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    17 февраля 2025, 21:00 • Новости дня

    Эксперт: Россия должна стать привлекательной для лучших ученых мира

    Популяризатор науки Паевский: В Россию часто стали возвращаться ученые из-за рубежа

    Эксперт: Россия должна стать привлекательной для лучших ученых мира
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Возвращение российских ученых из-за границы сейчас достаточно частая история, сказал газете ВЗГЛЯД лектор Российского общества «Знание», научный журналист, популяризатор науки Алексей Паевский, комментируя переезд пятерых ученых-физиков в Россию.

    Генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений Сергей Донченко рассказал, что заведению удалось вернуть из-за границы пятерых ведущих специалистов в области координатно-временных измерений. Отмечается, что уехали специалисты еще в 1990-е годы.

    «Безусловно, возвращение ученых из-за рубежа в Россию – это хорошая история. Более того, далеко не первая. Например, мы уже стали свидетелями возвращения крупного российского химика Артема Оганова из-за границы, да и много других примеров было. Тот же Рауль Гайнетдинов, лауреат премии «Вызов», вернулся в Россию и сейчас занимается нейробиологией в Петербургском университете», – говорит Паевский.

    Он объясняет, что любой сильный ученый, работающий в России, ценен, потому что он передаст свой опыт работы младшим коллегам. Более того, такого рода специалисты обеспечивают коммуникацию университета, в котором они работают, с учеными из других стран, обмениваются с ними информацией. В науке личные связи ученых менее подвержены разрыву, они продолжаются вне зависимости от политической конъюнктуры.

    «Но сказать, что это массовое явление, конечно, нельзя. Тем не менее, сейчас достаточно частая история по возвращению таких людей. Нам, в свою очередь, нужно создавать условия не только для возвращения ученых старше 50–60 лет, но и для молодых умов, которые защитились за границей, стали самостоятельными исследователями и теперь могут вернуться», – считает собеседник.

    В пример журналист приводит Китай, где возвращение ученых как раз является массовым явлением – в стране действует соответствующая госпрограмма. В России ее пока нет, однако эксперт отмечает, что есть программа привлечения из-за рубежа талантов, отчасти направленная и на российских ученых, работающих за рубежом.

    «Нам нужно увеличивать не столько число, сколько качество таких ученых. Важно заниматься созданием условий для того, чтобы приезжали действующие ученые, у которых впереди еще продолжительный период научной деятельности. Нам нужно сделать так, чтобы Россия была привлекательна для работы ученого, вне зависимости от его гражданства, потому что наука всегда интернациональна, и нам нужно принимать у себя лучших», – делится Паевский. Большим плюсом будет, если все эти ученые-иностранцы изъявят желание остаться работать и жить в нашей стране, полагает эксперт.

    В сентябре прошлого года сообщалось, что российские ученые завершили сотрудничество в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) и вернулись в Россию для ускорения технологического прорыва в фундаментальной физике.

    17 февраля 2025, 12:20 • Новости дня
    Российские войска освободили Фиголевку в Харьковской области
    Российские войска освободили Фиголевку в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате решительных действий подразделений группировки «Запад» был освобожден населенный пункт Фиголевка в Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Кондрашовкой, Голубовкой, Загоруйковкой, Новой Кругляковкой Харьковской области, Новолюбовкой Луганской народной республики (ЛНР), Колодезями и Ямполовкой Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 190 военнослужащих, три американских бронетранспортера М113, шесть орудий полевой артиллерии, в том числе британская 155-мм гаубица FH-70. Уничтожены два склада с боеприпасами.

    Между тем на харьковском направлении подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике двух бригад теробороны у Липцов и Волчанска Харьковской области.

    При этом ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожен склад материальных средств, сообщил Конашенков.

    В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны, а также формированиям «Иностранного легиона» около Никифоровки, Часова Яра, Червоного, Иванополья, Правдовки и Улаклов ДНР.

