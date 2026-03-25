  • Новость часаВеликий Новгород остался без водоснабжения
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Иран идет к победе над США по вьетнамскому методу
    Премьер Хорватии опроверг создание военного союза против Сербии
    Захарова обвинила Киев в подготовке боевиков для Африки
    Россияне начали массово отменять туры в ОАЭ
    «Росатом» объявил об эвакуации 163 сотрудников АЭС «Бушер»
    Ушаков опроверг наличие соглашения по урегулированию на Украине
    Путин пригласил генсека КП Вьетнама То Лама посетить Россию
    В МИД подтвердили паузу в трехсторонних переговорах по Украине
    Иранские военные ракетами по авианосцу США заставили его изменить курс
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В подводном флоте конкурент России – только США

    Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.

    2 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев США не добьются смены режима на Кубе

    На фоне очевидно тупиковой ситуации в Иране Трамп, вероятно, решит усилить давление на Кубу. Он может достичь в этом определенного успеха, но вряд ли ему удастся серьезно поменять конфигурацию власти в Гаване.

    5 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Ложь об антидепрессантах оказалась правдой

    День осведомленности об антидепрессантах – это, если угодно, праздник честности. Мы не знаем точно, почему они работают. Мы знаем, что нарратив, который их продавал, был ложью. Мы знаем, что миллионы людей были бы в кризисе без них. Ложная теория. Реальный эффект. Мошеннический нарратив. Спасенные жизни.

    14 комментариев
    25 марта 2026, 17:40 • Новости дня

    В МИД подтвердили паузу в трехсторонних переговорах по Украине

    @ Belkin Aleksey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин воздержался от прогнозов относительно будущего трехсторонних переговоров по вопросу Украины.

    Он подчеркнул, что встречи находятся в состоянии паузы, передает ТАСС.

    «Пауза, вот вам и стадия. Я не готов ничего сказать, кроме того, что уже сказал (пресс-секретарь президента РФ) Дмитрий Сергеевич Песков. Я не хочу делать никаких прогнозов, чтобы потом не объяснять, почему они не сбылись», – заявил Галузин журналистам.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что работа трехсторонней группы Россия, США и Украины по вопросам урегулирования на Украине поставлена на паузу.

    В субботу украинская делегация прибыла в Майами для проведения двусторонней встречи с представителями США по вопросам урегулирования конфликта на Украине.

    25 марта 2026, 14:02 • Новости дня
    Россия решила пересмотреть маршруты поставок энергоресурсов
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия пересматривает маршруты поставок энергоресурсов из-за нестабильности на Ближнем Востоке, сообщил министр энергетики Сергей Цивилев.

    Цивилев заявил, что страна будет в первую очередь ориентироваться на поставки ближайшим соседям с общей границей, поскольку такие маршруты менее подвержены рискам. По его словам, любые существующие цепочки поставок могут оказаться под угрозой из-за возможной блокады проливов, передает ТАСС.

    Власти России также намерены пересмотреть другие логистические решения, связанные с экспортом нефтепродуктов. Это особенно актуально на фоне растущего интереса к российским энергоресурсам со стороны зарубежных государств. Цивилев отметил, что Россия стремится минимизировать внешние угрозы для энергетического сектора.

    Замминистра энергетики Роман Маршавин сообщил, что практически все страны Юго-Восточной Азии интересуются закупками российских энергоресурсов. Особый интерес проявляет Шри-Ланка, которая готова начать переговоры о возможных поставках нефти и других видов топлива из России. Объемы экспорта пока не определены, детали будут обсуждаться на будущих переговорах между странами.

    Ранее вице-премьер Александр Новак в ходе коллегии Минэнерго сообщили, что мир переживает энергокризис, с которым он не сталкивался практически никогда, и текущая ситуация уже искажает рыночную картину.

    Накануне секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что Россия готова работать с Глобальным Югом по кризису на Ближнем Востоке.

    Напомним, власти Шри-Ланки начали переговоры с Россией о поставках нефти.

    Комментарии (6)
    25 марта 2026, 12:30 • Новости дня
    Орбан заявил о прекращении Венгрией поставок газа на Украину

    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Венгерское правительство решило остановить экспорт газа на Украину, пока не возобновятся поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба», заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    В своем видеообращении, которое транслировалось венгерскими телеканалами, Орбан подчеркнул: «Пока Украина не поставляет нефть, она не будет получать газ из Венгрии. Мы защитим энергетическую безопасность Венгрии, сохраним фиксированные цены на бензин и сниженные тарифы на газ».

