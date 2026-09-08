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    Игорь Караулов Игорь Караулов На Чукотке сразу чувствуешь себя как дома

    Зачем нужно побывать на Чукотке? Чтобы преодолеть стереотипы. Например, «Чукотка – суровая земля суровых людей». Однако на героев анекдотов чукчи совсем не похожи. Это красивый и умный народ.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Тарифная схема Трампа оставила США без денег

    Тарифная война, задуманная как инструмент принуждения, превращается в катализатор деглобализации, которая бьет по самим Соединенным Штатам сильнее, чем по их оппонентам. Американский бизнес теряет позиции на внешних рынках, а внутренний потребитель платит за ошибки экзальтированного президента.

    6 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Русские жители Украины напоролись на то, за что боролись

    Придется Каменских, Потапу, Данилко, а вместе с ними еще миллионам русскоязычных людей на Украине напомнить: сколько бы они ни старались, они никогда не станут своими для тех, кто любит Бандеру и желает всех украинизировать. Ни-ког-да!

    37 комментариев
    8 сентября 2026, 00:58 • Новости дня

    Истек срок трехдневного моратория на удары российских войск по целям в Киеве

    Истек срок трехдневного моратория на удары российских войск по целям в Киеве
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Истек срок моратория на удары российских войск по целям в Киеве, действовавшего три дня по указанию президента России Владимира Путина, сообщают информационные агентства.

    Ограничение на удары по украинской столице объявлялось на три дня и было связано с приездом на Украину представителей США для переговоров, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты призвали Москву и Киев приостановить взаимные удары на время визита американских переговорщиков.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что президент России дал указание с полуночи 5 сентября в течение трех суток не наносить ударов по Киеву в связи с визитом американских переговорщиков.

    Президент заявил на встрече со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером об отсутствии договоренностей с Киевом о масштабном прекращении огня.

    7 сентября 2026, 13:12 • Новости дня
    Минобороны: В Волчанском котле остаются 1,7 тыс. боевиков ВСУ
    Минобороны: В Волчанском котле остаются 1,7 тыс. боевиков ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Харьковской области подразделения группировки «Север» продолжают сжимать кольцо вокруг украинских сил в районах Варваровки, Малой Волчьей, Нефедовки и Черного, в окружении остаются около 1,7 тыс. боевиков, сообщило Минобороны России.

    Военные группировки ВС России усилили давление на позиции ВСУ сразу на нескольких направлениях, сообщает Минобороны в Max.

    В зоне ответственности «Севера» потери врага достигли 190 человек, двух боевых бронированных машин, 10 автомобилей и станции радиоэлектронной борьбы.

    В Сумской области поражены живая сила и техника механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Малой Рыбицы, Уланово и Хотени. Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи у Болдыревки, Ковалевки и Червоного Оскола в Харьковской области, а также у Маяков, Райгородка и Рубцов в ДНР, уничтожив свыше 170 военнослужащих, боевую бронированную машину Snatch британского производства, 12 автомобилей и три артиллерийских орудия.

    Подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю в районах Высокоивановки, Дружковки, Краматорска, Красного Молочара, Николаевки, Новоселовки, Семеновки и Славянска в ДНР. Потери противника здесь превысили 200 военнослужащих, уничтожены боевая бронированная машина Husky TSV британского производства, 23 автомобиля и два орудия полевой артиллерии.

    Группировка «Центр» сообщила об улучшении тактического положения в районах Андреевки, Белозерского, Горняка, Доброполья, Нововодяного и Новогришино в ДНР, а также Ивановки, Новоандреевки и Новотроицкого в Днепропетровской области, где украинские формирования потеряли до 360 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны противника в районах Великомихайловки в Днепропетровской области, а также Барвиновки, Васиновки, Никольского, Общего, Омельника и Червоного Яра в Запорожской области. Потери ВСУ на этом направлении составили до 275 военнослужащих и 10 автомобилей.

    Группировка «Днепр» атаковала механизированную и горно-штурмовую бригады ВСУ в районах Антоновки, Кушугума и Разумовки в Запорожской области, уничтожив свыше 30 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и 21 автомобиль.

    Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия российских группировок поразили объекты транспортно-логистической инфраструктуры, места хранения беспилотников и комплектующих, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах.

    Средства ПВО сбили две управляемые авиабомбы и 498 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    С начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 229 391 беспилотный летательный аппарат, 672 зенитных ракетных комплекса, 30 850 танков и других боевых бронированных машин, 1776 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 394 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 71 267 единиц специальной военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение и поразили личный состав и технику украинских бригад в Сумской и Харьковской областях.

    Ранее подразделения группировки «Днепр» освободили Новопавловку в Запорожской области, а войска группировки «Восток» взяли под контроль Червоную Криницу.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о переходе под контроль российской армии восьми населенных пунктов, из них трех в Харьковской области.

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    7 сентября 2026, 19:25 • Новости дня
    Гипермаркет в Мариуполе сгорел после атаки украинских беспилотников
    Гипермаркет в Мариуполе сгорел после атаки украинских беспилотников
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате ночной атаки украинских беспилотников в Мариуполе загорелся и получил серьезные повреждения гипермаркет.

    Крупный торговый объект пострадал в результате ночного налета украинских беспилотников, передает РИА «Новости». Удар спровоцировал сильный пожар, который привел к частичному обрушению стен здания.

    Внутри гипермаркета огонь уничтожил строительные материалы, бытовую технику и другие товары. На месте происшествия специалисты обнаружили обломки ударных дронов самолетного типа. Среди найденных фрагментов оказались части двигателей, элементы конструкции и крылья с надписями на украинском языке.

    В конце августа украинский дрон атаковал магазин бытовой техники в Мелитополе.

    В середине прошлого месяца ночной налет беспилотников ВСУ полностью уничтожил гипермаркет «Галактика» в Енакиеве.

    На месте разрушенного торгового комплекса следователи обнаружили фрагменты ударных аппаратов зарубежной сборки.

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    8 сентября 2026, 00:01 • Видео
    Выборы в Германии шокировали всю Европу

    Выборы в Саксонии-Аахальт завершились триумфом «Альтернативы для Германии» (АдГ) и позором партий власти. Сопредседатель АдГ Тино Хрупалла призвал к восстановлению отношений с Россией, а канцлер Фридрих Мерц посыпает голову пеплом. Чего теперь ждать?

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    7 сентября 2026, 16:40 • Новости дня
    Путин создал комиссию по ограничениям для уклоняющихся от наказания за рубежом
    Путин создал комиссию по ограничениям для уклоняющихся от наказания за рубежом
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин распорядился создать новую межведомственную комиссию, которая займется применением временных ограничений в отношении уклоняющихся от наказания за рубежом.

    Соответствующий указ президента размещен на портале официального опубликования правовых актов. «В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона от 4 августа 2026 года № 284-ФЗ «О временных ограничительных мерах в отношении лиц, находящихся за пределами РФ и уклоняющихся от наказания» постановляю: 1. Образовать Межведомственную комиссию по применению временных ограничительных мер», – говорится в тексте документа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа президент России Владимир Путин утвердил пакет законов о временных ограничениях для уклоняющихся от наказания релокантов.

    Ранее депутаты Госдумы ввели 14 строгих запретов для скрывающихся за границей правонарушителей.

    Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил о начале действия жестких санкций против уехавших преступников.

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    7 сентября 2026, 13:41 • Новости дня
    Песков допустил трехсторонние переговоры по Украине
    Песков допустил трехсторонние переговоры по Украине
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российское руководство не исключает возвращения к трехстороннему формату переговоров по урегулированию ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Что касается возобновления трехстороннего формата, вы слышали вчера заявления из Киева. Господин Джаред Кушнер сделал такие заявления. Мы тоже не исключаем возобновления этого трехстороннего формата», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Представитель Кремля при этом подчеркнул, что пока слишком рано обсуждать конкретные сроки и место проведения возможных встреч.