    Потери противника составили до 180 военнослужащих, бронемашина и два склада с боеприпасами.

    Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям пяти механизированных, егерской, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии возле Ульяновки, Зверева, Котлина, Удачного, Успеновки, Надеждинки, Новоандреевки и Алексеевки ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял свыше 585 военнослужащих, два танка, в том числе немецкий Leopard, четыре бронемашины, включая американский бронетранспортер М113, три пикапа и четыре орудия полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны в районах Поддубного, Константинополя, Разлива, Отрадного ДНР, Темировки и Гуляйполя Запорожской области.

    Потери противника при этом составили до 160 военнослужащих, три танка, из них два немецких Leopard, и пять орудий полевой артиллерии, в том числе французская 155-мм самоходная артустановка Caesar.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны поблизости от Новоандреевки, Малых Щербаков Запорожской области, Мылового, Тягинки и Приднепровского Херсонской области.

    ВСУ потеряли до 75 военнослужащих и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции РЭБ и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в минувшие выходные российские войска освободили Березовку в ДНР. За день до этого российские силы освободили Зеленое Поле и Дачное в ДНР. А до этого взяли под контроль Водяное Второе в ДНР.

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    16 февраля 2025, 23:21 • Новости дня
    Захарова ответила на призыв МИД Эстонии «загнать Путина в угол»

    Захарова ответила Цахкна о «загнанной в угол» России и назвала это позицией для маневра

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление главы МИД Эстонии Маргуса Цахкна, который предложил Европе «загнать Путина в угол», указав, что Россия уже находится в углу на 360 градусов.

    Цахкна призвал Европу «загнать в угол» президента Российской Федерации Владимира Путина. Захарова отметила, что Россия уже занимает «угол» в 360 градусов, намекнув, что такая позиция позволяет для маневра.

    В своем телеграм-канале дипломат сыронизировала, заявив: «Боюсь свести еще одного натовского «геометрика» с ума, но скажу. Мы в полном углу. Специально для Маргуса уточню: в полнейшем – 360 градусов. Отличная позиция для маневра, спасибо, что «загнали».

    Ранее глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил о планах закупки дальнобойной артиллерии у Южной Кореи для «сдерживания России».

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    17 февраля 2025, 20:25 • Видео
    У Зеленского осталось три варианта действий

    Саудовская Аравия приняла у себя первый раунд переговоров между Россией и США. Речь на них будет идти в основном об Украине. Владимир Зеленский уже заявил, что этих переговоров «не признает» и участвовать в них не будет, но несмотря на это, готовится прилететь к саудитам в среду. У него теперь только три варианта действий.

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    17 февраля 2025, 12:01 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал итог встречи России и США по Украине в Саудовской Аравии

    Политолог Ткаченко: Трамп минимизирует вмешательство Европы в переговоры России и США

    Эксперт спрогнозировал итог встречи России и США по Украине в Саудовской Аравии
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Главным итогом встречи делегаций России и США в Эр-Рияде будет сверка позиций перед следующим раундом переговоров. При этом Брюссель и Киев попытаются помешать процессу, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Двусторонний диалог по Украине пройдет во вторник.

    «США в непростой ситуации. С одной стороны, они действительно намерены продвигать идею завершения военной фазы конфликта. С другой, они попытаются учесть собственные экономические интересы в части продажи вооружений Европе и Украине», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Складывается ощущение, что команда Трампа едет без плана, который устроил бы Москву, но с идеей начать обсуждение. Обе стороны выражают намерение услышать друг друга. Собственно, это и будет главным итогом данного раунда переговоров – сверка позиций перед следующей встречей», – подчеркнул собеседник.

    «Россию интересует не только конфликт на Украине, но и более широкий контекст общеевропейской безопасности», – допустил он. «При этом не стоит забывать и о позиции Европы. Учитывая итоги Мюнхенской конференции и позицию Макрона, она будет реагировать на переговоры нервно. Скорее всего, станы ЕС потребуют себе места за столом и в какой-то момент его получат», – спрогнозировал аналитик.