    Ранее Орбан назвал решение Украины о нефтяной блокаде тяжким преступлением.

    До этого Будапешт решил остановить транзит дизельного топлива до запуска «Дружбы».

    Также Орбан заблокировал одобрение кредита для Украины на саммите Европейского совета.

    Комментарии (8)
    24 марта 2026, 16:33 • Видео
    Дания утонет в русофобии

    В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    Комментарии (0)
    25 марта 2026, 12:34 • Новости дня
    Средства ПВО за сутки сбили 543 украинских беспилотника
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Средствами ПВО за минувшие сутки были сбиты три снаряда американской РСЗО HIMARS, четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 543 беспилотника.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение цехам сборки БПЛА дальнего действия и местам их запуска, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов и горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 127 465 беспилотников, 652 ЗРК, 28 475 танков и других бронемашин, 1693 боевые машины РСЗО, 34 067 орудий полевой артиллерии и минометов, 57 766 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в ночь на вторник ВС России ударили по производству ракет и комплектующих на Украине.

    До этого ВС России поразили используемые ВСУ портовые объекты, а также поразили используемые ВСУ объекты инфраструктуры.

    Комментарии (21)
    25 марта 2026, 10:25 • Новости дня
    ФСБ: Подростки жгли объекты в Подмосковье ради девушек из Telegram

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столичном регионе задержали группу несовершеннолетних, устраивавших диверсии на инфраструктурных объектах после виртуального общения с незнакомками, сообщили в ФСБ.

    Правоохранители поймали четырех юношей, выполнявших задания украинских спецслужб, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

    Они, по версии следствия, по заданиям украинских спецслужб поджигали объекты транспортной инфраструктуры, связи и кредитно-финансовой системы.

    Подростки переписывались в чатах с девушками, которые выманивали у них координаты зданий. Затем звонили лжесиловики и утверждали, что эти данные якобы используют украинские военные для ударов.

    Кураторы угрожали школьникам уголовной ответственностью за содействие врагу. Под видом проверки антитеррористической защиты объектов их принуждали к реальным преступлениям.

    Ранее в ФСБ предупреждали, что украинские спецслужбы привлекают подростков к террористической деятельности через чаты знакомств.

    Комментарии (14)
    25 марта 2026, 08:29 • Новости дня
    Началась продажа билетов на электрички в Белоруссию

    @ mintrans.gov.ru

    Tекст: Дарья Григоренко

    Продажа билетов на новые пригородные поезда между Россией и Белоруссией открылась, сообщили в РЖД.

    Отмечается, что с 2 апреля электрички будут ежедневно курсировать между Смоленском и белорусскими городами Витебском и Оршей, совершая до трех рейсов в сутки в обоих направлениях, передает РИА «Новости».

    Как уточнили в РЖД, стоимость билета в Оршу составляет 500 рублей в одну сторону, а до Витебска – 435 рублей. Оформление билетов возможно только по паспорту: взрослым нужен обычный паспорт, а детям – гражданам России до 14 лет для выезда за пределы страны потребуется заграничный паспорт.

    Первыми о запуске беспересадочных пригородных поездов между странами сообщил министр транспорта России Андрей Никитин, подчеркнув, что поезда будут курсировать именно по этим направлениям. Новые маршруты станут одними из первых регулярных пригородных рейсов между Россией и Белоруссией, облегчив пассажирам поездки между странами.

    В феврале первый заместитель начальника государственного объединения «Белорусская железная дорога» Александр Хорошевич сообщил, что Белоруссия и Россия обсуждают запуск трансграничных пригородных пассажирских поездов между сопредельными регионами двух стран.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что бесплатный проезд для льготных категорий граждан и значительные скидки на билеты в пригородных поездах между соседними регионами России и Белоруссии планируется ввести в ближайшее время.

    Комментарии (0)
    25 марта 2026, 12:53 • Новости дня
    Лихачев заявил о повторном ударе по АЭС «Бушер» в Иране

    @ ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Новый удар по территории иранской атомной станции «Бушер» был нанесен в непосредственной близости от действующего энергоблока номер один, заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

    Ситуация на иранском ядерном объекте развивается по негативному сценарию, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев, передает ТАСС. По его словам, новый удар по территории станции был зафиксирован во вторник вечером.

