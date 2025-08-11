  • Новость часаОпубликован текст мирного соглашения между Баку и Ереваном
    Западные СМИ: Украина обречена уступить территорию
    В Госдуме предложили упростить требования к указанию паспортных данных
    В Госдуме предложили разрешить получать водительские права с 16 лет
    Актер «Полицейского с Рублевки» записал видео в связи с рецидивом рака
    Путин запретил закупку для армии формы иностранного производства
    Москва заявила о достигнутом отрезвляющем эффекте для Запада
    Баку и Ереван договорились установить дипломатические отношения
    Президент Киргизии отклонил закон об отмене уголовного наказания за многоженство
    Калининградских врачей приговорили за убийство младенца
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Обмен суверенитета на мечту приводит к разрухе

    Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).

    7 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Почему против России не работают санкции и ультиматумы

    Весь этот «чайка-менеджмент», который устраивает Трамп по всему миру, врываясь в сложные и затяжные проблемы, крича, размахивая руками и столь же спешно убегая дальше, является олицетворением трансгуманистического мышления. А Россия находится по эту сторону гуманизма, а не по ту.

    0 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Конституция Украины и реальность противоречат друг другу

    Зеленский (выпускник юрфака, на минуточку) действует по очень простому принципу: если вам не нравится Конституция, то ее можно выкинуть куда подальше – кроме тех страниц, которые еще могут пригодиться для отмазок.

    5 комментариев
    11 августа 2025, 18:04 • Новости дня

    Трамп отправил национальную гвардию в Вашингтон

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам о решении направить национальную гвардию в Вашингтон с целью восстановления правопорядка.

    По его словам, военное подразделение будет задействовано для стабилизации ситуации и обеспечения общественной безопасности в столице страны, передает РИА «Новости».

    Трамп также сообщил о своем решении перевести департамент столичной полиции Вашингтона под прямой федеральный контроль. Американский лидер использовал для этого раздел 740 Закона о самоуправлении округа Колумбия.

    Ранее Трамп назвал Вашингтон одним из самых опасных городов мира и усилил присутствие федеральных силовиков в американской столице.

    9 августа 2025, 02:15 • Новости дня
    В Кремле подтвердили место встречи Путина и Трампа по Украине на Аляске
    В Кремле подтвердили место встречи Путина и Трампа по Украине на Аляске
    @ ALEXANDER NEMENOV/POOL/EPA/TASS

    Tекст: Ирма Каплан

    Помощник российского президента Юрий Ушаков подтвердил место встречи российского и американского президентов для переговоров по украинскому конфликту на Аляске.

    «Американская сторона только что объявила о достигнутой договоренности организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа, в пятницу, на Аляске. Россия и США – близкие соседи, граничат друг с другом», приводит его слова ТАСС.

    Ушаков отметил, что предложение о переговорах на Аляске для обеих сторон логично, так как делегации из России достаточно перелететь через Берингов пролив и оказаться на Аляске, где будет проведен «столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран».

    44 комментария

    Напомним, Трамп в соцсети Truth Social заявил, что «долгожданная встреча» с российским коллегой Владимиром Путиным состоится в «великом штате Аляска».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США на пресс-конференции в Белом доме ответил на вопрос об урегулировании украинского конфликта и территориальном споре, допустив возможность обмена территориями в интересах сторон.

    Чуть ранее Трамп после трехсторонней встречи в Белом доме с представителями Армении и Азербайджана заявил, что место встречи с российским коллегой Путиным будет названо очень скоро и отверг определение этих переговоров как последнего шанса разрешить конфликт на Украине.

    Комментарии (49)
    9 августа 2025, 05:20 • Новости дня
    Губернатор Аляски отреагировал на будущую встречу Путина и Трампа

    Губернатор Аляски поприветствовал будущую встречу Путина и Трампа

    Губернатор Аляски отреагировал на будущую встречу Путина и Трампа
    @ REUTERS/Yereth Rosen/FIle Photo

    Tекст: Ирма Каплан

    Губернатор штата Аляска Майк Данливи поприветствовал грядущий саммит лидеров России и США, отметив, что он состоится в великом штате и самом стратегически важном месте в мире.

