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Во Франции грабители вырезали из рам четыре картины Ренуара
TF1: Злоумышленники украли четыре картины из музея Ренуара на юге Франции
Неизвестные украли четыре картины из музея французского импрессиониста Огюста Ренуара в коммуне Кань-сюр-Мер под Ниццей на юге Франции, сообщил телеканал TF1 со ссылкой на источник.
Преступление произошло ранним утром во вторник в коммуне Кань-сюр-Мер под Ниццей, передает ТАСС. Полиция узнала об инциденте после срабатывания сигнализации около шести часов по местному времени.
Следователи изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, что грабители действовали вдвоем. Преступники аккуратно вырезали холсты из рам, названия похищенных произведений искусства пока не разглашаются.
Французские культурные учреждения в последнее время регулярно подвергаются нападениям. В октябре прошлого года злоумышленники вынесли из Лувра ювелирные украшения французских монархов. Спустя несколько часов преступники также обчистили музей в Лангре, забрав коллекцию старинных монет.
После серии громких ограблений министерство внутренних дел республики распорядилось значительно усилить охрану вокруг объектов культурного наследия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе итальянская полиция задержала пятерых подозреваемых в краже картин Ренуара из частного музея.
Правоохранители успешно вернули похищенные произведения искусства общей стоимостью более девяти млн евро.
Ранее парламент Франции выявил критические нарушения в системе безопасности парижского Лувра.