Мантуров сообщил о поддержке инициативы полного запрета вейпов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мантуров сообщил, что госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции поддержала инициативу запрета вейпов в России, передает РИА «Новости».

Он заявил: «Вчера действительно коллеги активно дискутировали на эту тему. Я поддержал членов комиссии и руководителей субъектов, которые принимали участие в госкомиссии… Но все это направление поддержали».

Мантуров уточнил, что теперь предстоит регуляторная работа, которая поэтапно приведет к полному запрету использования вейпов. Он отметил, что соответствующее поручение уже дано Минздраву, министерству экономического развития и министерству финансов для проработки единого подхода к этому вопросу.

На заседании госкомиссии, которое состоялось в среду, был также принят ряд мер по сокращению нелегального рынка никотинсодержащей продукции. В секретариате госкомиссии подчеркнули важность этих шагов в борьбе с незаконным оборотом подобных товаров.

Член думского комитета по охране здоровья Султан Хамзаев ранее высказывал надежду, что окончательное законодательное решение о запрете вейпов будет принято до конца восьмого созыва Госдумы. Глава комитета Сергей Леонов (ЛДПР) заявил, что комитет готов активно подключиться к доработке инициативы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции поддержала инициативу полного запрета вейпов и электронных сигарет в России.

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о полном запрете продажи вейпов в стране.

Госдума ранее приняла закон о запрете продажи табака и вейпов на остановках общественного транспорта.