Трамп распорядился вновь открыть легендарную тюрьму «Алькатрас»

Президент США поручил восстановить и расширить тюрьму «Алькатрас»для опасных преступников

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, президент США Дональд Трамп объявил о восстановлении и расширении знаменитой тюрьмы «Алькатрас», закрытой шестьдесят лет назад.

Он заявил: «Восстановить и открыть «Алькатрас»! Слишком долго Америка страдала от злобных, жестоких рецидивистов-преступников, отбросов общества, которые никогда не принесут ничего, кроме страданий и мучений».

По его словам, в обновленном учреждении будут содержаться наиболее жестокие и опасные преступники страны.

Трамп отметил, что поручил Бюро тюрем совместно с министерством юстиции, ФБР и министерством внутренней безопасности заняться возобновлением работы тюрьмы.

Возвращение «Алькатраса», по мнению президента, станет символом закона, порядка и справедливости, а также позволит изолировать опасных рецидивистов и нелегальных преступников.

Тюрьма «Алькатрас» расположена на острове в заливе Сан-Франциско и прославилась своей суровостью. С 1936 года, когда она перешла под юрисдикцию министерства юстиции США, здесь содержались самые опасные преступники, включая Аль Капоне и Джорджа Келли Барнеса. За время работы «Скалы» не удалось совершить ни одного успешного побега, а в 1963 году учреждение было закрыто.

Как писала газета ВЗГЛЯД, первая группа из десяти особо опасных нелегальных мигрантов была доставлена в центр содержания на базе Гуантанамо.

Дональд Трамп заявил о намерении подписать указ, который позволит содержать до 30 тыс. нелегальных мигрантов на этой базе на Кубе, а инициатива по расширению центра временного содержания мигрантов столкнулась с юридическими и логистическими трудностями и высокими затратами.