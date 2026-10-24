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В Петербурге пятеро подростков похитили школьника и требовали у него деньги
В Петербурге задержаны пятеро подростков, которые похитили школьника и вымогали у него деньги, сообщило Главное следственное управление СК по городу.
В четверг днем во Фрунзенском районе Петербурга на Купчинской улице подростки 15-16 лет напали на школьника, насильно посадили его в машину и стали требовать деньги. Ребенок смог сообщить о похищении, после чего был освобожден, сообщает Следственный комитет.
Следователи возбудили уголовное дело по статьям о похищении несовершеннолетнего и о вымогательстве.
«По подозрению в совершении указанных преступлений задержаны 4 молодых человека и девушка», – говорится в сообщении ведомства. В ближайшее время задержанным изберут меру пресечения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, тюменские следователи возбудили уголовное дело после нападения группы подростков на сверстника.
В августе следователи завели уголовное дело после избиения юноши толпой подростков в Кузбассе. А в июне СК начал расследование после жестокого избиения забайкальской школьницы сверстниками.