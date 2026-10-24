Дмитриев связал крах Британии с кризисом энергогенерации и притоком мигрантов

Эксперт объяснил бурение в Северном море отчаянием Британии

Экономист Юшков: Бурение в Северном море не приведет к «газовой революции» в Британии

Tекст: Олег Исайченко

«Еще недавно суды Британии нередко принимали сторону экологов, выступавших против разработки углеводородных месторождений. Однако в последнее время приоритеты государственной политики сместились: для Лондона важно избежать увеличения зависимости от импортных энергоресурсов», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

По его мнению, именно поэтому британские власти одобрили разработку газового месторождения Jackdaw. «Однако запасы месторождения сравнительно невелики – порядка 15 млрд кубометров. Как признают сами инвесторы, на пике добычи оно сможет обеспечить лишь около 6,5% объема газодобычи Британии в Северном море», – рассказал собеседник.

При этом разработка Jackdaw сопряжена с серьезными технологическими сложностями: на участке наблюдаются очень высокие температуры и давление. Объем необходимых инвестиций превышает 2 млрд фунтов стерлингов – это значительная сумма для проекта сравнительно небольших масштабов. «Решение о вводе месторождения в эксплуатацию принято фактически от безысходности», – подчеркнул Юшков.

Он объясняет: в Северном море практически не осталось крупных месторождений – регион хорошо изучен, и все значимые залежи уже выявлены. Поэтому сейчас британские компании переходят к освоению средних и малых месторождений. Ключевым фактором целесообразности таких проектов выступает готовая инфраструктура и накопленный опыт работы в регионе. Дополнительным стимулом служит ограничение поставок углеводородов с внешних рынков.

«Таким образом, не стоит переоценивать значение проекта Jackdaw: речи о какой-либо «газовой революции» или о возвращении Британии статуса экспортера не идет. На деле месторождение вряд ли даст существенный эффект для энергобаланса страны. Его роль скорее в том, чтобы сгладить темпы падения добычи. Это особенно важно на фоне общего снижения объемов: старые месторождения постепенно истощаются, и их необходимо чем-то замещать», – заключил Юшков.

В среду правительство Британии выдало разрешение на добычу газа на месторождении Jackdaw в Северном море у восточного побережья Шотландии – в 240 км к востоку от Абердина, сообщает BBC. Первые поставки ожидаются «уже в конце этого месяца». В качестве одного из оснований его ввода в эксплуатацию называются «недавние события на Ближнем Востоке, которые спровоцировали глобальные потрясения в сфере энергетики и привели к росту счетов в стране».

«Решение укрепит энергетическую безопасность страны за счет использования отечественного газа зимой. Проект поможет минимизировать использование Британией импортного топлива с более высоким уровнем выбросов по мере нашего перехода к возобновляемым источникам и атомной энергетике», – заявила Миатта Фанбулле, министр энергетики и углеродной нейтральности. Однако это не снизит счета британцев за газ, уточнила она.

В свою очередь британский премьер Энди Бернем отметил, что правительство по-прежнему привержено планам по достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году. Поэтому параллельно Лондон объявил о создании «Фонда энергетического капитала», объемом 2,7 млрд долларов. Проект будет «использовать налоговые поступления от добычи нефти и газа в Северном море для инвестиций в проекты возобновляемой и низкоуглеродной энергетики».

Напомним, проект Jackdaw имеет массу критиков как среди политиков, так и в кругах защитников природы. Так, Зак Полански, лидер Партии зеленых в Англии и Уэльсе, назвал решение по освоению месторождения «климатическим вандализмом». «Это победа Shell над британским обществом», – считает он.

По оценке Greenpeace, за 11 лет работы на месторождении приведут к выбросам 35,8 млн тонн углекислого газа. Организация Friends of the Earth Scotland обвинила британское правительство в «умышленном» создании угрозы для «сотен тысяч людей». Всемирный фонд дикой природы назвал решение по Jackdaw «разочаровывающим».

Jackdaw разрабатывается компанией Adura – совместным предприятием Shell и норвежской Equinor. Месторождение было открыто в 2005 году, но считалось дорогостоящим и технически сложным в разработке. Освоение участка началось в 2022 году.

Энергетический потенциал Jackdaw эквивалентен примерно 40 млн баррелей нефти, говорится в коммюнике британского правительства. Освоение месторождения обеспечит около 6% добычи газа в Британии, чего достаточно для снабжения 1,4 млн домов. В настоящее время королевство импортирует около 60% голубого топлива.

В начале октября стало известно, что запасы газа в хранилищах Британии могут полностью закончиться при ограниченных поставках СПГ и суровой зиме. Об этом говорится в прогнозе Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), сообщает РИА «Новости». По состоянию на 1 октября 2026 года, подземные хранилища газа в Британии заполнены всего на 48% при том, что их максимальная емкость в энергетическом выражении составляет примерно 17,8 ТВт·ч.