    «Но и в этом случае мяч останется на стороне американского президента которому предстоит минимизировать вмешательство Европы в переговорный процесс, что очень важно для Москвы. Киев же совершенно не заинтересован в таком формате переговоров, поэтому он попытаться спойлерить диалог России и США, выдвигать неприемлемые требования, делать громкие заявления и устраивать демарши», – продолжил спикер.

    «В любом случае, для Москвы вопрос легитимности Зеленского закрыт. Его присутствие в Эр-Рияде сведется к попыткам нашептать что-то американским переговорщикам вне самого процесса. Россия, вероятно, допустит его вхождение в состав украинской делегации вместе с представителями минобороны и Верховной Рады. Но подписывать итоговый документ будет, скорее всего, председатель украинского парламента», – резюмировал политолог.

    Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что переговоры по Украине с участием российской официальной делегации должны пройти в Эр-Рияде во вторник. С американской стороны ожидается участие госсекретаря Марка Рубио, советника президента США по нацбезопасности Майка Уолца и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. Также в сети также появилась информация о подготовке визита в королевство главы МИД РФ Сергея Лаврова.

    Спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф подтвердил, что делегация США направится в Саудовскую Аравию, чтобы провести переговоры с Россией, отметив важность этой встречи для достижения прогресса в урегулировании конфликта на Украине.

    Сообщалось, что украинская правительственная делегация тоже начала активную подготовку визита Владимира Зеленского в Эр-Рияд, проведя встречи с местными предпринимателями и обсуждая совместные проекты. При этом советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк отметил: «Нет никаких переговорщиков Украины, которые будут представлять Украину в Саудовской Аравии». По его словам, на данный момент «нет ничего, что можно было бы обсуждать».

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Россия уже выиграла от переговоров с США.

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    17 февраля 2025, 00:56 • Новости дня
    СМИ: Переговоры по Украине в Эр-Рияде могут пройти 18 февраля

    «Коммерсантъ»: Переговоры по Украине в Эр-Рияде могут пройти 18 февраля

    СМИ: Переговоры по Украине в Эр-Рияде могут пройти 18 февраля
    @ DENIS BALIBOUSE/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Переговоры по Украине могут состоятся в Эр-Рияде 18 февраля, ожидается участие официальных лиц из России и США.

    Ожидается, что российскую делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров. С американской стороны в мероприятии примут участие госсекретарь Марк Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, сообщает «Коммерсантъ».

    Ранее сообщалось, что американская делегация во главе со спецпосланником президента США отправится в Саудовскую Аравию для переговоров о прогрессе в урегулировании украинского конфликта.

    В то же время украинская правительственная делегация начала активную подготовку визита Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию.

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    17 февраля 2025, 15:14 • Новости дня
    Зеленский отказался признавать российско-американские переговоры в Эр-Рияде

    Зеленский отказался признавать итоги российско-американских переговоров

    Зеленский отказался признавать российско-американские переговоры в Эр-Рияде
    @ Sven Hoppe/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина не будет признавать результаты переговоров между Россией и США в Саудовской Аравии, поскольку Киев не участвует в обсуждениях и не был осведомлен о них, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    Зеленский подчеркнул, что Киев не будет признавать результаты этих переговоров, поскольку считает любые обсуждения, касающиеся Украины, без ее участия недействительными, передает ТАСС.

    По словам Зеленского, его предстоящий визит в Саудовскую Аравию не связан с российско-американскими переговорами. Он отметил, что планирует обсудить ситуацию с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, чтобы узнать его мнение по поводу этих переговоров.

    Напомним, российская делегация во главе с главой МИД России Сергеем Лавровым и помощником президента Юрием Ушаковым отправилась в Эр-Рияд для переговоров с США, чтобы обсудить восстановление двусторонних отношений и возможную встречу президентов России и США.

