В России задумались о полном запрете вейпов и электронных сигарет
Ведется подготовка полного запрета производства, импорта и розничной продажи вейпов и электронных сигарет, сообщили сразу несколько источников.
Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции якобы поддержала такой запрет, сообщили источники «Ведомостей».
Ожидается подготовка отдельного законопроекта, причем, как отмечают собеседники издания, согласованные Госкомиссией инициативы в большинстве случаев принимаются.
По данным издания, изначально планировалось обсудить лишь усиление проверок розничных продавцов электронных систем доставки никотина. Однако участники заседания консолидировано пришли к решению о полном запрете продажи таких устройств и жидкостей.
Конкретный перечень попадающих под ограничения устройств, включая возможные электронные кальяны и трубки, согласуют после общественного обсуждения, разработчик законопроекта также пока не определен.
Среди возможных авторов инициативы называют депутатов, входящих в состав Госкомиссии, а также Минздрав, Минпромторг и Роспотребнадзор. Дискуссия о радикальных мерах против вейпов активно идет с 2023 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поддержал инициативу о полном запрете продажи вейпов в России. Группа депутатов Госдумы внесла инициативу о полном запрете продажи и распространения электронных средств доставки никотина, включая жидкости и устройства.