    Напомним, зять американского президента Джаред Кушнер выразил надежду на возвращение к трехстороннему формату переговоров.

    Спецпосланник США Стивен Уиткофф сообщил о получении новых идей по урегулированию конфликта.

    Ранее президент Владимир Путин провел содержательную встречу с американскими представителями.

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    7 сентября 2026, 13:28 • Новости дня
    Путин пригласил Пашиняна в Москву
    Путин пригласил Пашиняна в Москву
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Армянский премьер-министр Никол Пашинян в скором времени совершит официальную поездку в столицу России по приглашению президента Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Была достигнута договоренность, что в ближайшее время состоится визит господина Пашиняна в Москву», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Он добавил, что Путин сам пригласил главу армянского правительства, и тот принял предложение. Точные даты поездки будут определены по дипломатическим каналам, исходя из рабочих графиков политиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армянский премьер-министр анонсировал визит в Москву для продолжения диалога с руководством России.

    Лидеры двух стран встретились на полях саммита ШОС в столице Киргизии.

    На этой встрече в Бишкеке армянский премьер подтвердил готовность Еревана к дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества.

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    7 сентября 2026, 17:40 • Новости дня
    ВС России поразили позиции окруженных украинских военных в Харьковской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Артиллеристы 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» нанесли точный удар по позициям украинских формирований, оказавшихся в окружении в Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Российские артиллеристы с помощью 152-мм пушки «Гиацинт-Б» ликвидировали позиции окруженной группировки украинских войск в Харьковской области, передает ТАСС.

    «На кадрах расчет 152-мм буксируемой пушки «Гиацинт-Б» 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожил позицию группы боевиков ВСУ в Харьковской области, находящейся в окружении», – сообщило Минобороны.

    Координаты целей были выявлены операторами беспилотных летательных аппаратов, после чего информацию оперативно передали артиллерийскому подразделению. Услышав команду «К бою!», военнослужащие навели орудие и произвели успешное огневое поражение противника.

    Месяцем ранее расчеты ударных беспилотников группировки «Север» поразили украинскую самоходную гаубицу «Богдана» в Харьковской области.

    В июне бойцы шестой гвардейской общевойсковой армии ликвидировали более 130 солдат противника на этом направлении за неделю.

    Весной расчеты пушек «Гиацинт-Б» вывели из строя десяток вражеских артиллерийских установок.

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    7 сентября 2026, 08:17 • Новости дня
    Украинские войска перешли в глухую оборону из-за натиска России

    Марочко: ВСУ перешли в глухую оборону на большинстве участков фронта

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские войска на большей части участков фронта перешли в глухую оборону под натиском российских подразделений, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Противник для стабилизации обстановки на подавляющем большинстве участков фронта перешел в глухую оборону. При маневренных действиях вооруженные формирования Украины практически отказались от использования тяжелой бронетехники», – указал Марочко, передает ТАСС.

    ВСУ начали чаще использовать автомототехнику и легкие бронетранспортеры.

    Отказ украинских войск от тяжелой бронетехники обусловлен эффективной работой российских операторов дронов и нехваткой горючего. Кроме того, из-за нарушенной логистики украинские военные на некоторых направлениях сталкиваются с острой нехваткой питьевой воды и продуктов питания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа российские войска прорвали эшелонированную оборону противника на ряде участков фронта.

    В июле Марочко указывал, что потери украинской армии убитыми и ранеными за неделю составили более 10 тыс. человек.

    В конце июня оборонительная линия вооруженных формирований Украины обрушилась в районах Красного Лимана и Константиновки.

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    7 сентября 2026, 02:50 • Новости дня
    Генпрокурор Украины Кравченко заявил о непричастности к крышеванию кол-центров
    Генпрокурор Украины Кравченко заявил о непричастности к крышеванию кол-центров
    @ Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Генпрокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что не связан с деятельностью мошеннических кол-центров, по делу о которых арестован его заместитель Сергей Крапива.

    Кравченко назвал предварительные заявления антикоррупционных органов о своей причастности к получению средств от незаконных кол-центров и их легализации бездоказательными, передает ТАСС.

    «Разговоры – это просто разговоры, а фотография сейфа с деньгами – это всего лишь фотография сейфа с деньгами, которая не имеет никакого отношения ни ко мне, ни к прокуратуре», – заявил генпрокурор.

    Кравченко сообщил, что Крапива уже уволен со своей должности. Кроме того, генпрокурор заверил, что всех сотрудников департамента международного сотрудничества проверят на полиграфе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, НАБУ и САП провели масштабную спецоперацию в офисе генпрокурора Украины по делу о крышевании мошеннических кол-центров.

    Центр противодействия коррупции заподозрил в организации схемы заместителя начальника департамента международно-правового сотрудничества Крапиву.

    После публикации материалов расследования генпрокурор Руслан Кравченко на сутки перестал выходить на связь, а позже был найден в частной клинике Киева.

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    7 сентября 2026, 20:20 • Новости дня
    Российские дроны «Герань» уничтожили украинские фуры с беспилотниками

    Минобороны: Дроны «Герань» уничтожили украинские фуры с беспилотниками

    Российские дроны «Герань» уничтожили украинские фуры с беспилотниками
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские беспилотники «Герань-4 сикер» нанесли удары по стоянкам грузовой техники в Одесской и Днепропетровской областях, сообщило Минобороны.

    По информации из канала ведомства в Max, в результате атаки были поражены фуры, перевозившие дроны и их комплектующие, а также автоцистерны с горюче-смазочными материалами.

    Министерство обороны России опубликовало видеокадры успешной работы расчетов беспилотников. «Данный автотранспорт применялся для перевозки БПЛА и их комплектующих», – подчеркнули в ведомстве. Также отмечается, что некоторые автоцистерны использовались для транспортировки и кратковременного хранения нефтепродуктов.

    Накануне российские беспилотники «Герань-4 сикер» поразили два логистических центра в Одесской области.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России нанесли серию ударов по объектам инфраструктуры противника в этом же регионе.

    В июле дроны атаковали стоянку грузовой техники украинской армии в Днепропетровской области.

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    7 сентября 2026, 12:08 • Новости дня
    Путин и Алиев договорились усилить контакты Москвы и Баку
    Путин и Алиев договорились усилить контакты Москвы и Баку
    @ Александр Демьянчук/POOL/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонные переговоры, договорившись активно развивать двусторонние связи на различных уровнях.

    В ходе состоявшейся беседы главы государств затронули важные аспекты стратегического взаимодействия двух стран, передает пресс-служба Кремля. Стороны уделили особое внимание дальнейшему развитию взаимовыгодного партнерства.

    Политики «обсудили ряд актуальных вопросов торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества». Кроме того, собеседники условились значительно расширить двусторонние контакты для укрепления добрососедских отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября лидеры двух стран провели краткую неформальную беседу на полях саммита ШОС в Бишкеке.

    В конце июля главы государств подтвердили по телефону обоюдный настрой на расширение взаимовыгодного сотрудничества.

    В конце прошлого года президенты договорились о дальнейших личных контактах для всестороннего укрепления союзнических отношений.

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    7 сентября 2026, 03:49 • Новости дня
    Berliner Zeitung сообщила об ухудшении настроений в Киеве

    Tекст: Антон Антонов

    Настроения в Киеве ухудшаются на фоне визита американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

    «В то же время настроения в украинской столице мрачнеют, а проблемы <…> [Владимира Зеленского] нарастают», – отмечает Berliner Zeitung.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с Уиткоффом и Кушнером в Кремле.

    После этого американские переговорщики обсудили ситуацию с Зеленским в Киеве.

    Визит Уиткоффа и Кушнера в Киев завершился.

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    7 сентября 2026, 10:15 • Новости дня
    Ребенок и мужчина погибли при атаке беспилотников на Севастополь

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь на понедельник жертвами массированного удара украинских беспилотников в Севастополе стали ребенок и взрослый мужчина, сообщил глава региона Михаил Развожаев.

    «Из-за ночной атаки ВСУ на Севастополь погиб ребенок и мужчина», – сообщил губернатор в Max.

    Девочка 2011 года рождения скончалась от полученных тяжелых ранений прямо в машине скорой помощи. Пострадавший мужчина был экстренно доставлен в больницу в состоянии комы, однако врачи реанимации не смогли спасти его жизнь.

    Сбитые дроны были плотно начинены взрывчаткой и множеством металлических элементов. Прибывшие на место падения обломков специалисты-пиротехники обнаружили сотни опасных поражающих деталей.

    Спасательные службы зафиксировали серьезные повреждения в восьми многоквартирных и одном частном доме. Мощная ударная волна и шрапнель выбили окна, посекли фасады жилых зданий, а также повредили стекла в местном детском саду и несколько припаркованных автомобилей.

    Ранее сообщалось, что в результате атаки украинских беспилотников на Севастополь погибла 15-летняя девочка.

    Накануне осколочные ранения от дронов получили мужчина и две девочки-подростка.

    В конце августа при ударе вооруженных сил Украины скончался один мирный житель.

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    7 сентября 2026, 21:50 • Новости дня
    ВСУ начали использовать образ княгини Ольги для вербовки женщин в армию

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинская армия начала привлекать женщин в подразделения операторов беспилотников, используя для агитации образ святой равноапостольной княгини Ольги.

    Сухопутные войска украинской армии запустили кампанию по привлечению женщин в подразделения по управлению беспилотниками, передает ТАСС. Украинок активно агитируют участвовать в нанесении ударов дронами на расстоянии от 100 до 600 километров, что классифицируется как зона так называемого «мидлстрайка»

    Для привлечения внимания в агитационных материалах используется образ святой равноапостольной княгини Ольги.

    В мае в рядах украинской армии заметили полностью женские расчеты беспилотников.

    На улицах украинских городов появились баннеры с призывом к женщинам служить в ВСУ.

    В украинских бригадах начали вводить должности советников командира по вопросам гендерного равенства.

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    7 сентября 2026, 04:10 • Новости дня
    Песков: Путин во время поездки в Приморский край распорядился не мешать тигру

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в ходе визита в Приморский край во время встречи с тигром распорядился не мешать хищнику, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Как рассказал Дмитрий Песков, Путин приказал тигра не трогать и никак ему не мешать», – сообщил автор ИС «Вести» Павел Зарубин в видео, опубликованном в Telegram.

    Кадры с тигром снял сотрудник службы безопасности главы государства, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин на Восточном экономическом форуме поделился историей о неожиданной встрече с тигром во время поездки по приморским лесам.

    Опубликовано видео встречи Путина с тигром в лесу в Приморском крае.

    Губернатор Приморского края Олег Кожемяко назвал эту встречу хорошим знаком.

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    7 сентября 2026, 14:40 • Новости дня
    Задержанный украинский прокурор Крапива запретил девушке хвастаться роскошью

    Tекст: Денис Тельманов

    Обвиняемый в отмывании денег украинский прокурор Сергей Крапива заставлял сожительницу удалять фотографии дорогих вещей из-за уголовного дела о мошенничестве. Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало аудиозаписи, на которых фигурант просит девушку убрать из интернета кадры с люксовыми брендами.

    Во время обсуждения публикаций девушка выразила сильное недовольство требованиями возлюбленного. «У меня тут Porshe, Loro Piana, Mimi. В конце концов – цветы», – заявила она на одной из записей. Позже фигурантка согласилась скрыть фотографии в дорогой шубе, чтобы не привлекать лишнее внимание, передает РИА «Новости».

    На других записях пара обсуждала ювелирные украшения, при этом девушка жаловалась на неудобные замки браслетов Cartier и разочарованно отмечала, что ждала в подарок часы Rolex. В ответ чиновник упрекал ее, подчеркивая, что врученный презент стоит в два раза дороже швейцарского хронометра.

    По данным следствия, участники преступной схемы получали взятки от незаконных кол-центров. Злоумышленники легализовали около 30 млн гривен, или 670 тыс. долларов, через покупку недвижимости и ценностей. Еще 270 тыс. долларов они отмыли с помощью переоформления элитного жилья в Карпатах на подставных лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские силовики задержали начальника кибердепартамента прокуратуры Сергея Крапиву после масштабных обысков.

    Центр противодействия коррупции заподозрил этого высокопоставленного чиновника в крышевании мошеннических кол-центров.

    На фоне данного скандала генеральный прокурор страны Руслан Кравченко бесследно исчез.

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    Саксония-Анхальт начала преображение Европы

    Попытка правящей элиты Германии повлиять на земельные выборы за счет антироссийской кампании провалилась. На голосовании в парламент Саксонии-Анхальт «Альтернатива для Германии» одержала крупную победу, а Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера Фридриха Мерца показал худший для себя результат. Что значат итоги выборов и кто теперь сформирует правительство в ключевом регионе ФРГ? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Выборы в Германии шокировали всю Европу

      Выборы в Саксонии-Аахальт завершились триумфом «Альтернативы для Германии» (АдГ) и позором партий власти. Сопредседатель АдГ Тино Хрупалла призвал к восстановлению отношений с Россией, а канцлер Фридрих Мерц посыпает голову пеплом. Чего теперь ждать?

    • Трамп вдохновил Милея на раздел Британии

      Президент Аргентины Хавьер Милей выступил с гневной речью в адрес Великобритании и Израиля, потребовав вернуть Мальвинские острова (они же Фолкленды). Его вдохновил на это президент США Дональд Трамп, который, судя по всему, готов предать Британию как союзника.

    • За что народ любит Мелони

      Премьер Италии Джорджа Мелони поставила национальный рекорд: она возглавляет послевоенное правительство дольше всех и по-прежнему сохраняет высокий рейтинг. Почему итальянцы относятся к своим русофобствующим властям иначе, чем немцы, французы и англичане?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Налоговое уведомление в 2026 году: когда придет, где посмотреть и что делать, если его нет

      В 2026 году налоговые уведомления направляют физическим лицам для уплаты имущественных налогов за 2025 год: налога на имущество, земельного и транспортного налогов, а в отдельных случаях – НДФЛ. Заплатить налоги по уведомлению нужно не позднее 1 декабря 2026 года, а само уведомление должно быть направлено не позднее чем за 30 дней до срока уплаты. С 1 августа 2026 года изменился порядок получения уведомлений через Госуслуги: теперь они автоматически направляются пользователям портала с подтвержденной учетной записью, если человек не отказался от такого способа. Рассказываем, когда придет налоговое уведомление, где его посмотреть и что делать, если документ не появился.

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      С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей: заемщик сможет временно приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер, а максимальный срок льготного периода по новому основанию составит до полутора лет. Для оформления нужно обратиться к кредитору с требованием и подтвердить рождение или усыновление ребенка свидетельствами либо удостоверением многодетной семьи. Рассказываем, кому положены ипотечные каникулы в 2026 году, какие документы нужны, как подать заявление и что будет с кредитом после окончания льготного периода.

    • СБП в 2026 году: что такое Система быстрых платежей, лимиты, комиссии и как пользоваться

      Система быстрых платежей, или СБП – это круглосуточный сервис Банка России для мгновенных переводов между счетами в разных банках по номеру телефона, оплаты покупок и услуг по QR-коду, подписок, переводов самому себе и других операций. В 2026 году через СБП можно бесплатно переводить себе между своими счетами до 30 млн рублей в месяц, а другим людям – до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии. После превышения лимитов комиссия не может быть выше предельных значений, установленных Банком России. Рассказываем, как пользоваться СБП, какие лимиты и комиссии действуют, как платить по QR-коду, как отключить подписку и что делать при ошибочном переводе.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

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      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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