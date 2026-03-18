  Кремль осудил убийства представителей руководства Ирана
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Убийством Лариджани Израиль подставил США
    Трамп: США не желают помощи от стран НАТО
    TWZ назвал самый уродливый военный самолет в мире
    Захарова задумалась о «венесуэльском сценарии» для Макрона
    Российские войска освободили Александровку в ДНР
    NYT: Азия отказалась от СПГ и вернулась к углю
    Франция заявила о возможности Канады вступить в ЕС
    Венгрии предрекли массовые протесты и политический кризис после выборов
    Госдолг США пробил историческую отметку
    Мнения
    Андрей Колесник Мы вступили в новую террористическую реальность

    В начале 2000-х Россия уже справилась с первой тогда для нас волной терроризма в его кавказско-исламском изводе – на том уровне знаний и технологий. Теперь нам предстоит победить терроризм и в его украинско-бандеровском варианте, в современных условиях.

    Глеб Простаков Крепкий рубль ставит экономику перед выбором

    Рубль начал медленно слабеть. Не столько потому, что победили аргументы сторонников переохлаждения экономики, сколько в силу необходимости балансировать реальную денежную массу и курс. Однако рассчитывать на резкие скачки национальной валюты точно не стоит.

    Ольга Андреева Референдум о сохранении СССР привел страну к распаду

    Историю последних лет существования СССР будет трудно рассказывать детям. Она полна таких удивительных несуразностей, что ребенок, слушая путаные объяснения старших, неизбежно будет чувствовать себя болваном.

    18 марта 2026, 13:59 • Новости дня

    FT рассказала о несостоявшемся подарке Зеленского для Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Украины Владимир Зеленский планировал на конференции по безопасности в Мюнхене подарить президенту США iPad с данными о боях в режиме реального времени, но тот не появился на встрече, сообщил корреспондент Financial Times Кристофер Миллер.

    Зеленский хотел вручить американскому лидеру iPad с данными о ходе боев в режиме реального времени, сообщает РБК.

    По словам корреспондента Financial Times Кристофера Миллера, Зеленский собирался сделать подарок во время Мюнхенской конференции по безопасности, однако высокий американский гость не появился на встрече.

    Зеленский объяснил журналисту: «Почему? Потому что на моем iPad я могу мгновенно видеть, какие атаки происходят – беспилотники, ракеты и так далее».

    Миллер уточнил, что этот разговор проходил в феврале во время записи интервью. В тот же период Зеленский подарил аналогичный iPad королю Карлу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности раскритиковал идею отказа от национальных интересов в пользу глобального порядка. Премьер-министр Финляндии Александр Стубб на той же конференции назвал Россию «проигравшей в конфликте». Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила конструктивный характер встречи с Рубио в Мюнхене.

    17 марта 2026, 21:30 • Новости дня
    Жители Сум бойкотировали минуту молчания в память бойцов ВСУ

    В Сумах отмечено резкое снижение поддержки ВСУ среди жителей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жители Сум на Украине массово игнорируют ежедневную минуту молчания по украинским военным, при этом акция с портретами собрала минимальное число участников, сообщают российские силовые структуры.

    Жители города Сумы массово отказываются участвовать в ежедневной минуте молчания по погибшим военнослужащим ВСУ, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. «В Сумах отмечают, что жители отказываются принимать участие в ежедневной минуте молчания», – заявил источник агентства.

    По его словам, на последнюю акцию, где участники вышли с портретами украинских солдат, пришли всего 50 человек. При этом часть присутствующих, как уточнил собеседник, была направлена на мероприятие в приказном порядке из государственных учреждений.

    Организаторы отмечают, что подобные мероприятия теряют поддержку среди местных жителей. Причины отказа от участия не приводятся, однако заметно сокращение числа участников по сравнению с прежними подобными акциями.

    Ранее жители Сумской области пожаловались на массовое мародерство ВСУ. До этого жители Сум возмутились сверхдоходами прокуроров и произволом националистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация Сум рассматривает вопрос об изъятии квартир и коммерческих помещений в пользу ВСУ у граждан, покинувших Украину.


