Полиция Лиона разогнала манифестантов слезоточивым газом

BFMTV: Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестов в Лионе

Tекст: Мария Иванова

В субботу во Франции проходят очередные акции протеста, к которым присоединились профсоюзы, учащиеся и представители движения «желтых жилетов». Из-за ожидаемого масштаба власти некоторых городов ввели запрет на проведение манифестаций. В связи с этим силы правопорядка использовали слезоточивый газ для разгона толпы в нескольких районах Лиона, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV.

Массовые протесты начались в стране в середине сентября. Изначально на улицы в пригородах Парижа вышли старшеклассники с требованием улучшить состояние школ. Позже к ним примкнули недовольные повышением цен, и акции распространились на другие регионы.

Самая масштабная общенациональная демонстрация состоялась 17 октября. По оценкам МВД, в ней приняли участие около 550 тыс. человек, против которых полиция также применяла слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник адвокат французского демонстранта подал жалобу на министра внутренних дел Франции Лорана Нуньеса за разрешение применять гранаты при подавлении беспорядков.

В прошлое воскресенье массовые протесты против высокой стоимости жизни привели к задержанию более 2,4 тыс. человек.

В прошлую субботу участники акций подожгли здание мэрии города Лимож.