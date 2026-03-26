  • Новость часаЭксперт назвал контрмеры против плана Британии задерживать суда с российской нефтью
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В Европе началась битва за топливо
    Стармер разрешил задержания судов российского «теневого флота»
    Словакия намерена стать крупнейшим производителем боеприпасов для армий Европы
    Энтомолог обвинил СССР в распространении энцефалитного клеща
    Юшков назвал последствия возможного перекрытия Красного моря
    Турецкий танкер с нефтью из России подвергся атаке дронов в Черном море
    Иран захотел узаконить плату за проход через Ормузский пролив
    Набиуллина сообщила о миллионе самозапретов на кредиты ежемесячно
    В шахте имени Ленина в Горловке нашли литий
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Кто наживается на иранской войне

    В рынке нефти сейчас отражается не только конфликт на Ближнем Востоке, но и ответ на вопрос, что такое власть в Америке сегодня. Где проходит грань между политическим действием и торговым сигналом?

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская свобода как шаг в пропасть

    Сегодня 120-летний юбилей русского парламентаризма. У самодержавия и впрямь было множество недостатков. Но у него было одно важнейшее достоинство. Вовсе не городская интеллигенция, а именно власть доподлинно знала, как, собственно, обустроена внутренняя русская жизнь. Не теоретически, а практически.

    4 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В подводном флоте конкурент России – только США

    Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.

    5 комментариев
    26 марта 2026, 14:30 • Новости дня

    Ученые создали микродатчики для одновременного выявления нескольких онкомаркеров

    Tекст: Мария Иванова

    Миниатюрные сенсоры, изготовленные с помощью 3D-микропечати, научились распознавать ранние признаки рака по нескольким биомаркерам одновременно, включая температуру и химический состав.

    Исследователи из Австралии и Германии разработали уникальные микродатчики для ранней диагностики рака с помощью технологии 3D-микропечати, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Университета Аделаиды.

    Новые сенсоры отличаются миниатюрными размерами – их толщина сопоставима с человеческим волосом – и способны фиксировать сразу несколько биомаркеров, включая температуру и химические изменения.

    В университете отмечают: «Исследователи из Института фотоники и передовых сенсорных технологий Университета Аделаиды и Штутгартского университета в Германии совместно разработали миниатюрные датчики, способные обнаруживать рак, используя передовую сверхбыструю технологию 3D-микропечати».

    Устройство работает на молекулярном уровне, регистрируя изменения в организме с помощью света, и позволяет получать достоверные данные о наличии злокачественных процессов минимально инвазивным способом.

    Один из ведущих участников проекта объяснил, что при контакте с продуктами жизнедеятельности раковых клеток молекулы начинают излучать свет. Интенсивность этого свечения напрямую связана с концентрацией опухолевых клеток, а новые датчики позволяют одновременно отслеживать несколько биомаркеров, в отличие от прежних технологий, которые фиксировали лишь один показатель.

    Ученые рассчитывают, что благодаря современным технологиям лазерной печати спектр выявляемых биомаркеров удастся расширить, включая изменения кислотности и окислительно-восстановительные процессы. Разработчики уже выразили готовность сотрудничать с медицинскими учреждениями и полагают, что внедрение новой системы в практику возможно в течение ближайших десяти лет.

    Исследователи из Австралии и Германии разработали уникальные микродатчики для ранней диагностики рака с помощью технологии 3D-микропечати, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Университета Аделаиды.

    Исследователи Пензенского государственного университета разработали полупроводниковые нанокристаллы-квантовые точки, позволяющие точнее выявлять злокачественные опухоли за счет взаимодействия с аминокислотами в микроокружении опухоли.

    25 марта 2026, 10:50 • Новости дня
    Предложена новая теория формирования Земли
    @ NASA/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Новое моделирование показало, что Земля и ее соседи могли возникнуть из двух отдельных поясов вещества вокруг молодого Солнца, а не из одного.

    Международная группа учёных выдвинула гипотезу, согласно которой Земля и другие каменные планеты Солнечной системы могли возникнуть не из одного, а из двух отдельных колец вещества вокруг молодого Солнца, сообщает New Scientist.

