Трамп назвал Вашингтон одним из самых опасных городов мира

Президент США Дональд Трамп пообещал ужесточить меры против уличной преступности в американской столице и не исключил введение федерального управления для Вашингтона.
Трамп заявил, что уличная преступность превратила Вашингтон в один из самых опасных городов мира, и пообещал исправить ситуацию, сообщает ТАСС.
«В понедельник в Белом доме состоится пресс-конференция, которая, в сущности, положит конец преступлениям с применением насилия в Вашингтоне, округ Колумбия», – написал Трамп в Truth Social.
Он подчеркнул, что американская столица стала одной из самых опасных в мире, но выразил уверенность, что вскоре она окажется среди самых безопасных городов. Поводом для его заявления стал недавний инцидент с жестоким нападением группы подростков на 19-летнего Эдварда Користина, бывшего помощника предпринимателя Илона Маска.
Трамп сопроводил реакцию публикацией фотографии пострадавшего и отметил, что преступность в Вашингтоне вышла из-под контроля. Он заявил, что участники подростковых банд совершают нападения, грабят и калечат людей, зная, что их быстро отпустят на свободу.
Президент призвал изменить местные законы, чтобы несовершеннолетние преступники старше 14 лет несли уголовную ответственность. Кроме того, он допустил возможность перевода Вашингтона под федеральное управление в связи с высоким уровнем преступности.
Накануне власти США приняли решение увеличить количество сотрудников правоохранительных органов в столице из-за роста преступности.
Ранее Дональд Трамп запросил рекордные средства на национальную безопасность США.