    «Приветствую предстоящую встречу президента Дональда Трампа и президента России Путина, которая состоится здесь, в великом штате Аляска. Аляска – это самое стратегически важное место в мире, расположенное на стыке Северной Америки и Азии, с Арктикой на севере и Тихим океаном на юге. Россия находится всего в двух милях (3,2 км) от Аляски, и ни одно другое место не играет более важной роли в нашей национальной обороне, энергетической безопасности и лидерстве в Арктике», – написал губернатор в соцсети Х.

    Данливи отметил, что происходящее в Арктике и Тихом океане напрямую влияет на Аляску и быстрее, чем на остальную часть страны.

    «Вполне уместно, что здесь проходят обсуждения мирового значения. На протяжении веков Аляска была мостом между странами, и сегодня мы остаемся воротами для дипломатии, торговли и обеспечения безопасности в одном из самых важных регионов на земле», – добавил он.

    Губернатор выразил уверенность, что за переговорами двух политиков будет наблюдать весь мир, и Аляска готова принять у себя эту историческую встречу.

    Напомним, Трамп в соцсети Truth Social заявил, что «долгожданная встреча» с российским коллегой Путиным состоится в «великом штате Аляска».

    44 комментария

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США на пресс-конференции в Белом доме ответил на вопрос об урегулировании украинского конфликта и территориальном споре, допустив возможность обмена территориями в интересах сторон.

    Также Трамп заявил, что Зеленскому придется «кое-что подписать» ради мира на Украине. В Кремле встречу Путина и Трампа на Аляске подтвердили.

    Комментарии (21)
    8 августа 2025, 11:21 • Видео
    У США назрела своя СВО

    Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    Комментарии (4)
    8 августа 2025, 18:48 • Новости дня
    NYT: Трамп издал секретный указ о подготовке ударов по иностранным государствам

    NYT: Трамп поручил Пентагону готовиться к войне с наркокартелями

    NYT: Трамп издал секретный указ о подготовке ударов по иностранным государствам
    @ IMAGO/Yuri Gripas/CNP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп отдал секретное распоряжение Пентагону подготовить применение военной силы против ряда латиноамериканских наркокартелей, пишет New York Times (NYT).

    NYT ссылается на источники, знакомые с содержанием секретного документа, который создает официальный базис для организации прямых военных операций на море и на территории иностранных государств, передает РИА «Новости».

    В статье отмечается, что подобные действия вызывают серьезные юридические вопросы, связанные с международным правом и внутренним законодательством США. Военные уже разрабатывают варианты возможных операций, но пока неясно, какие юридические заключения предоставили Белый дом, Пентагон и госдепартамент, а также рассматривался ли этот вопрос в министерстве юстиции, пишет издание.

    В первый срок своего президентства Трамп, по информации издания, выдвигал идею нанесения ударов по нарколабораториям в Мексике, что вызвало протест властей страны. Несмотря на это, идея силового вмешательства получила поддержку среди республиканцев и стала частью нынешней избирательной кампании Трампа. На встречах с избирателями Трамп ранее пообещал направить силы спецопераций и флот, чтобы, как он заявил, «объявить войну картелям». Минобороны США не прокомментировало данную информацию.

    В январе Трамп допустил возможность отправки вооруженных сил в Мексику для борьбы с наркокартелями, подписав указ о признании их иностранными террористическими организациями.

    Комментарии (15)
    9 августа 2025, 02:31 • Новости дня
    Ушаков перечислил темы переговоров Путина и Трампа на Аляске
    Ушаков перечислил темы переговоров Путина и Трампа на Аляске
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Долгосрочное урегулирование украинского конфликта станет основной темой саммита российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «На Аляске и в Арктике пересекаются и экономические интересы наших стран, просматриваются перспективы реализации масштабных и взаимовыгодных проектов», – приводит его слова ТАСС.