    Комментарии (7)
    18 марта 2026, 08:53 • Новости дня
    Зеленский заявил о «плохом предчувствии» по поводу переговоров по Украине

    Зеленский пожаловался на срыв переговоров из-за конфликта в Иране

    Зеленский заявил о «плохом предчувствии» по поводу переговоров по Украине
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил в интервью Би-Би-Си, что у него «плохое» предчувствие по поводу влияния конфликта в Иране на переговоры по Украине, так как трехсторонние встречи постоянно откладываются.

    Зеленский сообщил, что трехсторонние встречи постоянно откладываются из-за ситуации на Ближнем Востоке, передает «Газета. Ru». Он пожаловался, что Вашингтон уделяет иранскому конфликту больше внимания, чем Киеву.

    «У меня очень плохое предчувствие по поводу влияния этой войны на ситуацию на Украине», – сказал Зеленский.

    Несмотря на сложности, переговорные группы продолжают взаимодействовать в ежедневном режиме. Глава государства уточнил, что его команда поддерживает контакт с американской стороной, а представители США каждый день общаются с россиянами.

    Ранее Владимир Зеленский предрек возникновение дефицита ракет у Киева из-за начала американской операции на Ближнем Востоке.

    Зеленский перешел к открытой критике западных партнеров из-за неудач на фронте и задержек финансирования.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевским властям стоит прекратить сопротивление.

    Кремль также назвал Киев основным тормозом мирных переговоров.

    Комментарии (7)
    17 марта 2026, 16:45 • Видео
    Война с Ираном ударила по Украине

    США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    Комментарии (2)
    18 марта 2026, 08:27 • Новости дня
    Польша потребовала от Украины вернуть историческую реликвию

    Tекст: Вера Басилая

    Институт национальной памяти Польши (IPN) настаивает на возвращении исторической реликвии, принадлежавшей погибшему в 1940 году капитану, которую обнаружили в продаже на украинском сайте.

    Институт национальной памяти Польши (IPN) обратился с требованием передать ему орден Virtuti Militari, выставленный на торги, передает РИА «Новости».

    В организации заявили: «На одном из украинских интернет-сайтов появилось предложение о продаже военного ордена Virtuti Militari, которым был награжден офицер, убитый НКВД весной 1940 года».

    Специалисты института смогли идентифицировать владельца награды по сохранившемуся номеру. Им оказался капитан Юлиуш Роман Хайнцель, потомок немецких промышленников, командовавший эскадроном 16-го Великопольского уланского полка.

    Представители IPN призвали продавца передать реликвию властям, а администрацию сайта – закрыть аукцион. В ведомстве подчеркнули, что память о жертвах не должна становиться предметом торга, а историческим свидетельствам место в музеях.

    Ранее Польша направила ноту России из-за удаления крестов Virtuti militari с мемориала «Медное».

    Российский МИД назвал обвинения Польши по поводу снятия барельефов с мемориала «Медное» лицемерными, напомнив о сносе памятников советским воинам в этой стране.

    Комментарии (2)
    17 марта 2026, 18:54 • Новости дня
    В Лондоне Зеленского никто не встретил у трапа самолета

    Британские власти не встретили Зеленского в лондонском аэропорту

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время прибытия украинского лидера Владимира Зеленского в Лондон представители правительства Британии не присутствовали у трапа его самолета, его встречали лишь посол Украины и собственный пилот самолета.

    Высокопоставленные представители руководства Британии не встречали Владимира Зеленского при его прибытии в Лондон, передает РИА Новости. Как пишет агентство с ссылкой на видео с места событий, у трапа самолета украинского президента встретили лишь посол Украины в Британии, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и один из членов экипажа.

    Среди встречающих не было ни одного известного представителя британского руководства, отмечает агентство.

    Ранее власти Германии также не встретили Владимира Зеленского в аэропорту Мюнхена, и его встречал только украинский посол. До этого западные СМИ отметили отсутствие торжественной встречи Зеленского в США.


