В МИД подтвердили паузу в трехсторонних переговорах по Украине

Замглавы МИД Галузин: Трехсторонние переговоры по Украине поставлены на паузу

Tекст: Валерия Городецкая

Он подчеркнул, что встречи находятся в состоянии паузы, передает ТАСС.

«Пауза, вот вам и стадия. Я не готов ничего сказать, кроме того, что уже сказал (пресс-секретарь президента РФ) Дмитрий Сергеевич Песков. Я не хочу делать никаких прогнозов, чтобы потом не объяснять, почему они не сбылись», – заявил Галузин журналистам.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что работа трехсторонней группы Россия, США и Украины по вопросам урегулирования на Украине поставлена на паузу.

В субботу украинская делегация прибыла в Майами для проведения двусторонней встречи с представителями США по вопросам урегулирования конфликта на Украине.