    Ранее Зеленский заявил, что никогда не примет мирное соглашение, заключенное между США и Россией без участия Украины.

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    17 февраля 2025, 08:44 • Новости дня
    В США заявили о фактическом завершении украинского конфликта и победе России
    В США заявили о фактическом завершении украинского конфликта и победе России
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Американское издание The National Interest заявило о завершении конфликта на Украине, отметив, что мировое сообщество может воспринять это как победу России.

    В статье отмечается, что США видят невозможность продолжения боевых действий на Украине и признают фактическую победу России, пишет Ura.ru.

    По словам источников издания, американское руководство, хотя и не заявляет об этом официально, готово признать, что боевые действия достигли своего предела. В статье говорится, что Россия фактически одержала победу над Украиной и НАТО, а большинство стран мира могут рассматривать это как поражение западного альянса.

    The National Interest также указывает, что США могут постепенно уменьшать помощь Украине и отдаляться от НАТО, оставляя финансовые обязательства на плечах Евросоюза. В случае реализации такого сценария европейским странам может не хватить ресурсов для продолжения поддержки Киева, что поставит под вопрос его участие в переговорах с Россией и США.

    В статье подчеркивается, что отсутствие возможности Украины поддерживать боевые действия без помощи НАТО делает ее участие в переговорах нецелесообразным.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог заявил на полях Мюнхенской конференции, что администрация США готовится завершить план по урегулированию конфликта на Украине в ближайшие дни или недели.

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    17 февраля 2025, 03:56 • Новости дня
    Председатель Мюнхенской конференции расплакался на ее закрытии

    Председатель Мюнхенской конференции Хойсген расплакался после выступления

    Председатель Мюнхенской конференции расплакался на ее закрытии
    @ dts Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген не удержался и расплакался во время закрытия мероприятия, выразив сожаление о возможной утрате единства ценностей между странами.

    Хойсген не смог сдержать слез во время заключительного выступления. Запись этого момента была опубликована на YouTube-канале газеты The Express Tribune, сообщает «Газета.ru».

    В своей речи Хойсген отметил, что изначальная идея конференции заключалась в укреплении трансатлантических связей. Однако после выступления вице-президента США Джей Ди Вэнса, состоявшегося в пятницу, он призвал относиться с осторожностью к вопросу об общем ценностном основании, которое, по его словам, может утратить прежнее единство.

    Кристоф Хойсген также выразил признательность европейским лидерам за их отзывчивость и реакцию на слова американского политика.

    Ранее Хойсген предположил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс может объявить о массовом выводе американских сил из Европы, призывая европейцев к самообеспечению в области безопасности.

    Вэнс на Мюнхенской конференции подчеркнул, что демократии, включая Германию, рискуют не выжить, если будут игнорировать обеспокоенность своих граждан.

    Он также заявлял, что главные угрозы для Европы исходят изнутри, а не от России или Китая.

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    17 февраля 2025, 13:05 • Новости дня
    Кремль объяснил выбор Саудовской Аравии местом для переговоров с США

    Песков объяснил выбор Саудовской Аравии для переговоров России и США удобством для обеих сторон

    Кремль объяснил выбор Саудовской Аравии местом для переговоров с США
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Саудовская Аравия была выбрана местом переговоров между Россией и США, так как это устраивает обе стороны, а срочные доклады президенту России поступят при необходимости, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Саудовская Аравия была выбрана местом переговоров между Россией и США, так как она устраивает обе стороны. Президент США упоминал Саудовскую Аравию в качестве возможного места для встречи на высшем уровне, и было принято совместное решение о встрече в Эр-Рияде, передает ТАСС.

    Песков отметил, что помощник президента России Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров смогут при необходимости передавать срочные доклады Владимиру Путину, хотя полный отчет будет представлен уже в Москве.

    По его словам, все коммуникационные возможности для передачи информации имеются, что позволяет оперативно информировать президента в случае необходимости.