    «Вечером во вторник, в 21:00 по московскому времени, снова был нанесен удар по территории в непосредственной близости от действующего энергоблока № 1. К счастью, обошлось без жертв», – рассказал Лихачев.

    В связи с обострением обстановки госкорпорация готовит третий этап эвакуации сотрудников, сокращая присутствие специалистов до минимума. Руководитель отрасли отметил, что одна группа уже выдвинулась к границе, а вывоз еще двух команд организуют в ближайшее время. Жизнь и здоровье работников остаются безусловным приоритетом.

    Иран проинформировал МАГАТЭ о попадании снаряда в здание атомной электростанции.

    Международное агентство по атомной энергии сообщило о разрушении постройки на расстоянии 350 метров от активного реактора.

    Глава Росатома Алексей Лихачев ранее заявил о вывозе из страны 250 сотрудников госкорпорации и членов их семей.

    Комментарии (0)
    25 марта 2026, 13:07 • Новости дня
    Кремль опроверг получение от Ирана мирного плана США
    @ Арина Антонова/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что большая часть сообщений вокруг попыток иранского урегулирования является ложью.

    Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не располагает достоверной информацией об обсуждаемом проекте мирного плана США.

    «Мы не знаем вообще, соответствует ли это действительности или нет. Такое количество сейчас информации, львиная доля которой является абсолютной ложью», – заявил Песков журналистам.

    Он также уточнил, что иранская сторона не передавала Москве никаких сведений о возможном мирном плане Соединенных Штатов.

    Ранее газета New York Times сообщила о якобы передаче Вашингтоном иранской стороне плана из 15 пунктов по прекращению конфликта.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал абсолютным вымыслом сообщения о якобы сговоре Москвы и Вашингтона по обмену разведданными.

    Комментарии (3)
    24 марта 2026, 22:37 • Новости дня
    Трамп заявил о приближении сделки между Россией и Украиной
    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп считает, что Россия и Украина находятся на пороге заключения сделки по урегулированию конфликта.

    Американский лидер считает, что Россия и Украина приближаются к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС. Он выразил надежду на проведение личной встречи между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

    По его мнению, стороны близки к соглашению, однако отметил, что говорит об этом уже довольно долгое время.

    Глава Белого дома подчеркнул, что враждебность между Россией и Украиной не способствует поиску компромисса, отметив, что эти государства «не особенно любят друг друга». Тем не менее он выразил уверенность, что переговоры между Москвой и Киевом потенциально возможны и могут привести к урегулированию напряженности.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф назвал переговоры с украинской делегацией во Флориде конструктивными.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинское руководство, продолжая боевые действия, в будущем увидит уже другие условия урегулирования.


    Комментарии (20)
    25 марта 2026, 11:51 • Новости дня
    Латвия заявила о падении украинского дрона на границе с Белоруссией
    @ IMAGO/Richard Wareham/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Запущенный с Украины летательный аппарат пересек воздушное пространство Латвии и упал в районе, граничащем с белорусской территорией, сообщила премьер-министр республики Эвика Силиня.

    Глава латвийского правительства Эвика Силиня заявила, что беспилотник упал недалеко от государственной границы, передает РИА «Новости».

    По ее словам, компетентные органы уже занимаются расследованием данного происшествия.

    «Инцидент расследуется, но предварительная информация указывает на то, что на территорию Латвии мог влететь и тут упасть украинский беспилотник. Жертв нет», – написала политик в соцсети.

    Национальные вооруженные силы республики уточнили локацию крушения аппарата. Инцидент произошел в Краславском крае, военные специалисты работают на месте падения.

    Накануне аналогичный случай был зафиксирован в соседней Литве. Министр обороны Робертас Каунас проинформировал, что сбившийся с курса украинский дрон взорвался в Варенском районе.


    Комментарии (6)
    25 марта 2026, 18:12 • Новости дня
    Великий Новгород остался без водоснабжения
    @ Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture alliance/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Великий Новгород полностью остался без водоснабжения, сообщили в мэрии города.

    Власти пояснили, что из-за отсутствия электроэнергии остановлена работа городских очистных сооружений, передает «Интерфакс». Что стало причиной происшествия, выясняется.

    В августе Судак и Коктебель остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе.

    Комментарии (0)
    25 марта 2026, 05:05 • Новости дня
    В порту Усть-Луга произошло возгорание из-за дрона ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил в Max-канале о возгорании в порту Усть-Луга из-за ночной атаки дронов ВСУ на регион.

