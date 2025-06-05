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Пензенские ученые использовали новые квантовые точки для диагностики рака
Исследователи из Пензенского государственного университета (ПГУ) разработали уникальные полупроводниковые нанокристаллы, позволяющие точнее выявлять злокачественные опухоли за счет взаимодействия с аминокислотами, сообщили в Минобрнауки.
Специалисты университета впервые применили квантовые точки с усложненной структурой для обнаружения раковых клеток, передает «Газета.Ru» со ссылкой на сообщение ведомства.
Их технология основывается на способности квантовых точек взаимодействовать с аминокислотами, которые активно присутствуют в микроокружении опухолей.
Как пояснил профессор Владимир Кревчик, в человеческом организме новые квантовые точки при попадании к опухоли реагируют на заряженные аминокислоты. Это взаимодействие вызывает изменение энергетического спектра и излучение квантовых точек, что позволяет выявлять присутствие опухолевых клеток по длине волны излучения.
По словам ученого, если рядом с квантовой точкой оказывается аминокислота, это влияет на рекомбинационное излучение, изменяя длину волны, благодаря чему можно определить наличие объекта с заряженными аминокислотами – то есть опухоли.
Авторы разработки заявляют, что аналогов подобному методу диагностики в мировой практике ранее не существовало. Разработка может существенно продвинуть применение квантовых технологий в медицине.
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