона Пит Хегсет в пресс-релизе отметил, что к поддержанию порядка на улицах привлекут бойцов Национальной гвардии округа Колумбия. Он добавил, что при необходимости могут быть задействованы и другие подразделения, включая специализированные отряды.

Американский президент Дональд Трамп допустил возможность привлечения военных для обеспечения безопасности в столице, если ситуация того потребует. Он ранее подчеркивал, что преступность в Вашингтоне вышла из-под контроля.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о переброске бойцов Национальной гвардии в Вашингтон и переводе городской полиции под прямое федеральное управление.

Трамп назвал Вашингтон одним из самых опасных городов мира и пообещал положить конец уличной преступности.