    Ранее российская делегация во главе с Сергеем Лавровым и Юрием Ушаковым отправлилась в Эр-Рияд для переговоров с США относительно восстановления двусторонних отношений и возможной встречи президентов России и США.

    Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что украинская правительственная делегация также начала подготовку визита Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию. Владимир Зеленский заявил, что никогда не примет мирное соглашение между США и Россией без участия Украины.

    Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена учитывать прошлые обманы Запада при формировании позиций в будущих переговорах по Украине.

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    17 февраля 2025, 14:52 • Новости дня
    Лавров: Территориальные уступки Украине сделаны при СССР

    Лавров рассказал о территориальных уступках Украине при создании СССР на пресс-конференции

    Tекст: Вера Басилая

    При образовании СССР Украине были предоставлены значительные территории, освоенные ранее русскими людьми, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Сербии Марко Джуричем напомнил, что огромные территории, которые столетиями осваивались русскими, были включены в состав Украинской Советской Социалистической Республики, передает ТАСС.

    Российский министр подчеркнул, что по причинам, которые были озвучены президентом России, эти земли, на которых русские строили города и порты, были переданы Украине.

    Кроме того, Лавров отметил, что американские представители обсуждают подходы к украинскому кризису, хотя неясно, кто будет уполномочен представлять администрацию Вашингтона по этой теме.

    Лавров добавил, что представители США начинают упоминать тему территориальных уступок, и призвал ознакомиться с историей, как это делает президент России Владимир Путин. Министр подчеркнул, что это обсуждение связано с поиском компромиссов в решении украинского кризиса.

    Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан отметил необходимость принятия сложных решений по территориальной целостности Украины для достижения урегулирования конфликта.

    Министр обороны США Пит Хегсет указал, что США считают возвращение Украины к границам до 2014 года нереалистичным.

    Министры иностранных дел ряда европейских стран и представители ЕС на совещании Weimar+ по безопасности подтвердили поддержку территориальной целостности Украины.

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    17 февраля 2025, 06:57 • Новости дня
    Россия вернула из-за границы пятерых ведущих ученых-физиков

    ВНИИФТРИ вернул пятерых ученых-физиков из-за границы для работы в России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений вернул из-за границы пятерых ведущих специалистов в области координатно-временных измерений, которые уехали в 1990-е годы.

    Как сообщает РИА «Новости», Всероссийскому научно-исследовательскому институту физико-технических и радиотехнических измерений удалось вернуть из-за границы пятерых ведущих специалистов. Эти ученые уехали из России в 1990-е годы, но продолжали работать на передовой научных разработок за рубежом. По словам генерального директора института Сергея Донченко, их возвращение стало возможным благодаря вниманию России к развитию координатно-временных измерений и личным причинам самих ученых.

     Донченко отметил, что Россия в 2023 году стала страной, внесшей наибольший вклад в формирование международной шкалы времени, благодаря в том числе возвращению этих ученых. Он рассказал, что каждый из специалистов имел свои личные причины для возвращения: кто-то соскучился по российским пейзажам, кто-то испытывал ностальгию, а кто-то предпочел вернуться из-за изменившихся условий в личной жизни.

    Ученый подчеркнул, что многие представители поколения 1990-х, уехавшие в те годы, готовы вернуться в Россию, тогда как их дети, скорее всего, останутся за рубежом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российским ученым предложили вернуться в Европейский центр ядерных исследований (ЦЕРН) под нейтральным флагом. Также сообщалось, что российские специалисты после завершения сотрудничества с ЦЕРН возвращаются в Россию для ускорения технологического прорыва в области фундаментальной физики.

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    17 февраля 2025, 13:47 • Новости дня
    Эксперт назвал цели подготовки визита Зеленского в Эр-Рияд

    Политолог Скачко: Зеленский пытается использовать Трампа в своих электоральных целях

    Эксперт назвал цели подготовки визита Зеленского в Эр-Рияд
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Вашингтон разрешил украинцам присутствовать на полях переговоров России и США в Эр-Рияде, чтобы смягчить позицию Европы по урегулированию конфликта на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее сообщалось, что Киев готовит визит Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию.

