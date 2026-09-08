МВД переобъявило в розыск в России подавшего в отставку генпрокурора Украины

МВД: Генпрокурор Украины Кравченко переобъявлен в розыск в России

Tекст: Антон Антонов

«Кравченко Руслан… Основание для розыска: разыскивается по статье УК… место рождения: УССР, Луганская область, город Северодонецк. Особые приметы: переобъявлен», – приводит РИА «Новости» текст из карточки разыскиваемого.

Ранее Кравченко уже фигурировал в российской базе розыска. В 2017 году его заочно арестовали в России по делу о незаконном уголовном преследовании адмирала Александра Витко, тогда же объявив его в розыск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко на фоне скандала с мошенническими колл-центрами подал заявление об отставке.

Ранее чиновник бесследно исчез после обысков в ведомстве и почти сутки не выходил на связь. Пропавшего генпрокурора впоследствии нашли в одной из частных клиник в центре Киева.