В Петербурге пятеро подростков похитили школьника и требовали у него деньги

Tекст: Тимур Шайдуллин

В четверг днем во Фрунзенском районе Петербурга на Купчинской улице подростки 15-16 лет напали на школьника, насильно посадили его в машину и стали требовать деньги. Ребенок смог сообщить о похищении, после чего был освобожден, сообщает Следственный комитет.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям о похищении несовершеннолетнего и о вымогательстве.

«По подозрению в совершении указанных преступлений задержаны 4 молодых человека и девушка», – говорится в сообщении ведомства. В ближайшее время задержанным изберут меру пресечения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, тюменские следователи возбудили уголовное дело после нападения группы подростков на сверстника.

В августе следователи завели уголовное дело после избиения юноши толпой подростков в Кузбассе. А в июне СК начал расследование после жестокого избиения забайкальской школьницы сверстниками.