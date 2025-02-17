Эксперт: Россия должна стать привлекательной для лучших ученых мира

Популяризатор науки Паевский: В Россию часто стали возвращаться ученые из-за рубежа

Генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений Сергей Донченко рассказал, что заведению удалось вернуть из-за границы пятерых ведущих специалистов в области координатно-временных измерений. Отмечается, что уехали специалисты еще в 1990-е годы.



«Безусловно, возвращение ученых из-за рубежа в Россию – это хорошая история. Более того, далеко не первая. Например, мы уже стали свидетелями возвращения крупного российского химика Артема Оганова из-за границы, да и много других примеров было. Тот же Рауль Гайнетдинов, лауреат премии «Вызов», вернулся в Россию и сейчас занимается нейробиологией в Петербургском университете», – говорит Паевский.

Он объясняет, что любой сильный ученый, работающий в России, ценен, потому что он передаст свой опыт работы младшим коллегам. Более того, такого рода специалисты обеспечивают коммуникацию университета, в котором они работают, с учеными из других стран, обмениваются с ними информацией. В науке личные связи ученых менее подвержены разрыву, они продолжаются вне зависимости от политической конъюнктуры.

«Но сказать, что это массовое явление, конечно, нельзя. Тем не менее, сейчас достаточно частая история по возвращению таких людей. Нам, в свою очередь, нужно создавать условия не только для возвращения ученых старше 50–60 лет, но и для молодых умов, которые защитились за границей, стали самостоятельными исследователями и теперь могут вернуться», – считает собеседник.

В пример журналист приводит Китай, где возвращение ученых как раз является массовым явлением – в стране действует соответствующая госпрограмма. В России ее пока нет, однако эксперт отмечает, что есть программа привлечения из-за рубежа талантов, отчасти направленная и на российских ученых, работающих за рубежом.



«Нам нужно увеличивать не столько число, сколько качество таких ученых. Важно заниматься созданием условий для того, чтобы приезжали действующие ученые, у которых впереди еще продолжительный период научной деятельности. Нам нужно сделать так, чтобы Россия была привлекательна для работы ученого, вне зависимости от его гражданства, потому что наука всегда интернациональна, и нам нужно принимать у себя лучших», – делится Паевский. Большим плюсом будет, если все эти ученые-иностранцы изъявят желание остаться работать и жить в нашей стране, полагает эксперт.

В сентябре прошлого года сообщалось, что российские ученые завершили сотрудничество в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) и вернулись в Россию для ускорения технологического прорыва в фундаментальной физике.