    Классические модели с единственным диском не объясняли ни различий в составе пород Земли и Марса, ни размеров и расстояний между планетами.

    Руководитель исследования Билл Боттке заявил: «Мы провели за компьютером шесть месяцев, ничего не работало, поэтому мы пошли на отчаянный шаг. Мы сказали: почему бы не попробовать второй резервуар?» Новый расчёт, как отмечают учёные, позволил получить в симуляциях планеты с характеристиками, близкими к реальным.

    Симуляция показала, что одно кольцо находилось на расстоянии примерно половины дистанции от Солнца до Земли, а второе – в 1,7 раза дальше. Такая структура объясняет, почему Земля сформировалась в основном из внутреннего кольца, а Марс – из внешнего. Исследование также подтверждает, что Луна и Марс имеют схожие черты строения с Землёй.

    Авторы работы подчёркивают, что для подтверждения гипотезы необходимы очень специфические начальные условия, происхождение которых пока неясно. Сейчас исследователи продолжают уточнять модель и проверяют её на других загадках Солнечной системы с помощью суперкомпьютеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, астрономы обнаружили в созвездии Лиры железное облако из останков каменистой планеты.

    Созданный учеными новый искусственный интеллект выявил в нашей галактике 44 планетные системы земного типа.

    Комментарии (2)
    25 марта 2026, 10:41 • Новости дня
    Антиматерию впервые перевезли по автотрассе
    @ Christiane Oelrich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Впервые в истории ученые смогли безопасно перевезти 92 антипротона по маршруту длиной четыре километра с помощью уникального портативного контейнера.

    Европейская организация ядерных исследований (CERN) протестировала систему доставки антиматерии, перевезя партию частиц на автомобиле, сообщает New Scientist.

    Эксперимент состоялся на четырехкилометровом участке дороги вблизи Женевы. Это стало первым шагом к созданию полноценного сервиса по доставке редкого вещества в различные лаборатории Европы.

    «Я очень рад, что мы сейчас на той стадии, когда возможна транспортировка антиматерии», – заявил представитель CERN Кристиан Сморра. По его словам, это был долгий путь, потребовавший множества усилий и напряженной работы всей команды, чтобы заставить технологию работать.

    Для реализации задачи ученые задействовали проект STEP – переносной контейнер с жидким гелием и мощными магнитными полями. Такая ловушка позволяет удерживать античастицы от аннигиляции, неизбежной при контакте с обычной материей. В ходе тестового заезда 92 антипротона успешно перенесли транспортировку и остались невредимыми.

    Джеффри Хангст из Орхусского университета отметил, что успех эксперимента открывает годы высокоточных измерений вдали от магнитных помех основного зала. Однако расширение географии доставки займет время, так как многие узлы комплекса закроются на модернизацию до конца 2028 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники Европейской организации по ядерным исследованиям намеревались отправить грузовик с антипротонами в тестовый рейс.

    Между тем ученые Института ядерной физики СО РАН предложили создать в Протвино установку мощнее коллайдера в ЦЕРН.

    Комментарии (5)
    25 марта 2026, 19:30 • Видео
    Иран потребовал от США невозможного

    В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    Комментарии (0)
    24 марта 2026, 21:55 • Новости дня
    Врач рассказала об особенностях сезона аллергии в 2026 году

    Аллерголог: Ранняя весна ускорила сезон аллергии в России

    @ Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Весенняя аллергия в этом году стартовала раньше обычного: ольха уже зацвела, а при теплой погоде береза может раскрыть свои почки уже в апреле. При этом, чем выше температура, тем больше концентрация пыльцы и сильнее симптомы, сказала газете ВЗГЛЯД врач аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Ольга Жоголева.

    «В этом году весенняя аллергия уже началась – зацвела ольха. Это случилось больше недели назад, и, судя по погоде, дальше концентрация пыльцы будет расти. И если весна останется теплой, то уже в апреле мы ждем старта цветения березы», – говорит Жоголева.

    Она отметила, что пик цветения березы традиционно приходится на майские праздники, однако точные сроки его завершения предсказать трудно. При холодной погоде оно может затянуться до середины июня, тогда как теплая весна, напротив, ускорит процесс – и цветение завершится уже к концу мая. При этом чем выше температура, тем больше концентрация пыльцы в воздухе и тем сильнее проявляются симптомы аллергии.