    «Ликвидируется возгорание в порту Усть-Луга. По предварительным данным, пострадавших нет. Боевая работа продолжается», – написал он.

    Опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области была объявлена в 00.30.

    Ранее Дрозденко сообщил, что число сбитых над Ленинградской областью дронов достигло 33 штук.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Ленобласти Дрозденко заявил, что силы ПВО уничтожили беспилотник в Ленобласти вечером во вторник. Росавиация временно ограничила прием и вылеты рейсов в аэропорту Пулково в ночь на среду.

    Минобороны поздним вечером вторника сообщило, что силы ПВО уничтожили более 135 дронов ВСУ за три часа над регионами России.

    Комментарии (0)
    25 марта 2026, 08:01 • Новости дня
    Ночью над Россией уничтожили 389 дронов ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночное время со вторника на среду дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 389 украинских беспилотников, сообщило Минобороны.

    В период с 23.00 мск 24 марта до 7.00 мск 25 марта нейтрализовано 389 БПЛА ВСУ, все они относились к самолетному типу, указало ведомство в Max.

    Отмечается, что дроны уничтожили над Брянской, Смоленской, Калужской, Курской, Тверской, Орловской, Белгородской, Тульской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской областями, а также над Москвой и Подмосковьем и над Крымом.

    Ранее глава Ленобласти Александр Дрозденко сообщал, что над регионом уничтожили 56 украинских беспилотников. Кроме того, из-за ударов дронов в порту Усть-Луга произошло возгорание.

    Комментарии (0)
    25 марта 2026, 04:04 • Новости дня
    Ким Чен Ын пообещал Путину, что Пхеньян всегда будет с Москвой
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Лидер КНДР Ким Чен Ын в ответной телеграмме президенту России Владимиру Путину отметил, что телеграмма российского лидера оказалась первой, что в очередной раз подчеркивает особые отношения между Пхеньяном и Москвой.

    «Выражаю сердечную признательность за то, что вы прежде всех послали теплые и искренние поздравления в связи с моим переизбранием на пост председателя Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики», – приводит выдержку из телеграммы Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Ким Чен Ын в ней отметил, что КНДР и Россия связаны «мощной взаимной поддержкой и помощью союзнического характера» ради того, чтобы защищать суверенитет своих стран и улучшать благосостояния народа.

    «Уверен, что наши крепкие отношения и чувство доверия будут гарантом устойчивости обеих стран и их устремленности к будущему. Будут стимулировать развитие и улучшение благосостояния народов. Пхеньян всегда будет с Москвой. Это наш выбор и неизменная воля», – подчеркнул глава КНДР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ким Чен Ын был переизбран на пост председателя государственных дел КНДР на сессии Верховного народного собрания. Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на новый срок.

    Комментарии (0)
    25 марта 2026, 15:59 • Новости дня
    Россияне начали массово отменять туры в ОАЭ

    АТОР сообщил о массовой отмене туров россиян в ОАЭ

    @ Li Xin/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Туристы массово аннулируют поездки в страны Персидского залива, чаще предпочитая перебронирование туров вместо возврата средств, сообщает АТОР.

    Россияне массово аннулируют туры в ОАЭ и другие страны Персидского залива на март и апрель, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Там отметили: «Сейчас отмены носят массовый характер и затрагивают уже не только март, но и апрель. По данным туроператоров, практически все туры с вылетами в марте аннулируются, а туристы активно отказываются и от апрельских поездок в закрытые для продажи направления – ОАЭ, Катар, Бахрейн, Оман и Саудовская Аравия».

    Туристы и турагенты в большинстве случаев выбирают не возврат денег, а перебронирование туров. По данным АТОР, в некоторых компаниях доля перебронирований достигает 70-80%. Самыми популярными альтернативами стали Египет, Турция и Таиланд.

    Процесс возврата денег может затянуться из-за высокой нагрузки на туроператоров и длительных процедур с использованием средств из фондов персональной ответственности (ФПО). В АТОР отмечают, что формирование реестра для таких выплат занимает до шести месяцев, а сами выплаты могут осуществляться еще в течение 60 рабочих дней. На практике часть туристов может вернуть деньги только к декабрю 2026 года.

    Дополнительные сложности вызывает позиция партнеров. Авиакомпании, как правило, возвращают средства без проблем, однако отели действуют по-разному: часть готова вернуть предоплаты, часть – нет. В ассоциации объяснили, что именно эти суммы становятся фактически понесёнными расходами, которые удерживаются при аннуляции тура.