    Ушаков пояснил, что политики сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

    Он добавил, что в Кремле ожидают следующей встречи лидеров на российской территории и Москва уже направила президенту США приглашение.

    «Естественно ориентироваться на то, чтобы следующую встречу президентов –  Владимира Путина и Дональда Трампа – провести на российской территории. Соответствующее приглашение президенту США уже передано», – сказал он.

    Напомним, Юрий Ушаков подтвердил место встречи российского и американского президентов для переговоров по украинскому конфликту на Аляске.

    44 комментария

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп в соцсети Truth Social заявил, что  «долгожданная встреча» с российским коллегой Владимиром Путиным состоится в «великом штате Аляска».

    Кроме того, президент США на пресс-конференции в Белом доме ответил на вопрос об урегулировании украинского конфликта и территориальном споре, допустив возможность обмена территориями в интересах сторон.

    Комментарии (13)
    10 августа 2025, 01:34 • Новости дня
    NBC News не исключил приглашения Белым домом Зеленского на Аляску

    NBC News: В Белом доме обсуждают возможность пригласить Зеленского на Аляску

    NBC News не исключил приглашения Белым домом Зеленского на Аляску
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские чиновники заявили, что в Белом доме обсуждается возможность приглашения Владимира Зеленского на Аляску, сообщает NBC News.

    «Это обсуждается», – приводит слова одного из чиновников РИА «Новости» со ссылкой на NBC News.

    По информации телеканала, окончательного решения о визите Зеленского пока не принято. Неизвестно, будет ли украинский президент присутствовать на Аляске во время встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

    Источник добавил, что Трамп открыт к трехстороннему саммиту. Указывается, что «сейчас Белый дом сосредоточен на планировании двусторонней встречи, о которой попросил президент Путин».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, саммит с участием президента России Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа состоится 15 августа на Аляске. Трамп заверил, что никаких условий для переговоров с Путиным не существует, и нет требования о его предварительной встрече с Зеленским.

    Комментарии (44)
    10 августа 2025, 11:04 • Новости дня
    Калифорния отказалась платить 1 млрд долларов администрации Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом отказался исполнять требование администрации Дональда Трампа о выплате 1 млрд долларов Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе, назвав эти условия политическим давлением.

    Офис губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома отклонил требование администрации президента США Дональда Трампа о выплате университетом Калифорнии в Лос-Анджелесе (UCLA) 1 млрд долларов, передает РИА «Новости». Запрос федеральных властей связан с урегулированием спора о предполагаемых нарушениях Закона о гражданских правах.

    Как сообщает CNN, Белый дом на прошлой неделе уже заморозил финансирование UCLA на сумму 584 млн долларов. По проекту соглашения, университету предлагали выплатить 1 млрд долларов поэтапно и создать компенсационный фонд в 172 млн долларов для пострадавших от дискриминации. Взамен учебное заведение могло бы вновь получить доступ к грантам и федеральным контрактам.

    В заявлении офиса Ньюсома говорится: «Трамп превратил министерство юстиции в оружие, чтобы ограничить в возможностях систему государственных университетов номер один в Америке, заморозив финансирование медицины и науки до тех пор, пока UCLA не выплатит выкуп в размере одного миллиарда долларов. Калифорния не склонится перед отвратительным политическим вымогательством Трампа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США запретили Гарвардскому университету принимать иностранных студентов. Федеральный суд приостановил действие этого запрета. Гонконгский университет предложил иностранным студентам Гарварда перевестись к себе на обучение.

    Комментарии (2)
    9 августа 2025, 04:20 • Новости дня
    Трамп заявил, что Зеленскому придется «кое-что подписать» ради мира на Украине
    Трамп заявил, что Зеленскому придется «кое-что подписать» ради мира на Украине
    @ REUTERS/Jonathan Ernst

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме после трехстороннего соглашения с представителями Армении и Азербайджана высказался о решении украинского вопроса, заметив, что вскоре Владимиру Зеленскому придется «кое-что подписать».

