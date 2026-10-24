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    Массовые беспорядки в целом ряде европейских стран осенью 2026 года – это не что иное, как совершенно новый уровень поразившего их системного кризиса. В стратегическом плане он стал результатом «идеального» сочетания нескольких факторов.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Импорт превратился в оружие

    Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия эпохи Путина научилась уважать себя

    За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.

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    24 октября 2026, 12:00 • Новости дня

    В Петербурге пятеро подростков похитили школьника и требовали у него деньги

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Петербурге задержаны пятеро подростков, которые похитили школьника и вымогали у него деньги, сообщило Главное следственное управление СК по городу.

    В четверг днем во Фрунзенском районе Петербурга на Купчинской улице подростки 15-16 лет напали на школьника, насильно посадили его в машину и стали требовать деньги. Ребенок смог сообщить о похищении, после чего был освобожден, сообщает Следственный комитет.

    Следователи возбудили уголовное дело по статьям о похищении несовершеннолетнего и о вымогательстве.

    «По подозрению в совершении указанных преступлений задержаны 4 молодых человека и девушка», – говорится в сообщении ведомства. В ближайшее время задержанным изберут меру пресечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тюменские следователи возбудили уголовное дело после нападения группы подростков на сверстника.

    В августе следователи завели уголовное дело после избиения юноши толпой подростков в Кузбассе. А в июне СК начал расследование после жестокого избиения забайкальской школьницы сверстниками.

    21 октября 2026, 18:09 • Новости дня
    Полиция Италии опознала 11-летнего участника погромов в Милане

    Corriere della Sera: Полиция опознала 11-летнего участника беспорядков в Милане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Итальянские карабинеры установили личность 11-летнего мальчика, ставшего самым молодым участником недавних беспорядков в Милане.

    Юный гражданин Италии был опознан правоохранителями в одной из школ на юге Милана, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Corriere della Sera. Видеозаписи с участием ребенка, одетого в темную одежду с закрытым лицом, получили широкое распространение в социальных сетях. На кадрах видно, как мальчик выходит из магазина с украденными вещами, а также находится рядом с горящей мусорной корзиной.

    Поскольку участнику беспорядков еще не исполнилось 14 лет, он не подлежит уголовной ответственности. Тем не менее полиция может направить информацию о нем в прокуратуру по делам несовершеннолетних и социальные службы.

    Массовые акции протеста прошли в ряде городов Италии 17 и 18 октября, наиболее крупные из них – в Милане. В ходе столкновений были задержаны более 300 человек, пострадали свыше 110 полицейских.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник власти Италии решили ужесточить меры против участников погромов в Милане.

    В понедельник правительство направило в город сотни военных из-за массовых беспорядков.

    В тот же день полиция задержала более 270 участников протестов.

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    21 октября 2026, 18:16 • Новости дня
    Украина создала фейковый сайт о якобы спрятанных в России детях

    Львова-Белова: Украина создала фейковый сайт о якобы спрятанных в России детях

    Tекст: Ольга Иванова

    Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о создании украинской стороной поддельного сайта со списками якобы спрятанных в России десятков тысяч детей.

    По ее словам, украинские власти создали ресурс с информацией о якобы спрятанных в России десятках тысяч детей, однако в этих перечнях числятся либо уже найденные, либо никогда не терявшиеся несовершеннолетние, передает РИА «Новости».

    «Главный – о якобы спрятанных в России десятках тысяч детей. В качестве завесы украинской стороной был создан сайт, создающий ощущение наличия проверенной базы. В этом списке есть дети, которые уже давно нашлись или вовсе не терялись, есть те, кто еще до начала СВО достиг совершеннолетия. Но страшилка работает», – сказала Львова-Белова во время выступления на «Венских дискуссиях» ОБСЕ.

    Она добавила, что в распространяемых Украиной списках нет реальных данных о близких людей, ведущих розыск. По ее словам, недостоверность сведений очевидна для всех, кто хочет разобраться в ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Львова-Белова сообщила о состоянии детей после атаки на Ростовскую область.

    Летом омбудсмен рассказала об отсрочке возвращения детей на Украину из-за атак беспилотников.

    В прошлом году она заявила о воссоединении троих детей с семьями на украинской территории.

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    24 октября 2026, 12:00 • Видео
    Во Франции репетируют свержение Ле Пен

    В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

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    21 октября 2026, 18:20 • Новости дня
    Житель Кузбасса получил 15 лет колонии за домогательства к детям у школы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Кемеровский областной суд приговорил 52-летнего местного жителя к 15 годам колонии строгого режима за совершение действий сексуального характера в отношении четверых малолетних детей возле школы.

