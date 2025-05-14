Российские ученые предложили новую схему для создания «теории всего»

Tекст: Мария Иванова

Российские математики и физики из МФТИ разработали универсальный метод «скручивания» пространства-времени в 11 измерениях, что может ускорить создание М-теории – перспективной «теории всего», объединяющей все фундаментальные силы и частицы природы, включая гравитацию, сообщает ТАСС.

Работа исследователей, по словам доцента МФТИ Эдварда Мусаева, решает ключевую проблему ограниченности прежних подходов и позволяет систематически строить новые сложные конфигурации пространства-времени, описываемые М-теорией.

Как отмечают ученые, единая теория, способная объяснить все фундаментальные взаимодействия во Вселенной, давно является главной задачей физики.

М-теория – ведущий кандидат на эту роль – предполагает существование 11 измерений, а для ее описания требуются специальные математические методы, которые позволяли бы решать уравнения супергравитации и анализировать сложные структуры пространства-времени.

Ранее созданные подходы, как правило, работали только для упрощенных математических моделей, что ограничивало возможности теоретиков. Российским ученым удалось усовершенствовать метод три-векторных деформаций для полной версии уравнения супергравитации в одиннадцати измерениях и доказать его применимость для широкого спектра параметров и условий. Это открывает путь к поиску новых решений уравнений и лучшему пониманию устройства Вселенной.

По словам Мусаева, применение этих результатов выходит за рамки квантовой гравитации: уравнение Янг-Бакстера соединяет эту область с теорией интегрируемых систем и квантовыми группами. Дальнейшие исследования могут привести к открытиям, важным не только для квантовой теории поля, но и для задач физики твердого тела.

Напомним, в апреле президент России Владимир Путин поручил рассмотреть создание национального суперкомпьютерного центра с возможностью доступа российских ученых и акцентом на подготовку кадров.

Путин также дал поручение обновить федеральные образовательные стандарты и программы в областях математики, физики, химии и биологии.

Между тем Россия заявила о готовности возобновить сотрудничество с ЦЕРН при поступлении соответствующего предложения, но сейчас приоритет отдается развитию отечественной науки.