    «Присутствие Зеленского в Эр-Рияде – преимущественно предвыборная история. Он хочет убедить электорат, что формула: «ничто об Украине без Украины» меняется на «ничто об Украине без Зеленского». Хотя на самом деле уместнее будет строчка из песни «Арлекино» «А мною заполняют перерыв», – пояснил политолог Владимир Скачко.

    «Впрочем, сама американская делегация может допускать общение с представителями Украины после диалога с Москвой, чтобы донести решения и корректировки в переговорных позициях, касающиеся непосредственно Киева. Не исключено и то, что Вашингтон разрешил украинцам постоять рядом со столом переговоров, чтобы смягчить позицию Европы по этому вопросу», – продолжил аналитик.

    «При этом сам Зеленский будто бы не в полной мере понимает, что его присутствие в Саудовской Аравии, где проходит встреча не президентского уровня, означает согласие с его нелегитимностью. То есть фактически он участвует просто как член украинской делегации, а не глава государства», – заметил собеседник. «Но у него и нет другого выбора, ему придется принять любой предложенный Трампом договор, несмотря на претензии на месторождения в новых регионах России», – резюмировал эксперт.

    Ранее сообщалось, что украинская делегация готовит визит Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию, проведя встречи с местными предпринимателями и обсуждая совместные проекты в энергетике, сельском хозяйстве и инфраструктуре, заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

    Сам же Зеленский сейчас находится в ОАЭ. По его словам, цели визита – обсуждение дальнейшей посреднической помощи Эмиратов в обмене пленными с Россией, а также инвестиции и экономическое партнерство.

    Также, по данным NBC, США намерены провести отдельные двусторонние встречи с Россией и Украиной, после чего совместные переговоры с участием обеих сторон. Зеленский, в свою очередь, озвучил требование к США обсудить судьбу месторождений в новых регионах России, которые Киев считает своими.

    Он также посетовал, что американский проект урегулирования пока не содержит положений о безопасности Киеву. «Если США не дадут нам гарантий безопасности, я думаю, экономическая часть договора работать не будет», – предупредил Зеленский.

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    17 февраля 2025, 14:42 • Новости дня
    Лавров риторически ответил на вопрос о возможных уступках территорий России

    Лавров риторически ответил на вопрос о территориальных уступках с русскими людьми

    Лавров риторически ответил на вопрос о возможных уступках территорий России
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции риторически ответил на вопрос американского журналиста о «территориальных уступках».

    Лавров на пресс-конференции ответил на вопрос американского журналиста о возможных территориальных уступках в ходе урегулирования украинского кризиса, сообщает ТАСС.

    Лавров выразил удивление относительно возможности обсуждения подобных уступок. Он подчеркнул риторический аспект вопроса, задав встречный вопрос: «Уступить-то как: с людьми русскими или без людей, с одними редкоземельными металлами?»

    Министр акцентировал внимание на важности учета интересов и прав русскоязычных граждан в любых предложениях по изменению границ.

    Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог на Мюнхенской конференции заявил что ожидает от России территориальных уступок в рамках переговоров по урегулированию конфликта на Украине.


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    17 февраля 2025, 01:55 • Новости дня
    Шольц: Европа не позволит демилитаризировать Украину без ее участия
    Шольц: Европа не позволит демилитаризировать Украину без ее участия
    @ dts Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа не позволит заключить соглашение о демилитаризации Украины без участия Евросоюза.

    Выступая на предвыборных дебатах, он подчеркнул, что Европа не позволит никому договориться о демилитаризации Украины без ее участия. Шольц отметил, что «мы, европейцы, этого не допустим» и что Украине нужна сильная армия, передает ТАСС.