    Мужчина признан виновным в том, что заманил несовершеннолетних на безлюдный участок школьной территории и совершил действия сексуального характера, сообщает объединенный пресс-центр судов Кузбасса.

    «Кемеровский областной суд назначил наказание 52-летнему жителю города Кемерова за совершение действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших», – заявили в пресс-центре.

    По данным суда, инцидент произошел 19 мая 2025 года. Осужденного также лишили права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием или обучением детей, сроком на восемь лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе педофил-рецидивист в Архангельске также получил 15 лет особого режима.

    Ранее блогера Поднебесного приговорили к трем годам колонии по делу о педофилии.

    До этого в Общественной палате призвали к превентивным мерам против педофилов после убийства мальчика в Петербурге.

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    22 октября 2026, 13:43 • Новости дня
    Федерация падела захотела включить вид спорта в программу российских школ

    Федерация падела предложила сделать дисциплину школьным уроком физкультуры

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный директор Федерации падела России Алексей Сорокин сообщил о подготовке документов для включения этого вида спорта в школьную программу.

    Организация обсуждает с профильными ведомствами появление новой дисциплины в образовательных учреждениях. Об этом Сорокин рассказал в Красноярске на полях форума «Россия – спортивная держава», передает ТАСС.

    «Федерация падела России ведет диалог с министерством просвещения о включении падела в школьную программу в формате четвертого или дополнительного урока физкультуры», – сказал Сорокин.

    Он отметил, что все необходимые документы уже подготовлены, теперь ожидается их согласование. По словам главы федерации, на данный момент преждевременно говорить об окончательном решении, так как предстоит решить инфраструктурные вопросы и обеспечить наличие доступных кортов.

    Руководитель организации подчеркнул, что работа со школами стала для них важным направлением развития, поскольку интерес детей к паделу может перерасти в устойчивую привычку к физической активности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу первый замглавы Минпросвещения Александр Бугаев сообщил о планах ведомства добавить в школьную программу дополнительный образовательный модуль по фиджитал-спорту.

    До того президент Владимир Путин назвал вовлечение школьников в спортивные секции одним из приоритетов государственных программ.

    Министр просвещения Сергей Кравцов выступил за обновление программы по физкультуре.

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    22 октября 2026, 19:32 • Новости дня
    В результате атаки ВСУ на Курскую область пострадали двое детей

    Хинштейн: Двое детей и девушка получили ранения при атаке ВСУ в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    В результате атаки Вооруженных сил Украины в поселке Хомутовка Курской области получили ранения два маленьких ребенка и 26-летняя девушка, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

    «Количество пострадавших накануне при атаке на Хомутовку выросло до четырех… У 26-летней девушки травмы головы, ушиб ноги, у шестимесячной девочки касательное осколочное ранение правой голени, у годовалой девочки – акубаротравма и ушиб мягких тканей головы», – написал Хинштейн в Max.

    Глава региона отметил, что травмы пострадавших легкие, они получают необходимую помощь и будут наблюдаться у врачей амбулаторно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду губернатор региона Александр Хинштейн сообщил о ранении 82-летней женщины в результате атаки украинского беспилотника на Хомутовку.

    В тот же день Хинштейн заявил о ранении женщины при ударе украинского беспилотника по железнодорожному локомотиву во Льгове.

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    23 октября 2026, 18:20 • Новости дня
    СК завел дело из-за смерти ребенка после удаления аденоидов в Череповце

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Уголовное дело возбуждено по факту смерти трехлетней девочки в стационаре после плановой операции в Череповце, сообщили в региональном СУ СК России.

    По факту гибели трехлетней девочки после плановой операции в больнице Череповца возбуждено уголовное дело о ненадлежащем оказании медицинской помощи, сообщило следственное управление СК по Вологодской области в Max.

    В рамках расследования назначена серия судебных экспертиз, изъята и осматривается медицинская документация.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минздрав Вологодской области сообщил о проведении проверки по факту гибели малолетней девочки после операции по удалению аденоидов в Череповце.

    В прошлом месяце глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал представить доклад об обстоятельствах гибели двухлетнего пациента в инфекционном отделении медучреждения Нижнего Тагила.

    В начале сентября двухлетняя девочка скончалась во время ожидания приема педиатра в частной клинике Ульяновска.


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    21 октября 2026, 15:36 • Новости дня
    В ДТП с автобусом в Астрахани пострадали двое детей

    Двое детей и пятеро взрослых пострадали в ДТП с автобусом в Астрахани

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В результате столкновения легкового автомобиля и автобуса в Астрахани пострадали двое детей и пятеро взрослых, сообщили в УМВД по региону.

    «В ДТП пострадали оба водителя, а также пять пассажиров автобуса – три женщины и две девочки 2013 и 2018 годов рождения», – сообщил РИА «Новости» представитель ведомства.

    Отмечается, что легковой автомобиль выехал на встречную полосу около торгового центра «Три кота», где произошло столкновение. Все пострадавшие госпитализированы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в ДТП с автобусом в Астрахани пострадали семь человек.

    Во вторник в ДТП с автобусом и грузовиком в Свердловской области пострадали три человека.

    На прошлой неделе в ДТП с автобусом в Свердловской области пострадали восемь человек.

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    23 октября 2026, 17:35 • Новости дня
    Ребенок умер после удаления аденоидов в Череповце

    Минздрав: Трехлетняя девочка умерла после удаления аденоидов в Череповце

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Череповце проводится проверка по факту гибели малолетней девочки после операции по удалению аденоидов, сообщил Минздрав Вологодской области.

    По предварительным данным, родители ребенка обратились с заявлением в правоохранительные органы. «По факту случившегося проводится проверка по установлению всех обстоятельств произошедшего. Министр Игорь Петчин поручил провести проверку для установления всех обстоятельств гибели девочки», – сообщили ТАСС в Минздраве Вологодской области.

    Ранее новорожденная девочка скончалась от тяжелой травмы головы при родах в Забайкальской краевой клинической больнице в Чите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе прокуратура Омской области сообщила о выплате компенсации пожилому мужчине из-за врачебной ошибки с признанием его скончавшимся.

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    22 октября 2026, 16:58 • Новости дня
    Кабмин решил увеличить максимальный срок больничного по уходу за ребенком

    Мишустин: Срок больничного для ухода за ребенком увеличат на 30 дней

    Кабмин решил увеличить максимальный срок больничного по уходу за ребенком
    @ Dr. Wilfried Bahnmuller/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство России увеличит на 30 дней в год максимальный срок оплачиваемого больничного по уходу за заболевшим ребенком.

    По поручению президента подготовлен соответствующий законопроект, сообщается в канале кабмина в Max. «Бывают случаи, когда требуется, конечно, больше времени для того, чтобы он мог полностью восстановиться, но и даже максимального периода может не хватить, родителям необходимо выходить на работу, потому что выплату по временной нетрудоспособности они уже не получают. Чтобы поддержать их, увеличим на 30 дней в год каждый из периодов», – заявил Мишустин.

    Сейчас в зависимости от заболевания и возраста ребенка родителям или другим родственникам предоставляется от 45 до 120 оплачиваемых дней больничного в год. По словам премьер-министра, финансовая помощь будет продлена на аналогичный срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о заложенных в проект трехлетнего бюджета 2 трлн рублей на улучшение жилищных условий семей с детьми.

    На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о сохранении мер поддержки семьи в проекте бюджета.

    Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова пообещала развить и региональные меры поддержки семей.

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    21 октября 2026, 15:22 • Новости дня
    В школах Азербайджана ограничили доступ к TikTok

    Минобразования Азербайджана: В школах страны ограничили доступ к TikTok

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель министра науки и образования Азербайджана Фирудин Гурбанов заявил, что в школах республики ограничили доступ к социальной сети TikTok.

    «В школах Азербайджана ограничили доступ к TikTok. Также введены ограничения на доступ к более чем 200 видам вредоносного контента», – заявил Гурбанов. Его слова передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Minval Politika.

    Замминистра уточнил, что заблокированные материалы содержали сцены преступлений, насилия, употребления наркотиков и другую подобную информацию.

    По словам Гурбанова, такие ограничения должны касаться не только образовательных учреждений, но и семей, где родителям необходимо следить за тем, чтобы дети избегали опасных платформ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Британия оштрафовала TikTok за использование данных детей.

    Летом власти Бразилии наказали платформу за незаконный сбор информации о несовершеннолетних.

    В июле портал Euractiv сообщил о планах Евросоюза запретить соцсети для детей.

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    23 октября 2026, 21:09 • Новости дня
    Жительница Крыма стала матерью в 15-й раз

    Жительница города Саки в Крыму родила 15-го ребенка

    Tекст: Вера Басилая

    Жительница крымского города Саки Ольга Иванова в 15-й раз стала матерью, родив 11-го сына, сообщило Министерство здравоохранения Крыма.

    Новорожденного мальчика назвали Архипом, передает РИА «Новости». «23 октября в родильном отделении Сакской районной больницы состоялась торжественная выписка жительницы города Саки Ольги Ивановой – она стала мамой в 15-й раз», – сообщили в пресс-службе ведомства.

    Для крымчанки это были 14-е роды, поскольку в семье есть двойня. Ребенок родился 19 октября, его вес составил 3430 граммов, рост – 53 сантиметра.

    Всего в семье теперь воспитываются 11 мальчиков и четыре девочки. Все дети родились в Сакской районной больнице. У многодетных родителей также подрастают двое внуков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе врачи столичного роддома при ГКБ имени Вересаева впервые приняли роды у ставшей матерью в 15-й раз пациентки.

    В прошлом году врачи родильного дома больницы № 14 Екатеринбурга приняли роды у родившей 13-го ребенка женщины.

    Врачи севастопольского роддома приняли 14-е роды у жительницы Херсонской области.

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    23 октября 2026, 16:58 • Новости дня
    В Татарстане завели дело на мать гулявшего по кондиционеру ребенка

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Набережных Челнах возбуждено уголовное дело о неисполнении родительских обязанностей в отношении матери, чей двухлетний сын едва не выпал с 12-го этажа, сообщили в МВД по Татарстану.

    Инцидент произошел в сентябре в 78-м комплексе Набережных Челнов. Местные жители заметили ребенка на корзине кондиционера на 12-м этаже и вызвали экстренные службы, передает РИА «Новости».

    Полиция установила, что в квартире проживает многодетная семья: 23-летняя мать и 24-летний отец воспитывают трех детей в возрасте от одного до трех лет. В момент происшествия дети находились дома одни.

    В МВД отметили, что квартира находилась в антисанитарном состоянии, продукты отсутствовали, а у неопрятных детей обнаружили педикулез. По словам соседей, родители злоупотребляют алкоголем и часто оставляют детей без присмотра.

    Органы опеки подготовили иски о лишении обоих супругов родительских прав. Детей передали в Набережночелнинский дом ребенка для обеспечения их безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела о проживании пятерых детей в антисанитарных условиях в Самарской области.

    В мае двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа в Кинешме.

    В марте двое детей выпали из окна многоэтажки в Тульской области.

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    23 октября 2026, 19:41 • Новости дня
    Звание «Мать-героиня» присвоено воспитавшей 11 детей жительнице Брянской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» жительнице Брянской области Светлане Бараниченко, воспитавшей с мужем 11 детей, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

    «Высокого звания «Мать-героиня» удостоена Светлана Васильевна… 8 октября вместе с мужем Виталием Леонидовичем они отметили 32 года супружеской жизни», – сообщил Ковальчук в своем канале в «Максе».

    Супруги воспитывают 11 детей, у двоих из которых уже есть свои многодетные семьи, добавил глава области.

    Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте правовых актов. Звание присвоено за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. В 2014 году Бараниченко получила Почетный знак Брянской области «Материнская слава».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре президент Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» двум многодетным матерям из Воронежской области и Башкирии.

    В августе глава государства подписал указ о присвоении этого звания девяти женщинам из восьми субъектов страны. Летом звания «Мать-героиня» удостоилась жительница Ростовской области.

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    23 октября 2026, 20:16 • Новости дня
    При пожаре в жилом доме на Ставрополье погибли дети

    Tекст: Вера Басилая

    В селе Спасском Ставропольского края произошел пожар в частном доме, в результате которого погибли несколько человек, включая детей.

    По предварительной информации, возгорание в частном доме в селе Спасском началось вечером 23 октября, сообщает прокуратура региона.

    В настоящее время прокуратура Благодарненского района занимается установлением причин и условий произошедшего инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Кемеровской области при пожаре в частном доме погибли двое детей.

    Во вторник Воскресенский городской суд приговорил к условному сроку жительницу Подмосковья из-за гибели детей и матери на пожаре.

    В Ростовской области при тушении возгорания в частном доме нашли тела двоих детей.

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    23 октября 2026, 21:15 • Новости дня
    При пожаре в жилом доме на Ставрополье погибли бабушка и трое внуков

    МЧС: При пожаре в частном доме на Ставрополье погибли бабушка и трое внуков

    Tекст: Вера Басилая

    В результате пожара в частном доме в Ставропольском крае погибли четыре человека, включая троих маленьких детей, сообщили в региональном главном управлении МЧС.

    При тушении возгорания на территории частного домовладения были обнаружены тела одного взрослого и троих детей, передает ТАСС со ссылкой на спасательное ведомство. Площадь локализованного пожара составила 60 квадратных метров.

    В доме проживали шесть человек: бабушка с сожителем, а также мать с тремя детьми 2021, 2022 и 2023 годов рождения. Предположительно, жертвами трагедии стали бабушка и все внуки.

    Сожитель женщины выжил, а мать детей в это время находилась в гостях в хуторе Большевик, добавили в оперативных службах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в селе Спасском Ставропольского края произошел пожар в частном доме, унесший жизни нескольких человек.

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      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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