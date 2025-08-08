Суд США приостановил строительство «Аллигаторова Алькатраса»

Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?0 комментариев
Суд США временно прекратил строительство в «Аллигаторовом Алькатрасе»
Строительные работы в центре для мигрантов во Флориде, получившем прозвище «Аллигаторовый Алькатрас» из-за суровых условий содержания, приостановлены по решению суда.
Федеральный суд США распорядился приостановить строительные работы в центре предварительного содержания депортируемых во Флориде, который получил неофициальное название «Аллигаторовый Алькатрас», сообщает Politico.
Остановка продлится две недели и связана с продолжающимися слушаниями по поводу воздействия объекта на окружающую среду.
Решение суда последовало за иском экологических групп, представивших доказательства ущерба экосистеме региона. В этот период запрещены работы по мощению, засыпке, созданию инфраструктуры, установке освещения и ограждений, а также любые земляные работы.
Канал ABC ранее сообщал, что «Аллигаторовый Алькатрас» могут закрыть из-за нарушений экологических норм и жалоб на нечеловеческие условия содержания задержанных, включая затопленные помещения, испорченную еду и сильную жару. Вопрос о закрытии центра обсуждается на фоне слухов о возможных изменениях миграционной политики США, передает РИА «Новости».
Центр получил свое прозвище по аналогии с известной тюрьмой Алькатрас в заливе Сан-Франциско, которая с 1934 по 1963 год служила федеральной тюрьмой для самых опасных преступников. Сейчас Алькатрас превращён в туристическую достопримечательность, которую ежегодно посещают более 1,5 млн человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп предложил создать по всей стране центры для нелегальных мигрантов по образцу «Аллигаторового Алькатраса» во Флориде
Он также распорядился восстановить легендарную тюрьму «Алькатрас».
Трамп рассматривает возможность выделения 2 млрд долларов на строительство новой супертюрьмы максимального уровня безопасности на острове Алькатрас в заливе Сан-Франциско.