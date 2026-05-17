Собянин сообщил о незначительных повреждениях в местах падения обломков БПЛА
При массированной атаке дронов ВСУ на Москву значительных повреждений в результате их ликвидации не зафиксировано, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.
«На местах падения обломков зафиксированы незначительные повреждения. По предварительным данным, пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на местах происшествий», – написал он.
Мэр столицы добавил, что ПВО Минобороны продолжают отражать атаки беспилотных средств.
«Уничтожены ещё 10 БПЛА», – уточнил Собянин.
Ранее сообщалось, что более 60 дронов ВСУ силами ПВО уничтожены на подлете к Москве с полуночи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация объявила, временные ограничения полетов в аэропортах Внуково, Жуковский, Домодедово и Шереметьево.