    «Если человек уже знает о существовании у себя аллергии, ему нужно посетить аллерголога-иммунолога. Врач назначит лечение. Прописанные препараты необходимо принимать каждый день, весь период цветения березы. Очень важно, что делать это нужно каждый день, даже если симптомов с утра нет», – замечает эксперт.

    Специалист подчеркивает, что основная цель терапии – предотвратить появление симптомов. При отсутствии регулярного лечения аллергия может прогрессировать, и со временем пациенту потребуется более интенсивная медикаментозная поддержка.

    Иногда может потребоваться и специальная диета. «Она нужна только тем людям, у которых есть перекрестная аллергия. Она проявляется зудом во рту, першением в горле, отеком губ, высыпанием вокруг рта», – объясняет Жоголева.

    При этом, по ее словам, людям с аллергией на пыльцу не требуется для профилактики исключать из рациона родственные ей растительные продукты – фрукты, овощи, зелень, орехи и бобовые. Но рекомендуется ограничить сладости, фастфуд и продукты глубокой переработки: исследования показывают, что их преобладание в рационе может утяжелять течение аллергии.

    «Важно знать, что для аллергии существует специальное лечение. Называется аллерген-специфическая иммунотерапия. Это лечение, чем-то похожее по своему принципу на вакцинацию. В этом году его уже не успеть начать, его старт необходимо планировать за 3–4 месяца до начала цветения. Чтобы узнать, нужно это лечение или нет, необходимо обратиться к аллергологу-иммунологу. Он подскажет, когда и как провести обследование, чтобы запланировать такую терапию», – заключила собеседница.

    Специалист подчеркивает, что основная цель терапии – предотвратить появление симптомов. При отсутствии регулярного лечения аллергия может прогрессировать, и со временем пациенту потребуется более интенсивная медикаментозная поддержка.

    Комментарии (0)
    24 марта 2026, 10:49 • Новости дня
    Генетики раскрыли причину вымирания неандертальцев

    Tекст: Мария Иванова

    Древние неандертальцы пережили резкое сокращение численности и почти полную утрату генетического разнообразия после ледникового периода около 75 тыс. лет назад, выяснили ученые.

    Анализ ДНК неандертальцев позволил ученым проследить, как суровые климатические изменения привели к их исчезновению, сообщает New Scientist.

    Около 75 тыс. лет назад резкое похолодание вынудило неандертальцев сосредоточиться в юго-западной Франции, где их численность и генетическое разнообразие сильно сократились. Когда климат вновь стал мягче, вид расселился по большей территории, но большая часть линий уже была утрачена.

    Козимо Пост из Тюбингенского университета отметил: «Ближе к концу истории неандертальцев, должно быть, произошла смена популяции». Исследования ДНК десяти неандертальцев из разных регионов Европы и сравнение с предыдущими данными показали, что почти все поздние представители принадлежали к одной линии, возникшей около 65 тыс. лет назад.

    Учёные также обнаружили исключение – индивида Торина из Гротт Мандрен во Франции, чья ДНК относилась к древней родословной, что говорит о том, что отдельные ветви всё же пережили массовое сокращение численности.

    По мнению специалистов, жизнь малыми изолированными группами, насчитывающими от трёх до 60 особей, способствовала накоплению вредных мутаций и делала популяции особенно уязвимыми для случайных бедствий, что приблизило их исчезновение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исследователи связали наличие генов неандертальцев с возникновением головных болей у современных людей.

    Специалисты рассматривали конкуренцию с кроманьонцами в качестве одной из версий вымирания этого древнего вида.

    Генетики также выделили уникальную и ранее неизвестную ветвь человеческого рода при изучении древних останков.

    Комментарии (0)
    25 марта 2026, 11:07 • Новости дня
    В бытовом газе Европы нашли вызывающее рак вещество

    Tекст: Мария Иванова

    Опасные концентрации токсичного бензола, провоцирующего онкологические заболевания, выявили в системах газоснабжения ряда западноевропейских государств.