    Шольц также отверг возможность эксклюзивных американо-российских соглашений по Украине, заявив: «Без нас это сделать невозможно. Конечно, нам есть что сказать». Его слова стали реакцией на заявление США о том, что Европа не будет участвовать в переговорах физически. Шольц подчеркнул, что европейцы имеют право голоса, и что никакие гарантии безопасности не могут быть предоставлены без участия Европы.

    Ранее министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад заявил, что Европа должна взять на себя ответственность за свою безопасность, включая предотвращение «капитуляции на Украине».

    Военный аналитик Скотт Риттер отмечал, что европейские страны в будущих переговорах по Украине будут выполнять лишь роль слуг, так как ранее сами способствовали отказу Киева от диалога с Россией на законодательном уровне.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны Евросоюза прекратить жалобы из-за отсутствия на переговорах по Украине и предложить конкретные идеи.

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    17 февраля 2025, 12:41 • Новости дня
    Офис Зеленского: Мюнхенская конференция шокировала Европу и Украину

    Советник Зеленского признал шок украинцев и европейцев после конференции в Мюнхене

    Офис Зеленского: Мюнхенская конференция шокировала Европу и Украину
    @ Peter Kneffel/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Советник офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко признал, что Мюнхенская конференция по безопасности вызвала шок у украинцев и европейцев, подчеркнув одиночество Европы в решении своих проблем.

    Выступая в эфире украинского телемарафона, Сергей Лещенко признал, что Мюнхенская конференция по безопасности вызвала шок как среди украинцев, так и среди европейцев, передает ТАСС.

    Лещенко отметил, что «Европа остается один на один со своими проблемами, с обеспечением своей безопасности».

    В своем выступлении он подчеркнул, что «выступление (вице-президента США) Джей Ди Вэнса войдет в историю Мюнхенской конференции как пример того, что ничего хорошего в Мюнхене не происходит».

    «Европейцы в шоке, украинцы в немного меньшем шоке, потому что у нас шок каждый день», – добавил Лещенко.

    По его словам, это выступление будет запомнено в истории как пример разочарования и отсутствия значительных изменений в сфере безопасности для Европы.

    Ранее вице-президент США Джэй Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности подверг критике комиссаров ЕС за цензуру и назвал демократию в Европе слабой.

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    17 февраля 2025, 15:52 • Новости дня
    Комплекс ПВО «Панцирь» решили оснастить лазерным оружием

    Мантуров анонсировал лазерное оружие для комплекса «Панцирь»

    Комплекс ПВО «Панцирь» решили оснастить лазерным оружием
    @ Анастасия Савиных/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Зенитный комплекс «Панцирь» в рамках модернизации получит лазерное оружие, сообщил вице-премьер РФ Денис Мантуров на выставке IDEX-2025 в Абу-Даби, что привлечет дополнительное внимание иностранных заказчиков.

    Мантуров заявил, что зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» скоро будет оснащен лазерным комплексом в рамках модернизации. «Сегодня работа ведется по лазерному комплексу, который в том числе будет использоваться на «Панцирях» в ближайшее время», – отметил он на выставке IDEX-2025, передает РИА «Новости».

    Мантуров подчеркнул, что «Панцирь» активно применяется Вооруженными силами России, но также существует значительный портфель заказов от других стран. Комплекс постоянно модернизируется: недавно он получил мини-ракеты для борьбы с дронами, что позволило избежать использования более дорогих традиционных зенитных управляемых ракет. Это нововведение привлекло дополнительный интерес со стороны иностранных заказчиков.

    Выставка IDEX-2025 проходит в Абу-Даби с 17 по 21 февраля и является одной из крупнейших международных выставок вооружений, где страны демонстрируют достижения в области военной технологии.

    Ранее экспортная версия модернизированного танка Т-90МС была впервые представлена за рубежом на международной выставке IDEX 2025 в Абу-Даби, где Россия показала множество новинок.

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