    Отвечая на вопрос журналиста о встрече с российским президентом Владимиром Путиным глава Белого дома заявил, что уверен в желании обеих сторон заключить мир.

    «Я верю, президент Путин желает мира и Зеленский желает мира. И он должен получить для этого все, что нужно, и быть готовым кое-что подписать. Хочется верить, что он очень старается, чтобы это получилось», – сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

    Напомним, Трамп в соцсети Truth Social заявил, что «долгожданная встреча» с российским коллегой Путиным состоится в «великом штате Аляска».

    44 комментария

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США на пресс-конференции в Белом доме ответил на вопрос об урегулировании украинского конфликта и территориальном споре, допустив возможность обмена территориями в интересах сторон.

    Чуть ранее Трамп после трехсторонней встречи в Белом доме с представителями Армении и Азербайджана заявил, что место встречи с российским коллегой Путиным будет названо очень скоро и отверг определение этих переговоров как последнего шанса разрешить конфликт на Украине.


    Комментарии (9)
    9 августа 2025, 01:02 • Новости дня
    Трамп заявил о возможном обмене территориями при разрешении конфликта на Украине
    Трамп заявил о возможном обмене территориями при разрешении конфликта на Украине
    @ REUTERS/Kevin Lamarque

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме ответил на вопрос об урегулировании украинского конфликта и территориальном споре, допустив возможность обмена территориями в интересах сторон.

    «Мы говорим о территории, за которую 3,5 года ведется борьба, гибнут русские и украинцы. Мы смотрим на это все и хотим уже хоть через возврат, хоть через обмен территорий, остановить. Это очень непросто, вообще ничего простого в этом нет. Очень сложно. Мы что-то вернем, что-то получим, что-то обменяем. Будет некоторый обмен для блага обеих сторон, но мы поговорим об этом либо завтра либо позже», – ответил Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

    До этого американский президент заявил, что место встречи с российским коллегой Владимиром Путиным будет названо очень скоро и отверг определение этих переговоров как последнего шанса разрешить конфликт.

    44 комментария

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни. По его словам, встреча запланирована ориентировочно на следующую неделю.

    В качестве возможной площадки для встречи президентов рассматривают одну из арабских стран. Путин назвал ОАЭ подходящей страной для этого мероприятия.


    Комментарии (8)
    10 августа 2025, 18:10 • Новости дня
    Постпред США при НАТО допустил участие Зеленского во встрече президентов на Аляске

    Постпред США при НАТО допустил участие Зеленского во встрече Путина и Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер допустил возможность участия Владимира Зеленского во встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

    Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN, передает РИА «Новости». «Я определенно считаю, что это возможно», – сказал Уитакер, отвечая на вопрос о вероятности присутствия украинского лидера на переговорах.

    Уитакер подчеркнул, что окончательное решение примет глава Белого дома. По словам дипломата, на данный момент соответствующего решения не принято.

    Напомним, Трамп в соцсети Truth Social заявил, что «долгожданная встреча» с российским коллегой Владимиром Путиным состоится в «великом штате Аляска».

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что не считает продуктивными контакты президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до саммита Россия – США.

    44 комментария

    Комментарии (15)
    10 августа 2025, 12:15 • Новости дня
    Рар: Европа пытается загнать мирные инициативы РФ и США в тупик

    Политолог Рар: Европа надеется принудить Украину к продолжению боевых действий

    Рар: Европа пытается загнать мирные инициативы РФ и США в тупик
    @ STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европа продолжает ошибочно считать, что Россия может проиграть в конфликте с Украиной. Брюссель не намерен вступать в прямой конфликт с Москвой, однако ЕС приложит все усилия, чтобы заставить Киев отказаться от признания новых территориальных реалий, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее лидеры ЕС и Британии выпустили заявление о переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «Конфликт на Украине выходит из тупика: именно встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске может привести к перемирию, началу конкретного переговорного процесса, к признанию новых территориальных реалий на Украине, а также к приостановке расширения НАТО на восток», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Глава Белого дома не желает геополитического поражения России в Европе. Ему необходимо экономическое сотрудничество с Москвой, а также исключение ее возможного военного союза с Пекином в будущем. Однако коллективное руководство Европы имеет совершенно противоположные мечты», – добавил он.