    Американский институт PSE Healthy Energy опубликовал тревожные данные исследования, передает РИА «Новости».

    Специалисты зафиксировали повышенное содержание опасного химического соединения в нескольких крупных городах.

    «Высокие уровни канцерогена бензола были обнаружены американскими исследователями в бытовом газе в нескольких городах Западной Европы», – говорится в публикации.

    Ученые предупредили, что это вещество связано с лейкемией и другими серьезными заболеваниями. Всего для анализа эксперты собрали 72 образца топлива в Британии, Нидерландах и Италии.

    Ученые предупредили, что это вещество связано с лейкемией и другими серьезными заболеваниями. Всего для анализа эксперты собрали 72 образца топлива в Британии, Нидерландах и Италии.

    Рабочая группа ECHA ранее назвала этиловый спирт токсичным веществом с риском возникновения онкологии.

    Комментарии (0)
    25 марта 2026, 10:32 • Новости дня
    Физики: ИИ позволит решить фундаментальные проблемы науки в ближайшие пять лет
    @ Alexander Limbach/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Впервые на международном форуме физиков обсуждение возможностей искусственного интеллекта вызвало острые разногласия о будущем самой профессии и научных открытий, отмечает New Scientist.

    Участники Глобального саммита Американского физического общества в Денвере, собравшего 14 тыс. исследователей, активно использовали чат-боты для разъяснения сложных терминов в реальном времени, передает New Scientist.

    Слушатели лекций массово обращались к искусственному интеллекту с просьбами объяснить значение таких понятий, как «трансмонные кубиты» или «спинтроника».

    Главной темой дискуссий стала применимость технологий в реальных исследованиях. Мэтью Шварц из Гарвардского университета рассказал, что чат-бот Claude от Anthropic способен решать задачи уровня докторантуры. Ученый отметил, что работа над исследованием в области квантовой теории поля заняла у него около двух недель, тогда как студенту потребовалось бы на это два года.

    Шварц выразил уверенность, что благодаря ИИ фундаментальные проблемы физики, включая объединение квантовой теории с общей теорией относительности, будут решены в ближайшие пять лет. По его мнению, сотрудничество с нейросетями позволяет каждому исследователю стать эквивалентом Альберта Эйнштейна.

    Другие эксперты призвали к осторожности, указывая на сложность проверки генерируемых нейросетями данных и риск получения правдоподобных, но ошибочных результатов. Представитель Американского физического общества Рэйчел Берли добавила, что резкий рост числа научных статей, написанных с помощью ИИ, уже создал чрезмерную нагрузку на систему рецензирования.

    В завершение дискуссии Мэтью Шварц предположил, что людям останется роль «оценщиков вкуса», определяющих значимость тех или иных проблем. «Я боюсь, что некоторые вещи могут ухудшиться, прежде чем станут лучше. Это удивительно, но и немного страшно», – резюмировал физик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, нейросети уже несколько лет применяются для решения сложных задач в астрофизике и поисках новых частиц на ЦЕРН.

    Искусственный интеллект справился с исследовательской задачей по изучению супербактерий всего за два дня.

    Комментарии (0)
    24 марта 2026, 06:20 • Новости дня
    Минздрав направил любителей саун на обязательную спермограмму

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Если на вопрос в анкете для оценки рисков нарушений репродуктивного здоровья мужчина ответит, что регулярно посещает бани, сауны и другие места с повышенной температурой окружающей среды, его направят на исследование качества спермы, сообщается в методических рекомендациях Минздрава РФ по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста с целью оценки репродуктивного здоровья (ДОРЗ).

    Мужчин, которые регулярно посещают бани или сауны, будут направлять на спермограмму в рамках диспансеризации, сообщает ТАСС. Такое требование содержится в новых методических рекомендациях Минздрава России по оценке репродуктивного здоровья граждан. В документе уточняется: если мужчина в анкете ответит утвердительно на вопрос о регулярных посещениях мест с повышенной температурой, он автоматически направляется на второй этап обследования.

