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Группировка «Север» уничтожила более 70 пунктов управления беспилотниками ВСУ
Военные группировки «Север» уничтожили 70 пунктов управления БПЛА ВСУ
Российские военные с начала августа ликвидировали более 70 пунктов управления и точек запуска беспилотников ВСУ в Харьковской области.
Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки «Север» с начала августа ликвидировали более 70 пунктов управления дронами в Харьковской области, передает ТАСС.
«Подразделения БПС и артиллерии 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с начала августа уничтожили более 70 пунктов управления и точек запуска беспилотников противника в Харьковской области. Такие объекты ВСУ стараются размещать скрытно и менять места их расположения. Поэтому сначала важно обнаружить сам пункт и подтвердить его работу. После этого передаем координаты расчету и контролируем поражение цели», – рассказал начальник отделения планирования и противодействия беспилотным системам 11-го корпуса с позывным Карта.
По его словам, для ликвидации целей российские военные используют FPV-дроны и беспилотники самолетного типа «Молния-2», оснащенные осколочно-фугасными и термобарическими боевыми частями. Также применяются системы сброса для ударов по укрепленным позициям.
Уничтожение подобных пунктов существенно ограничивает возможности украинских войск по использованию разведывательных и ударных беспилотников на отдельных участках фронта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа бойцы группировки «Север» поразили 13 украинских пунктов управления дронами за одну ночь.
За июнь подразделения беспилотных систем ликвидировали 100 объектов запуска беспилотников в Харьковской области.
С начала мая операторы 11-го армейского корпуса уничтожили более 90 вражеских коптеров на этом же направлении.