    «Лондон, Париж, Берлин, Рим, Мадрид, Варшава – все они стоят на позиции, что Россию нельзя поощрять приобретением новых территорий за счет Украины. Старый свет выступает за продолжение западной помощи Киеву. Поэтому ЕС косвенно призывает Трампа не идти ни на какие сделки с Москвой», – акцентирует собеседник.

    «Европейцы отчего-то думают, видимо, по странной инерции мышления, что Россия вот-вот проиграет. Соответственно, они планируют уговорить Владимира Зеленского не соглашаться на уступки в пользу РФ. При этом союз, скорее всего, откажет ВСУ в прямом вовлечении в конфликт. Столкновения с Москвой Брюссель хочет избежать», – считает эксперт.

    «В конечном счете, встреча Путина и Трампа в Аляске может столкнуться с противодействием со стороны ЕС и Киева, что может разгневать главу Белого дома. Однако европейцы пытаются всеми силами избежать подобного исхода. К сожалению, нас ожидает неделя больших неопределенностей», – заключил Рар.

    Ранее лидеры ЕС и Британии выпустили совместное заявление по поводу переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. В подписанном Берлином, Парижем, Римом, Варшавой, Хельсинки и Лондоном документе отмечается, что страны Старого света якобы готовы поддержать дипломатические усилия США.

    Тем не менее, европейцы намерены продолжить оказание военной и финансовой поддержки Украине. Кроме того, государства Старого света выступают за введение новых ограничительных мер в отношении Москвы. Соответственно, ЕС также настаивает на предоставлении «прочных и надежных гарантий безопасности» для Киева.

    По мнению представителей ЕС, конструктивные переговоры якобы «могут проходить только в условиях прекращения огня или сокращения боевых действий», а нынешняя линия соприкосновения «должна стать отправной точкой переговоров». В то же время, изменение международных границ с применением силы называется «недопустимым».

    Комментарии (5)
    8 августа 2025, 23:35 • Новости дня
    Трамп заявил, что Армения и Азербайджан обязались навсегда прекратить вражду
    Трамп заявил, что Армения и Азербайджан обязались навсегда прекратить вражду
    @ Press Service of Prime Minister of the Republic of Armenia/REUTERS

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп на трехсторонней церемонии в Белом доме объявил о договоренности Азербайджана и Армении взять на себя обязательства прекратить в регионе боевые действия навсегда, уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга.

    «Армения и Азербайджан обязуются навсегда прекратить все боевые действия, наладить торговлю, поездки и дипломатические отношения, а также уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга», – сказал Трамп в Белом доме после заключения трехстороннего соглашения.

    Президент США символично взялся за руки с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время трехстороннего подписания документов. Он также пошутил о том, что «эти двое долго сражались, 35 лет», после чего Трамп заявил, что теперь они друзья надолго.

    Трамп также сообщил, что США подписали с обеими странами двустороннее соглашение о расширении сотрудничества в области энергетики, торговли и технологий, включая искусственный интеллект.

    «Эта декларация устанавливает то, что они называют – для меня большая честь, я об этом не просил – «Маршрутом Трампа для международного мира и процветания, который представляет собой особую транзитную зону, позволяющую Азербайджану получить полный доступ к своей территории в Нахичевани при полном уважении к суверенитету Армении. Таким образом, они смогут жить и работать вместе», –  приводит ABC News заявление Трампа.

