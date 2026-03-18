FT рассказала о несостоявшемся подарке Зеленского для Трампа

Tекст: Дмитрий Зубарев

Зеленский хотел вручить американскому лидеру iPad с данными о ходе боев в режиме реального времени, сообщает РБК.

По словам корреспондента Financial Times Кристофера Миллера, Зеленский собирался сделать подарок во время Мюнхенской конференции по безопасности, однако высокий американский гость не появился на встрече.

Зеленский объяснил журналисту: «Почему? Потому что на моем iPad я могу мгновенно видеть, какие атаки происходят – беспилотники, ракеты и так далее».

Миллер уточнил, что этот разговор проходил в феврале во время записи интервью. В тот же период Зеленский подарил аналогичный iPad королю Карлу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности раскритиковал идею отказа от национальных интересов в пользу глобального порядка. Премьер-министр Финляндии Александр Стубб на той же конференции назвал Россию «проигравшей в конфликте». Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила конструктивный характер встречи с Рубио в Мюнхене.