    Комментарии (10)
    18 марта 2026, 05:11 • Новости дня
    В ЕС договорились выделить Украине кредит на 90 млрд евро
    В ЕС договорились выделить Украине кредит на 90 млрд евро
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Государства Евросоюза согласовали выделение Киеву крупного займа, однако окончательное утверждение блокируется из-за остановки транзита по нефтепроводу «Дружба», сообщил источник в Брюсселе.

    Решение о финансовой поддержке в размере 90 млрд евро уже подготовлено, сказал собеседник «Болгарского национального радио» (БНР), передает РИА «Новости».

    Решение по кредиту «будет принято очень скоро», он уже согласован, и нового пересмотра решения не ожидается, уточнил источник.

    Пока инициативу блокирует Будапешт, требующий разрешения ситуации с нефтепроводом «Дружба». Глава Евросовета Антониу Кошта якобы обсудил проблему с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, призвав того придерживаться утвержденного в декабре плана.

    Венгерский лидер позже подчеркнул неизменность позиции своей страны. По его словам, для получения средств из Брюсселя украинская сторона обязана возобновить поставки нефти.

    Напомним, Будапешт отказался согласовывать новый пакет помощи до возобновления транзита российской нефти. СМИ сообщали, что руководство ЕС планировало предоставить Украине финансовые средства вопреки возможному вето Венгрии.

    Комментарии (3)
    18 марта 2026, 10:57 • Новости дня
    Politico: Зеленский согласился починить «Дружбу» ради кредита ЕС
    Politico: Зеленский согласился починить «Дружбу» ради кредита ЕС
    @ Саверкин Александр/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава киевского режима Владимир Зеленский согласился отремонтировать поврежденный участок магистрали «Дружба», чтобы разблокировать многомиллиардный кредит от Евросоюза, пишут американские СМИ.

    Киев принял предложение о технической и финансовой поддержке для возобновления транзита российского сырья, пишет Politico.

    Это решение дает премьеру Венгрии Виктору Орбану возможность согласовать выделение 90 млрд евро для нужд Украины.

    Зеленский заявил о согласии в официальном письме руководству Евросоюза. «Мы предпринимаем все возможные усилия для устранения повреждений и восстановления работы», – говорится в документе.

    Ранее Орбан отказывался поддерживать финансирование Киева, пока не возобновятся поставки нефти. Теперь, по мнению дипломатов, у Будапешта появился повод изменить позицию перед грядущим саммитом и одобрить заем.

    Хотя украинский лидер прежде называл давление союзников шантажом, он все же уступил просьбам Брюсселя. Восстановление транзита позволит Евросоюзу продвинуться в вопросе выдачи кредита и принятия нового пакета санкций.

    Напомним, Орбан требовал разблокировать нефтепровод «Дружба» ради согласования помощи Киеву. Будапешт отказывался поддержать кредит на 90 млрд евро до восстановления транзита нефти.

    Комментарии (3)
    18 марта 2026, 05:17 • Новости дня
    Украинский беспилотник убил жителя Краснодара

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ночной удар беспилотников ВСУ по жилым домам в Краснодаре привел к гибели одного горожанина, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    Атаке подверглись многоквартирные дома в городе, повреждения получили три здания, сообщил Кондратьев, пишет «Звезда».

    В одной из квартир возник пожар, который удалось оперативно ликвидировать. Еще один дрон врезался в стену дома, а в третьем случае обломки аппарата обнаружили на балконе.

    Глава края выразил глубокие соболезнования семье погибшего. Мэру Евгению Наумову поручено оказать жителям всю необходимую помощь.

    Ранее в станице Новоминской при ударе беспилотников по сельхозпредприятию погиб сотрудник. В поселке Волна Темрюкского района ранения получили два местных жителя.

    Комментарии (0)
    17 марта 2026, 16:44 • Новости дня
    ВСУ атаковали дронами здание с беженцами из Херсона

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины в ночные часы нанесли удар дронами по зданию на Арабатской стрелке, где проживали беженцы из Херсона, сообщил заместитель председателя правительства региона Сергей Черевко.

    «В районе Генической горки на Арабатской стрелке поздней ночью было повреждено здание, в котором проживают эвакуированные мирные граждане, семьи с детьми, пожилые люди», – сообщил он, передает ТАСС.

    Черевко уточнил, что в результате атаки никто не погиб и не пострадал. Он отметил, что несколько десятков человек с двух до трех часов ночи были переселены усилиями социальных служб и администрации региона в другие помещения.

    В прошлом году ВСУ начали отбирать жилье и машины у жителей Херсона.

    Комментарии (0)
    18 марта 2026, 06:19 • Новости дня
    Армия США начала искать подрядчиков для работы с биооружием на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские военные инженеры планируют обезвредить боеприпасы и биологические угрозы на объектах в ряде стран, в том числе на украинской территории, говорится в правительственных документах США.

    Корпус инженеров сухопутных войск США объявил о поиске исполнителей для утилизации опасных веществ, передает РИА «Новости» со ссылкой на документацию.

    «Работы включают действия с боеприпасами и взрывчатыми веществами, представляющими опасность, материалами, потенциально создающими взрывную угрозу, а также компонентами химического и биологического оружия», – говорится в ней.

    Деятельность планируется вести преимущественно за пределами американского континента. В географический перечень, помимо Украины, вошли Афганистан, Ирак, Япония, Иордания, Кувейт, Ливан, Польша и Южная Корея.

    Инициатива предусматривает экологическую очистку территорий от токсичных и радиоактивных отходов для их дальнейшего безопасного использования. Заявки от потенциальных участников тендера принимаются до 31 марта.

    В прошлом году Украина и США подписали соглашение о создании совместного предприятия по выпуску химических веществ для оборонного сектора.

    До этого сообщалось, что администрация предыдущего президента США Джо Байдена изучала возможность снятия запрета на размещение военных подрядчиков на украинской территории для ремонта вооружения.

    Комментарии (0)
    17 марта 2026, 15:28 • Новости дня
    МИД Молдавии вызвал посла России после разлива нефти в Днестре
    МИД Молдавии вызвал посла России после разлива нефти в Днестре
    @ isuis.igsu.ro

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Посол России был вызван в МИД Молдавии для вручения ноты протеста по поводу разлива нефти, угрожавшего водоснабжению страны.

    Министерство иностранных дел Молдавии вызвало российского посла Олега Озерова для вручения ноты протеста из-за разлива нефти в Днестре якобы после атаки России на Новоднестровский гидроэнергетический комплекс 7 марта, передает РИА «Новости». В министерстве подчеркнули, что случившееся угрожает окружающей среде и безопасности водоснабжения страны.

    По информации министерства окружающей среды Молдавии, загрязнение Днестра было зафиксировано 10 марта – в реку с территории Украины попало около 1,5 тонны технических масел. В результате власти республики ограничили водоснабжение в четырех районах на севере страны.

    Министр окружающей среды Молдавии Георгий Хаждер ранее отмечал, что для ликвидации последствий разлива может понадобиться специализированное оборудование, которое уже было запрошено у Румынии. Днестр обеспечивает водой около 80% жителей Молдавии и почти полностью снабжает Кишинев.

    Президент Молдавии Майя Санду в социальной сети обвинила Россию в случившемся, заявив, что разлив нефти создаёт значительную угрозу для экологии и здоровья граждан. Инцидент произошёл в период паводков, что ускоряет распространение нефтяного пятна в сторону крупных городов, включая Сороки и Кишинев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти Молдавии обвинили Киев в отравлении реки Днестр. В свою очередь, уУкраинские власти заявили, что загрязнение может быть связано с атаками России на энергетическую инфраструктуру.

    В частности, министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины отметило, что утечка нефтепродуктов произошла в районе Днестровской ГЭС после ракетного удара.