    Трамп также уточнил, что у Еревана есть возможность продления на 99 лет права США на управление транспортным коридором между Азербайджаноам и Арменией.

    «Армения начинает эксклюзивное партнерство по развитию коридора, которое может быть продлено на 99 лет. Они обещали, что через 99 лет сделают это», – заявил Трамп. По его словам, после соглашения в Вашингтоне ожидают развития инфраструктуры американскими компаниями.

    Напомним, днем ранее Reuters узнало о договоренности Алиева и Пашиняна по «Маршруту Трампа».

    Как писала в июне газета ВЗГЛЯД, премьер Армении Пашинян заявил, что Зангезурского коридора не будет, но объявил о намерении реализовать проект «Перекресток мира», предполагающий восстановление Мегринской железной дороги и создание международных транспортных маршрутов.

    Член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова накануне встречи Алиева и Пашиняна с Трампом поделилась, что Алиев получит контроль над Зангезурским коридором, а армянский премьер Никол Пашинян – гарантии личной безопасности. При этом в беседе с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Евгений Крутиков отметил, что Пашинян едет в США капитулировать перед Азербайджаном.

    Комментарии (30)
    9 августа 2025, 04:36 • Новости дня
    Axios сообщил о намерении США, Украины и союзников по ЕС собраться в Британии

    Tекст: Ирма Каплан

    Перед встречей американского президента Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске по вопросу разрешения украинского конфликта в Британии состоится саммит США, Украины и европейских союзников.

    «Высокопоставленные чиновники из США, Украины и ряда европейских стран планируют встретиться в эти выходные в Великобритании, чтобы попытаться выработать общие позиции в перед запланированной встречей президентов Трампа и Путина», – пишет портал Axios со ссылкой на три источника.

    По сведениям портала, Украина и несколько союзников США по НАТО в частном порядке высказали беспокойство тем, что Трамп может согласиться на предложения Путина о прекращении войны, не принимая во внимание их позицию.

    Идея проведения такой встречи в Британии возникла в ходе телефонной конференции, состоявшейся в пятницу между представителями США, Украины и стран ЕС. Это был третий подобный разговор за последние несколько дней, сообщили информаторы портала.

    Состав участников и проведение встречи в процессе согласования.

    Напомним, Трамп в соцсети Truth Social заявил, что «долгожданная встреча» с российским коллегой Путиным состоится в «великом штате Аляска».

    44 комментария

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США на пресс-конференции в Белом доме ответил на вопрос об урегулировании украинского конфликта и территориальном споре, допустив возможность обмена территориями в интересах сторон.

    Также Трамп заявил, что Зеленскому придется «кое-что подписать» ради мира на Украине.

    Комментарии (2)
    9 августа 2025, 03:47 • Новости дня
    Стало известно, что Путин будет первым посетившим Аляску российским лидером

    Путин станет первым посетившим Аляску российским лидером

    Стало известно, что Путин будет первым посетившим Аляску российским лидером
    @ Christopher Drost/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Впервые за всю историю государства российский президент официально посетит Аляску, что станет уникальным событием в истории двусторонних отношениях России и США.

    Предстоящий визит президента России Владимира Путина на Аляску станет первым эпизодом, когда российский лидер посетит этот американский штат, передает РИА «Новости».

    Ранее российские руководители посещали другие регионы США. В советское время Соединенные Штаты посещали Никита Хрущев, Алексей Косыгин, Леонид Брежнев, Михаил Горбачев и Борис Ельцин, однако ни один из них не был на Аляске.

    По данным открытой американской статистики, каждый десятый американец не покидает пределы своего штата в течение жизни, а на Аляске бывали 12% жителей США.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, когда занимал пост президента страны, посещал Гавайи, Нью-Йорк и Питтсбург. Владимир Путин ранее бывал в Нью-Йорке и штатах Техас, Мэриленд, Джорджия и Мэн, но не на Аляске. Последний визит Путина в США датируется 2015 годом.

    Три раза в США бывал Михаил Горбачев, Борис Ельцин – пять раз. На посту премьера Виктор Черномырдин четырежды гостил в Америке, один раз – Сергей Степашин, один – Михаил Касьянов.

    Напомним, Трамп в соцсети Truth Social заявил, что «долгожданная встреча» с российским коллегой Владимиром Путиным состоится в «великом штате Аляска».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США на пресс-конференции в Белом доме ответил на вопрос об урегулировании украинского конфликта и территориальном споре, допустив возможность обмена территориями в интересах сторон.

    Чуть ранее Трамп после трехсторонней встречи в Белом доме с представителями Армении и Азербайджана заявил, что место встречи с российским коллегой Путиным будет названо очень скоро и отверг определение этих переговоров как последнего шанса разрешить конфликт на Украине.

    В Кремле информацию о встрече Путина и Трампа на Аляске подтвердили.

    Комментарии (4)
    9 августа 2025, 00:31 • Новости дня
    Трамп не стал называть «последним шансом» разрешить конфликт встречу с Путиным

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции после трехсторонней встречи в Белом доме с представителями Армении и Азербайджана заявил, что место встречи с российским коллегой Владимиром Путиным будет названо очень скоро и отверг определение этих переговоров как последнего шанса разрешить конфликт.

    «Очень скоро мы объявим место встречи. Это будет очень популярное место по многим причинам, чуть позже мы его назовем, но сейчас этого делать не хотелось бы. <...> Надо быть уверенными, что что-то получится. Я буду встречаться с президентом Путиным очень скоро, возможно, это могло бы произойти и раньше, но, знаете ли, меры безопасности, он хотел бы сделать это раньше, возможно, я на это соглашусь и мы очень скоро объявим», – сказал Трамп на пресс-конференции.

    Когда журналист спросил американского президента, можно ли считать эти переговоры лидеров России и США последним шансом на разрешение украинского конфликта, Трамп возразил.

    «Слушайте, ну, нет, мне не нравится такое определение, хм, последний шанс... нет», – ответил он.

    Трамп указал на сидящих рядом президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, назвав их очень умными людьми, которые при этом конфликтовали в масштабах страны 35 лет. Но надо было с чего-то начать, чтобы наконец остановить это.

    Затем он пустился в перечисление разрушительных ужасов войны, которая уничтожает людей, исторические и культурные ценности стран и так далее. Трамп снова упомянул, что эта война не его, но Байдена, ему лишь приходится заканчивать то, что развязал предшественник, потратил миллиарды долларов американцев на войну, которую Трампу надо завершить.

    «Европа хочет мира, президент Путин, я верю, хочет мира и Зеленский тоже хочет мира», – резюмировал Трамп.

    44 комментария

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни. По его словам, встреча запланирована ориентировочно на следующую неделю.

    В качестве возможной площадки для встречи президентов рассматривают одну из арабских стран. Путин назвал ОАЭ подходящей страной для этого мероприятия.

    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 20:41 • Новости дня
    ООН выразила готовность принять встречу Путина и Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    ООН готова предоставить свою штаб-квартиру в Нью-Йорке для возможной встречи президентов России и США, сообщила заместитель представителя генерального секретаря организации Стефани Трембле.

    Трембле заявила на брифинге, что такой запрос пока не поступал и вопрос о проведении саммита не обсуждался, передает ТАСС.

    «На данный момент я не думаю, что это вариант, который рассматривается теми, кто планирует встречу», – сказала она.

    Она также подчеркнула, что двери ООН «всегда открыты» для диалога между странами и для содействия международным переговорам. Трембле добавила, что организация всегда поощряет диалог и надеется на прогресс на пути к прекращению военных действий на Украине согласно Уставу ООН.

    Напомним, в качестве возможной площадки для встречи президентов рассматривают одну из арабских стран. Путин назвал ОАЭ подходящей страной для этого мероприятия.

    44 комментария

    Комментарии (3)
