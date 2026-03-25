Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.
В МИД подтвердили паузу в трехсторонних переговорах по Украине
Замглавы МИД Галузин: Трехсторонние переговоры по Украине поставлены на паузу
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин воздержался от прогнозов относительно будущего трехсторонних переговоров по вопросу Украины.
Он подчеркнул, что встречи находятся в состоянии паузы, передает ТАСС.
«Пауза, вот вам и стадия. Я не готов ничего сказать, кроме того, что уже сказал (пресс-секретарь президента РФ) Дмитрий Сергеевич Песков. Я не хочу делать никаких прогнозов, чтобы потом не объяснять, почему они не сбылись», – заявил Галузин журналистам.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что работа трехсторонней группы Россия, США и Украины по вопросам урегулирования на Украине поставлена на паузу.
В субботу украинская делегация прибыла в Майами для проведения двусторонней встречи с представителями США по вопросам урегулирования конфликта на Украине.