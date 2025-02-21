Культурно мы принадлежим Европе. Проект Трампа по уничтожению мондиалистской власти в Европе – это также и наш культурный проект. Мы тоже хотим возвращения Европы в Европу Гете, Шекспира и Данте. И потому в наших интересах тоже – этот проект Трампа всецело поддержать.0 комментариев
Россия выразила готовность возобновить сотрудничество с ЦЕРН
Россия выразила готовность возобновить сотрудничество с ЦЕРН с учетом своих приоритетов
Россия готова возобновить сотрудничество с Европейской организацией по ядерным исследованиям (ЦЕРН), если поступит такое предложение, но в настоящее время приоритетом остается развитие отечественной науки, отметил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.
Россия готова возобновить сотрудничество с ЦЕРН, если поступит соответствующее предложение, сообщил Ковальчук на Форуме будущих технологий, отметив, что в настоящее время у страны много приоритетных задач в области развития отечественной науки.
«Мы всегда готовы, но дело в том, что у нас сейчас слишком много своих дел. Но мы приветствуем международное научное сотрудничество и будем стараться его сохранять и поддерживать», – цитирует его ТАСС. Ковальчук подчеркнул, что Россия с интересом рассматривает возможность возобновления работы с ЦЕРН на взаимовыгодных условиях.
Соглашение между Россией и ЦЕРН о научно-техническом сотрудничестве в области физики высоких энергий было прекращено с 1 декабря 2024 года. Документ предусматривал расширение участия России в проектах ЦЕРН и сотрудничество организации в российских инициативах. Ранее ЦЕРН сообщил о прекращении взаимодействия с около 500 специалистами из России, 80% из которых являются сотрудниками научного центра. На постоянной основе в ЦЕРН работали 25–30 человек, остальные приезжали для проведения работ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений вернул из-за границы пять ведущих специалистов в области координатно-временных измерений, которые уехали в 1990-е годы.
Возвращение российских ученых из-за границы является сейчас достаточно частой историей, отметил научный журналист и популяризатор науки Алексей Паевский.
Между тем при голосовании за участие России в проектах Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) не хватило одного голоса из-за давления со стороны Украины, сообщал помощник президента России Андрей Фурсенко.