    «При ответе «Да» на вопросы анамнестической анкеты №1 [посещаете ли вы регулярно бани, сауны и другие места с повышенной температурой окружающей среды?] пациент направляется на второй этап ДОРЗ на базовое исследование качества спермы (спермограмму) с последующей консультацией врача-уролога», – говорится в рекомендациях. Обследование проводят для выявления рисков нарушений репродуктивного здоровья и своевременного назначения консультации специалиста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минздрав России определил возрастной диапазон репродуктивного здоровья мужчин как 18–49 лет.

    С 2026 года россияне пройдут диспансеризацию по обновленным стандартам с проверками на вирусные гепатиты и анализами для оценки репродуктивной функции.

    Врач-репродуктолог Анна Новикова заявила о почти двукратном снижении мужской фертильности и влиянии частого посещения саун на качество спермы.

    Комментарии (0)
    25 марта 2026, 15:03 • Новости дня
    Первый в Европе случай птичьего гриппа H9N2 выявили в Италии

    Tекст: Мария Иванова

    Заражение человека птичьим гриппом H9N2 впервые зарегистрировано в Европе: вирус обнаружен у жителя Ломбардии, вернувшегося из поездки за пределы континента.

    Министерство здравоохранения республики подтвердило первый подобный диагноз на континенте, передает ТАСС.

    Инфицированным оказался житель северного региона, который контактировал с больной птицей или загрязненной средой за границей.

    Ведомство уточнило клиническую картину и обстоятельства инцидента. «Заражение вирусом птичьего гриппа A(H9N2) низкой патогенности животного происхождения выявлено у ослабленного человека с сопутствующими заболеваниями», – говорится в заявлении.

    Сейчас пациент находится в больнице, ситуация остается под контролем специалистов. Медики подчеркнули, что этот тип вируса обычно вызывает легкую форму недуга, а случаев его передачи от человека к человеку ранее не фиксировалось.

    Сейчас пациент находится в больнице, ситуация остается под контролем специалистов. Медики подчеркнули, что этот тип вируса обычно вызывает легкую форму недуга, а случаев его передачи от человека к человеку ранее не фиксировалось.

    Европейские специалисты предупредили о риске появления передающегося между людьми штамма вируса.

    Роспотребнадзор ранее исключил угрозу пандемии птичьего гриппа опаснее COVID-19.

    Комментарии (0)
    24 марта 2026, 10:41 • Новости дня
    Математики приняли ИИ после успеха машинных доказательств теоремы

    Tекст: Мария Иванова

    Опыт математиков, которые научились доверять результатам работы искусственного интеллекта при доказательстве теорем, показывает возможности мирного сосуществования человека и машин, пишет New Scientist.

    В 1976 году Кеннет Аппель и Вольфганг Хакен с помощью компьютерных вычислений доказали теорему четырех красок, сообщает New Scientist.

    Вместо ожидаемого красивого математического доказательства ученые представили 60 тыс. строк компьютерного кода, который перебирал почти 2 тыс. вариантов карт. Этот подход вызвал недовольство среди коллег, привыкших доверять только прозрачным аргументам.

    С годами математики приняли новые методы работы и научились использовать вычислительные мощности для решения сложных задач. Сейчас крупные языковые модели искусственного интеллекта не только строят доказательства, но и подвергаются проверке специальным программным обеспечением, что позволяет избежать так называемых «галлюцинаций» – вымышленных фактов.

    По словам авторов материала, искусственный интеллект развивается столь стремительно, что самих ученых это порой застает врасплох.

    В то же время вне сферы математики внедрение ИИ сопровождается ошибками: аналитики Gartner отмечают, что половине компаний, уволивших сотрудников ради ИИ, вскоре приходится возвращать людей на прежние должности.

    Эксперты при этом подчеркивают: опыт математиков показывает, что при правильном контроле и философском принятии результаты работы искусственного интеллекта могут быть полезны и надежны. Однако для других сфер этот процесс только начинается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые создали специальный алгоритм для проверки искусственного интеллекта на наличие галлюцинаций.

    Искусственный интеллект смог справиться со сложной научной задачей по изучению механизмов заражения супербактерий.

    Между тем жители США начали выигрывать судебные процессы при помощи нейросетей вместо услуг профессиональных адвокатов.