    Туроператоры выбирают разные стратегии в работе с возвратами и перебронированиями. Некоторые компании готовы использовать ФПО, чтобы вернуть деньги, другие надеются договориться с поставщиками и не задействовать фонды. Окончательные решения зависят от объема проданных туров и структуры контрактов.

    Ранее россияне стали отменять и перебронировать поездки в Таиланд и на Бали, теряя десятки тысяч рублей на штрафах за отмену брони.

    До этого туроператоры разрешили отменять туры в страны Персидского залива, распространив льготы до конца марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, потери в выручке туроператоров от аннулирования туров из-за ситуации на Ближнем Востоке могут составить до 10 млрд рублей, если конфликт продлится и в апреле.


    Комментарии (4)
    24 марта 2026, 23:12 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили более 135 дронов ВСУ за три часа над регионами России

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны в Max-канале ведомства доложило об уничтожении силами ПВО 139 дронов ВСУ за три часа над семью регионами России.

    В период с 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 139 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Смоленской, Калужской, Новгородской, Ленинградской областей, Московского региона и Республики Крым», – сказано в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером вторника в аэропорту Пулково ввели временные ограничения для безопасности пассажиров и экипажей самолетов. Глава региона Александр Дрозденко сообщал, что за сутки над Ленобластью поразили свыше 60 украинских беспилотных летательных аппаратов.

    В Псковской области ограничили интернет из-за атак дронов.

    Комментарии (0)
    Главное
    Собянин сообщил об уничтожении трех БПЛА на подлете к Москве
    Минстрой сообщил о подготовке закона об электронных платежках ЖКХ
    Появились кадры последствий ракетного удара Ирана по ТЭС «Огни Рабина» в Израиле
    Украинский беспилотник врезался в трубу электростанции в Эстонии
    Самолет ВВС Швеции заметили над нейтральными водами Черного моря
    Украинский пленный оказался на передовой после ампутации ноги
    Сценарист «Счастливы вместе» отправлен под суд за убийство участника «Дома-2»

    Что спасает рубль от ослабления

    Рубль весь март слабеет – и дошел до 85 за доллар на прошлой неделе. Эксперты называют два главных фактора такого падения. Однако на этой неделе рубль вновь пытается вернуть утраченные позиции. Получится ли у рубля удержаться от дальнейшего ослабления и что ему в этом поможет? Подробности

    Перейти в раздел

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопрос: не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Перейти в раздел

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Перейти в раздел

    «Большую сделку» США с Белоруссией срывает Прибалтика

    Маленькая Литва полна решимости максимально навредить «большой сделке», намечаемой между США и Белоруссией. Казалось бы, налаживание отношений поможет ей крупно заработать на транзите белорусских удобрений. Мнение Вильнюса не удалось изменить даже спецпосланнику президента Трампа. Почему же Литва так упорствует в этом вопросе и какие провокации совершает ради того, чтобы манипулировать Вашингтоном? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Дания утонет в русофобии

      В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    • Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

      Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    • Евросоюз хочет расшириться на Америку

      Канаде опять предложили вступить в ЕС. На этот раз французы, озабоченные тем, чтобы Европа сохранила статус мирового центра силы. Как ни странно, многие канадцы хотят стать европейцами. Но им не дадут совершить такую глупость.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026 года: благоприятные дни, фазы Луны и что сажать сейчас

      Апрель – старт активных работ в саду и огороде. В это время дачники массово выходят на участки: сеют холодостойкие культуры, высаживают рассаду и готовят грядки к сезону. В конце марта особенно важно заранее спланировать работы на ближайшие недели. Многие ориентируются на лунный посевной календарь, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни для посадки и ухода за растениями. Публикуем актуальный календарь на апрель 2026 года и список основных работ.

    • Пятая неделя Великого поста 2026: что можно и нельзя есть по дням, правила питания и смысл седмицы

      Сейчас идет пятая неделя Великого поста 2026 — один из самых важных и строгих периодов Четыредесятницы. Эта седмица посвящена памяти преподобной Марии Египетской и отличается особой глубиной покаянных богослужений. Верующие усиливают молитву и продолжают соблюдать ограничения в питании. Разбираем, что можно и нельзя есть по дням, какие действуют правила поста для мирян и какие особенности у пятой седмицы.

    Перейти в раздел

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации