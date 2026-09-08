Критик России возглавила американское дипведомство в Грузии

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Как сообщает imedinews.ge во вторник, американский дипломат прибыла в Тбилиси несколько дней назад и уже возглавила дипмиссию.

США не имеют посла в Грузии с июня прошлого года, когда в отставку в связи с выходом на пенсию подала Робин Данниган.

Кортни Остриан уже имеет опыт работы в Тбилиси – с 2014-го по 2020-й она руководила пресс-службой посольства США в Грузии.

Затем она работала в структурах ОБСЕ, в том числе в должности временно поверенной в делах и заместителя главы миссии США при ОБСЕ в Вене, и выступала с резкой критикой России. Потом она занимала позицию исполняющей обязанности заместителя помощника госсекретаря в Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США.

Грузия регулярно заявляет о готовности восстановить стратегические отношения с США, замороженные байденовской администрацией.