    Комментарии (0)
    25 марта 2026, 10:21 • Новости дня
    Роспотребнадзор предупредил о риске заражения геморрагической лихорадкой весной

    Tекст: Мария Иванова

    С приходом весны резко увеличился риск заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, которую на ранних стадиях часто путают с гриппом, отметили в пресс-службе Роспотребнадзора.

    В период весенней активности грызунов риск заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) существенно увеличивается, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает РИА «Новости».

    В ведомстве отметили: «Весенний сезон – период наибольшей активности мелких млекопитающих, в связи с чем значительно возрастает риск заражения человека, в том числе ГЛПС».

    Как пояснили специалисты, вирус чаще всего передается человеку при вдыхании пыли, заражённой выделениями грызунов, а также при сборе ягод и грибов, отдыхе на природе, работе на даче или в саду. Болезнь проявляется резко: температура тела поднимается до 38-40 градусов, появляются озноб, резкая головная и мышечная боль, покраснение лица и шеи. На ранней стадии заболевание легко спутать с гриппом.

    В Роспотребнадзоре заверили, что заболевшие ГЛПС не опасны для окружающих, так как вирус не передается от человека к человеку. При первых симптомах рекомендуют немедленно обращаться к врачу.

    Для профилактики советуют благоустраивать дачные участки, препятствовать проникновению грызунов в дома, использовать ловушки и хранить продукты в закрытой таре. Не рекомендуется пить воду из неизвестных источников и располагаться на отдых в стогах сена или соломы.

    В Роспотребнадзоре заверили, что заболевшие ГЛПС не опасны для окружающих, так как вирус не передается от человека к человеку. При первых симптомах рекомендуют немедленно обращаться к врачу.

    Роспотребнадзор ранее предупредил о риске возникновения новой волны гриппа в марте.

    Комментарии (0)
    25 марта 2026, 14:14 • Новости дня
    Ведущий климатолог НАСА уволилась из-за давления властей США на науку

    Tекст: Мария Иванова

    Одна из ведущих климатологов НАСА Кейт Марвел ушла в отставку, заявив о невозможности работать под давлением властей на научное сообщество.

    Кейт Марвел направила руководству письмо, где назвала причиной ухода прессинг со стороны государства, сообщает Bloomberg.

    В обращении к директору Центра космических полетов Годдарда и его заместителю она выразила разочарование текущей ситуацией.

    «Я никогда не ожидала, что сама наука подвергнется нападкам просто потому, что она, как журналистика, история и даже лучшие виды искусства, является способом поиска истины», – написала Марвел. В самом ведомстве отказались комментировать кадровые перестановки, отмечает ТАСС.

    Ранее стало известно о масштабных сокращениях в Центре Годдарда, инициированных администрацией Белого дома. Увольнения затронули более трети персонала, управляющего телескопом «Хаббл», из-за чего часть помещений лаборатории планируется сдать в аренду или снести.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрацияпрезидента CIF объявила о прекращении финансирования миссий NASA по мониторингу выбросов парниковых газов.

    Президент США ранее вывел страну из Парижского соглашения по климату.

    Лаборатория реактивного движения НАСА в прошлом году сообщила о сокращении 550 сотрудников в рамках масштабной реорганизации.

    Комментарии (0)
    26 марта 2026, 06:45 • Новости дня
    Японский ученый рассказал о будущем замены консервантов гвоздикой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Натуральные вещества, содержащиеся в специях, при определённых условиях могут стать альтернативой химическим консервантам, однако их применение требует нового подхода к разработке продуктов, при котором антимикробные свойства сочетаются со вкусовыми характеристиками, рассказал профессор Токийского университета Кодзи Нагата.

    Нагата рассказал о возможностях применения натуральных компонентов специй в качестве замены химическим консервантам, пишет РИА «Новости». По его словам, вещества, содержащиеся в гвоздике, при определённых условиях демонстрируют антимикробную активность, сравнимую с действием традиционных консервантов, однако это пока подтверждено только лабораторными экспериментами.

    Ученый отметил, что дальнейшие исследования необходимы, чтобы определить возможность использования этих веществ непосредственно в пищевых продуктах. При этом гвоздика широко применяется в кулинарии, что, по мнению профессора, делает её перспективным вариантом для замены части химических консервантов в будущем.

    В рамках исследования команда Нагаты сравнивала действие соединений гвоздики с распространёнными пищевыми консервантами. Результаты показали, что при определённых концентрациях натуральные компоненты способны эффективно подавлять рост микроорганизмов.

    Профессор подчеркнул, что растущий интерес к натуральным ингредиентам связан с тенденцией снижения количества добавок в продуктах. Он призвал не делить вещества на «натуральные» и «искусственные» только по признаку безопасности, а учитывать конкретные свойства и способы применения.

    Нагата обратил внимание, что сильный вкус и аромат гвоздики могут использоваться как особенность продукта, если они соответствуют его концепции. В качестве примера он привёл хмель, который сочетает антимикробный эффект и характерный вкус в пиве. По его мнению, наибольший потенциал у таких веществ – в продуктах, хорошо сочетающихся со специями, а также в соусах и напитках, где важна устойчивость к порче.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в индонезийской гвоздике, поставленной в США, обнаружили следы радиоактивного цезия-137 и приостановили импорт специй компании PT Natural Java Spice.

    Российские ученые из ЮУрГУ и университета ИТМО внедрили антиоксидант куркумин в пищевые дрожжи для создания хлеба и йогурта с противораковыми свойствами.

    Эксперт по пищевой безопасности порекомендовала выбирать торты с коротким сроком годности, где в роли консервантов выступают соль, сахар и лимонная кислота.

    Комментарии (0)
    24 марта 2026, 09:59 • Новости дня
    Астроном назвал даты самых ярких весенних звездопадов

    Tекст: Мария Иванова

    В апреле и мае в небе можно будет увидеть особенно яркие звездопады Лириды и Эта-Аквариды, максимум которых придется на ночи 23 апреля и 5 мая, сообщил научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени К.Э. Циолковского Александр Алексеев.

    Пик весенних метеорных потоков Лириды и Эта-Аквариды ожидается в ближайшие недели, сообщает РИА «Новости».

    Как рассказал научный сотрудник ГМИК имени К.Э. Циолковского Александр Алексеев, первый звездопад сезона придется на ночь на 23 апреля. В этот период можно будет наблюдать до 20 метеоров в час.

    «Спрогнозировать рост активности практически невозможно, и в этом и есть интерес – как поток поведет себя в этом году», – отметил Алексеев. Он напомнил, что поток Лирид известен неожиданными всплесками в прошлых столетиях, но предугадать их появление нельзя.

    Следующий максимум придется на 5 мая, когда над Землей пройдут Эта-Аквариды, связанные с кометой Галлея. В эту ночь их активность может достигать 65 метеоров в час. Астроном советует наблюдать явление за пределами города, где нет сильной засветки.

    Эксперт также пояснил, что для наблюдения метеоров телескоп не нужен – из-за высокой скорости объектов они видны невооруженным глазом или с помощью широкоугольных камер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пик активности метеорного потока Лириды прогнозировался на 22 апреля.

    Ученые ранее объяснили частое появление метеоров над Уралом развитой сетью камер наблюдения.

    Комментарии (0)
    25 марта 2026, 07:02 • Новости дня
    В МГУ создали алгоритм для поиска слов в рукописях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты факультета вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова разработали алгоритм, который упростит работу с архивными документами за счет автоматического поиска ключевых слов в рукописных текстах, сообщили в пресс-службе вуза.

    Как сообщили в пресс-службе МГУ, специалисты факультета вычислительной математики и кибернетики разработали новый алгоритм для автоматического поиска ключевых слов в рукописных текстах, передает ТАСС. Технология предназначена для упрощения работы с архивными документами, сканами и фотографиями рукописей.

    Поиск по рукописным материалам традиционно остается сложной задачей из-за особенностей почерка и структуры письма. Новый метод рассматривает рукописный текст как последовательность отдельных штрихов, которые формируются в процессе письма. Система включает сегментацию изображения, нормализацию и классификацию штрихов с помощью математических описаний формы.

