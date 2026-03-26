В России задумались о полном запрете вейпов и электронных сигарет

Tекст: Алексей Дегтярёв

Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции якобы поддержала такой запрет, сообщили источники «Ведомостей».

Ожидается подготовка отдельного законопроекта, причем, как отмечают собеседники издания, согласованные Госкомиссией инициативы в большинстве случаев принимаются.

По данным издания, изначально планировалось обсудить лишь усиление проверок розничных продавцов электронных систем доставки никотина. Однако участники заседания консолидировано пришли к решению о полном запрете продажи таких устройств и жидкостей.

Конкретный перечень попадающих под ограничения устройств, включая возможные электронные кальяны и трубки, согласуют после общественного обсуждения, разработчик законопроекта также пока не определен.

Среди возможных авторов инициативы называют депутатов, входящих в состав Госкомиссии, а также Минздрав, Минпромторг и Роспотребнадзор. Дискуссия о радикальных мерах против вейпов активно идет с 2023 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поддержал инициативу о полном запрете продажи вейпов в России. Группа депутатов Госдумы внесла инициативу о полном запрете продажи и распространения электронных средств доставки никотина, включая жидкости и устройства.