WP: США удвоили вместимость тюрем для иммигрантов к 2026 году

Tекст: Денис Тельманов

Об этом сообщает издание Washington Post со ссылкой на внутренние документы Службы иммиграции и таможенного контроля США. Ожидается, что к январю 2026 года ICE сможет размещать более 107 тысяч человек, тогда как сейчас тюрьмы вмещают около 50 тысяч.

В рамках программы планируется создать или расширить 125 тюрем для иммигрантов. На эти цели Конгресс США утвердил бюджет в размере 45 млрд долларов.

Отдельное внимание ICE собирается уделить семьям – в плане предусмотрено создание или расширение трех центров для содержания семей с общей вместимостью более 5700 мест. В материале подчеркивается, что этот шаг отражает намерение властей увеличить количество депортаций родителей с детьми.

В день инаугурации 20 января Дональд Трамп, вступая в должность 47-го президента, пообещал немедленно прекратить проникновение нелегальных мигрантов на территорию США и начать массовую экстрадицию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о необходимости немедленного выселения бездомных с улиц Вашингтона. После этого на улицах города усилилось федеральное присутствие, включая сотрудников ФБР.

Суд приостановил строительные работы в центре для мигрантов во Флориде, который получил прозвище «Аллигаторовый Алькатрас» из-за суровых условий содержания.