    Комментарии (0)
    18 марта 2026, 12:45 • Новости дня
    Российские войска освободили Александровку в ДНР
    Российские войска освободили Александровку в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Александровка в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, двух батальонов беспилотных систем ВСУ и двух бригад теробороны около Осиново, Великой Шапковки, Грушевки и Боровой в Харьковской области, Яцковки и Красного Лимана в ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

    Потери противника при этом составили до 180 военнослужащих, две американские бронемашины HMMWV, два орудия полевой артиллерии и склад с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Север» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Новой Сечи, Мирополья, Лужков, Марьино и Кондратовки в Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии рядом с Избицким, Петровским, Колодезным и Веселым.

    При этом потери ВСУ составили до 255 военнослужащих, БМП и три артиллерийских орудия. Уничтожены три склада матсредств, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой, артиллерийской, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Константиновки, Алексеево-Дружковки, Славянска, Новоселовки, Белокузьминовки, Краматорска и Никифоровки в ДНР.

    Противник при этом потерял более 135 военнослужащих, два американских бронетранспортера М113, четыре бронемашины и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада боеприпасов и шесть складов матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, пехотной, аэромобильной бригад, бригады беспилотных летательных аппаратов, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии у Новофедоровки, Петровки, Новогригоровки, Кучерова Яра, Ленина, Гришино и Белицкого в ДНР, Ивановки, Андроновки и Новопавловки в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 275 военнослужащих, десять бронемашин, два орудия полевой артиллерии, радиолокационная станция и три станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили сумскую Сопычь и Каленики в ДНР.

    Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов после проверки Южной группировки сообщил об освобождении 12 населенных пунктов за две недели марта.

    ВС России за прошлую неделю взяли под контроль два населенных пункта в зоне СВО.

    Комментарии (0)
    17 марта 2026, 18:02 • Новости дня
    Польша за неделю выдворила более ста украинцев

    Погранслужба Польши за неделю выдворила 103 украинца

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В течение одной недели Польша отправила за пределы страны более ста граждан Украины, часть из которых принудительно, сообщили в погранслужбе страны.

    Польша за неделю выдворила из страны более 100 граждан Украины, пишет РИА «Новости» со ссылкой на официальное сообщение польской Пограничной стражи. С 9 по 15 марта примерно 360 иностранцев были обязаны покинуть страну в рамках процедуры добровольного возвращения.

    Из этого числа 81 гражданин Украины выполнил обязательство о добровольном выезде. Еще 44 гражданина Грузии и 31 гражданин Колумбии также покинули Польшу по этой схеме. Однако 22 украинца были выдворены принудительно, согласно данным Пограничной стражи.

    Как уточняют польские пограничники, среди задержанных иностранцев были те, кто осужден за многочисленные кражи, вождение в состоянии алкогольного опьянения, нарушение общественного порядка, использование поддельных документов, а также за содействие незаконному пересечению границы и помощь в нелегальном въезде в страну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Польше были зафиксированы случаи телефонного мошенничества с участием украинцев.

    До этого власти Польши ограничили помощь беженцам с Украины, отменив бесплатный доступ к врачам и проживанию для большинства трудоспособных граждан. А президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о прекращении действия специального статуса для украинских беженцев.


    Комментарии (2)
    18 марта 2026, 08:47 • Новости дня
    Дмитриев: НАТО поддерживает Украину, но не США
    Дмитриев: НАТО поддерживает Украину, но не США
    @ Benoit Doppagne/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Страны НАТО оказывают военную поддержку не состоящей в альянсе Украине, но не делают того же в отношении Соединенных Штатов, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев, комментируя пост НАТО о продолжении оказания поддержки Украине путем предоставления экипировки, боеприпасов и систем противовоздушной обороны, отметил, что «союзники по НАТО поддерживают Украину, но не США», передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что за последние четыре года крупнейшими донорами украинского бюджета стали страны ЕС, США и Международный валютный фонд, предоставившие десятки миллиардов долларов поддержки.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, страны НАТО потратили 126 млрд евро на помощь Украине. При этом в Министерстве социальной политики Украины исчезли 500 тыс. долларов Всемирного банка.

    Комментарии (0)
    17 марта 2026, 17:30 • Новости дня
    Киев заявил протест Индии за задержание шести украинцев

    Киев потребовал немедленного доступа к шести задержанным в Индии украинцам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украина добивается немедленного доступа консула к шести гражданам, задержанным в Индии по обвинению в незаконном пересечении границы и террористической деятельности.

    Украинский МИД направил официальную ноту протеста Индии с требованием освободить шестерых граждан Украины и допустить к ним консула. В ведомстве подчеркнули, что посольство не получило официального уведомления о задержании, что противоречит установленной международной практике, передает ТАСС.

    Министерство заявило, что задержание произошло 13 марта на территории штата Мизорам, куда иностранцам разрешено въезжать только по спецразрешениям. По данным МИД Украины, задержанным инкриминируют незаконное пребывание и, возможно, пересечение границы между Индией и Мьянмой, однако доказательств их причастности к противоправной деятельности не представлено.

    В ходе судебного заседания 16 марта сотрудникам украинского посольства не позволили пообщаться с задержанными. Суд продлил арест всех шестерых до 27 марта. В украинском МИД отметили, что в Индии существуют зоны с ограниченным доступом для иностранцев, но их маркировка часто отсутствует, что ведет к непреднамеренным нарушениям.

    Индийские СМИ ранее сообщали о задержании Национальным агентством расследований семи иностранцев, среди которых – шесть украинцев и один гражданин США. Задержанных подозревают в попытках установить связи с вооруженными формированиями и поставках беспилотников из Европы в Мьянму через Индию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина уже устроила крупный скандал с Венгрией из-за задержания в Будапеште семи граждан по подозрению в отмывании денег, среди которых был бывший генерал украинских спецслужб.

    Позже стало известно, что с января через Венгрию на Украину перевезли 900 млн долларов, 420 млн евро и 146 кг золотых слитков. Далее премьер Венгрии Виктор Орбан подписал указ об аресте конфискованных у украинцев денег на 60 дней для проверки их происхождения и назначения налоговыми органами.

    Комментарии (0)
    17 марта 2026, 16:50 • Новости дня
    В ЕС заявили о готовности снять вето Венгрии на кредит Украине

    ЕК заявила о готовности снять вето Венгрии на выделение Киеву 90 млрд евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Еврокомиссия заявила, что рассчитывает добиться прогресса в переговорах о снятии венгерского вето на выделение Киеву 90 млрд евро уже накануне саммита ЕС.

    Еврокомиссия подтвердила намерение снять вето Венгрии на выделение Киеву 90 млрд евро в 2026-2027 годах, передает ТАСС. Представитель Еврокомиссии Паула Пинью уточнила, что переговоры по этому вопросу продолжаются и прогресс ожидается накануне саммита ЕС, который пройдет 19-20 марта. Она подчеркнула, что Еврокомиссия также привержена принятию 20-го пакета санкций.

    Венгрия и Словакия блокируют оба решения, выдвигая условие восстановления транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба», который был прерван Украиной 27 января. Для отмены своего вето эти страны требуют возобновления поставок через данный трубопровод. Еврокомиссия уже опубликовала заявление, в котором говорится о выделении финансовой и технической помощи Украине для ремонта поврежденного участка.

    Согласно утечке, опубликованной агентством Reuters, Владимир Зеленский обязался завершить ремонт нефтепровода в течение одного-двух месяцев. ЕС рассчитывает, что выполнение этого обязательства позволит снять блокировку и продвинуть решение о выделении финансовой поддержки Киеву.

    Накануне бывший глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обвинил Венгрию и Словакию в нарушении принципа искреннего сотрудничества из-за блокировки 90 млрд евро помощи Украине.