    Алгоритм сопоставляет последовательности штрихов в запросе и в самом документе, что позволяет находить совпадения и оценивать точность. В ходе экспериментов с реальными рукописями была подтверждена высокая точность обнаружения заданных элементов. Разработка будет полезна при работе с историческими материалами, где важно сохранять визуальные особенности текста.

    Профессор Леонид Местецкий подчеркнул: «Мы предлагаем рассматривать рукописный текст как структурированный набор штрихов, отражающих сам процесс письма. Такой подход позволяет обойти ограничения классического распознавания и работать напрямую с изображениями рукописей. Это особенно важно для архивов и исторических документов, где сохранение визуальных особенностей текста имеет принципиальное значение».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые получили патент в США на умный сканер паспортов.

    Специалисты разработали ИИ-технологию для перевода древнеегипетских иероглифов.

    Студентка НГУ создала платформу для автоматизированной обработки тибетских текстов.

    Комментарии (0)
    24 марта 2026, 06:24 • Новости дня
    Наложен арест на имущество главы кубанского минздрава Филиппова

    Tекст: Антон Антонов

    Судебные приставы проводят арест активов главы министерства здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, следует из материалов приставов.

    Меры приняты в рамках иска прокуратуры Краснодара об обращении имущества Филиппова и других лиц в доход государства, передает РИА «Новости».

    Октябрьский районный суд Краснодара начнет рассмотрение этого иска 27 марта. Ответчиками по делу выступают девять человек, включая самого Филиппова и его родственников, а также других связанных лиц.

    Из материалов судебных приставов следует, что 19 марта суд выдал исполнительный лист о наложении ареста на имущество министра. 20 марта было открыто исполнительное производство, предметом которого стало обеспечение ареста имущества в рамках иска прокуратуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр здравоохранения Краснодарского края Филиппов был задержан силовиками по подозрению в мошенничестве. Следствие предъявило Филиппову обвинение в мошенничестве с использованием служебного положения, в результате чего был получен незаконный доход на сумму 1 млрд рублей.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска освободили харьковскую Шевяковку
    ВСУ атаковали Выборг дронами с канадскими зарядами
    Индийские НПЗ отказались от доллара при оплате российской нефти
    В Израиле сообщили о гибели командующего ВМС Ирана
    NYT: Хаос в аэропортах США стал символом власти Трампа
    В Челябинске девятиклассник ранил школьницу из сигнального пистолета
    В Подольске задержали троих подозреваемых в избиении журналиста Рен ТВ

    «Почта России» получит сверхспособности

    Минцифры подготовило законопроект о масштабной поддержке «Почты России» в надежде вывести ее из тотальной убыточности. С одной стороны, власти наделяют предприятие сверхспособностями, например, монопольным правом на посылки до 20 кг. С другой стороны, расчищают рынок от конкурентов, делая сильнее маркетплейсов. Что из этого получится? Подробности

    Перейти в раздел

    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью

    Беспилотники ВСУ совершили налет на объекты в Ленинградской области. Под атаку попали балтийские порты и Кронштадт. Вслед за этим в Прибалтике зафиксировали падение дронов ВСУ на их территории. Означает ли это, что страны Балтии предоставили свое воздушное пространство для ударов по России, и какими могут быть ответные шаги Москвы? Подробности

    Перейти в раздел

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Перейти в раздел

    В Европе началась битва за топливо

    Cерию срочных мер принимают страны Евросоюза в целях борьбы с резким ростом цен на все виды топлива. Происходящее сопровождается и политическими скандалами, и давлением на нефтяные концерны, и борьбой со спекулянтами, и даже противостоянием стран внутри ЕС. И это притом что перед нами, похоже, только начало настоящего кризиса. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Иран потребовал от США невозможного

      В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    • Дания утонет в русофобии

      В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    • Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

      Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026 года: благоприятные дни, фазы Луны и что сажать сейчас

      Апрель – старт активных работ в саду и огороде. В это время дачники массово выходят на участки: сеют холодостойкие культуры, высаживают рассаду и готовят грядки к сезону. В конце марта особенно важно заранее спланировать работы на ближайшие недели. Многие ориентируются на лунный посевной календарь, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни для посадки и ухода за растениями. Публикуем актуальный календарь на апрель 2026 года и список основных работ.

    Перейти в раздел

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации