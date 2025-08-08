Трамп усилил присутствие федеральных силовиков в Вашингтоне

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, президент США Дональд Трамп распорядился усилить присутствие федеральных правоохранительных органов в Вашингтоне, передает РИА «Новости».

Причиной решения послужило повышение уровня преступности и нападение на бывшего сотрудника департамента государственной эффективности Эдварда Користина.

Левитт заявила: «Президент Трамп отдал распоряжение об увеличении присутствия федеральных правоохранительных органов, чтобы защитить невинных граждан. С сегодняшнего вечера злостные преступники больше не найдут убежища в округе Колумбия».

По данным издания Hill, меры затрагивают более десятка федеральных ведомств, включая ФБР, иммиграционную и таможенную полицию, Управление по борьбе с наркотиками, а также управление по контролю за оборотом алкогольных напитков, табачных изделий и оружия. CNN сообщал, что федеральные агенты и национальная гвардия уже получили указание быть готовыми к возможному развертыванию войск в Вашингтоне. Усиление контроля продлится семь дней.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп запросил рекордные средства на обеспечение национальной безопасности США. Белый дом заявил о намерении пополнить Совет национальной безопасности лояльными сотрудниками.