    Ранее Венгрия отказалась поддерживать выделение кредита и одобрять 20-й пакет антироссийских санкций, пока Киев не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз рассматривает вариант предоставления Украине двусторонних кредитов от стран Балтии и Северной Европы без необходимости единогласного одобрения всех членов ЕС.


    Комментарии (0)
    Главное
    Стубб предложил Трампу помощь Европы с Ираном в обмен на поддержку Украины
    Politico: Зеленский согласился починить «Дружбу» ради кредита ЕС
    Война с Ираном заставила США пересмотреть планы по авианосцам
    ВОЗ начала готовиться к «ядерному инциденту» на Ближнем Востоке
    Стало известно о борьбе президента и премьера Польши за власть
    Axios: Клан Кастро вернется к власти на Кубе
    Арбатова: В искусственный интеллект загружен сексистский мир

    Как перестраивается мировой энергетический рынок

    Саудовская Аравия пытается прагматично продать больше нефти через порт Янбу в Красном море. Причем разговор идет уже об апрельских поставках. Покупатели оказались перед тяжелым выбором. Покупать сейчас дорогую нефть или немного подождать. Как долго Ормузский пролив будет недоступен, никто не знает. Но нефть пытается найти обходные маршруты. Подробности

    Перейти в раздел

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Перейти в раздел

    «Другого варианта у Крыма быть не могло»

    «Сегодня мы спокойно смотрим в будущее и знаем, что за нами всегда великая Россия, в которой Крым занимает достойное место. Поэтому даже гипотетически рассуждать о каком-то возвращении в состав Украины – это анахронизм», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук. На полуострове празднуют очередную годовщину воссоединения с Россией и отмечают достигнутые успехи. Подробности

    Перейти в раздел

    Убийством Лариджани Израиль подставил США

    Израиль выполнил свое обещание и уничтожил еще одну из ключевых фигур военно-политического руководства Ирана – секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Тем самым он действительно приблизился к другой своей важнейшей цели – но в то же время пошел явно поперек желаний и интересов Дональда Трампа. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Война с Ираном ударила по Украине

      США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    • Слово Ушакова: послов Макрона послали подальше

      Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал инцидент, который горячо обсуждают в Европе: советников президента Франции Эммануэля Макрона грубо послали, когда они прилетели в Москву требовать места за столом переговоров по Украине.

    • Кто надоумил Трампа начать войну

      Член Сената США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, признался в том, что это он надоумил президента США Дональда Трампа напасть на Иран и консультировал Израиль по тому же вопросу. В общем, берет вину на себя. Верим?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • День весеннего равноденствия 2026: когда будет, точное время, традиции и народные приметы

      Ежегодно в марте происходит астрономическое событие, которое наши предки считали магическим рубежом между зимой и весной. Речь о дне весеннего равноденствия – моменте, когда Солнце пересекает небесный экватор, а продолжительность дня и ночи сравнивается по всему миру. Для одних это повод вспомнить древние обряды, для других – возможность синхронизировать свои планы с природными циклами. Разбираемся, когда наступит равноденствие в 2026 году, что происходит в этот день с точки зрения астрономии и какие традиции с ним связаны.

    • Страстная неделя 2026: когда будет, календарь питания по дням, народные приметы и что нельзя делать

      Страстная неделя в 2026 году начнется 6 апреля и продлится до 11 апреля – это самые строгие и важные дни в церковном календаре. Каждый из них посвящен воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя: от Тайной вечери до распятия и погребения. В материале – значение каждого дня, правила питания по монастырскому уставу, народные приметы и ответы на главные вопросы: что можно и нельзя делать на Страстной неделе, чтобы достойно встретить Пасху.

    • Неустойка с застройщика в 2026 году: как получить компенсацию, мораторий

      Если сдача вашей квартиры в новостройке задерживается, вы имеете право потребовать у застройщика неустойку. Как рассчитывается размер такой выплаты, какие еще компенсации можно потребовать от недобросовестных строителей – и каков порядок взыскания неустойки?

    Перейти в раздел

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации