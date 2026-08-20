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    20 августа 2026, 09:45 • Новости дня

    Под Киевом вспыхнул масштабный пожар после мощного взрыва

    В Борисполе под Киевом загорелся склад в крупной промышленной зоне

    Под Киевом вспыхнул масштабный пожар после мощного взрыва
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    В промышленной зоне Борисполя Киевской области вспыхнул масштабный пожар на складе после произошедшего взрыва.

    Возгорание произошло в результате повреждения складских помещений, расположенных в крупной промышленной зоне города Борисполя под Киевом. Информацию об инциденте передает ТАСС со ссылкой на украинский телеканал «Киев-24».

    Телеканал также опубликовал в своем телеграм-канале кадры с места происшествия, на которых виден высокий столб дыма и сильный пожар. Детальные подробности случившегося пока не раскрываются.

    Ранее о крупном возгорании в Борисполе сообщало местное издание «Инсайдер».

    Напомним, в ночь на четверг ВС России поразили в Киеве завод по производству дронов Fire Point.

    В середине августа складские помещения в Бучанском районе Киевской области получили повреждения после серии взрывов.

    В начале месяца масштабные пожары охватили логистические базы на территории региона.

    19 августа 2026, 19:18 • Новости дня
    Нанесен удар по управлению полиции в украинском Житомире
    Нанесен удар по управлению полиции в украинском Житомире
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате атаки на здание управления полиции в украинском Житомире погибли по меньшей мере два сотрудника правоохранительных органов, еще 20 человек получили ранения.

    По зданию управления полиции в Житомире был нанесен удар, приведший к жертвам и пострадавшим, сообщает Telegram-канал Операция Z: Военкоры Русской Весны.

    В результате атаки погибли как минимум два сотрудника полиции. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили еще 20 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее около районного управления полиции в Житомире произошел взрыв. В июле 2025 года мощные взрывы уничтожили два производственных объекта в пригороде. А в ноябре того же года под Житомиром прогремели взрывы на заводе по ремонту военной техники НАТО.

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    19 августа 2026, 18:48 • Новости дня
    Мединский оценил вероятность возобновления переговоров в Стамбуле
    Мединский оценил вероятность возобновления переговоров в Стамбуле
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Помощник президента России Владимир Мединский высказался о вероятности продолжения контактов в турецком Стамбуле по украинскому урегулированию.

    Глава российской делегации предпочел не давать однозначных прогнозов относительно будущих встреч, передает ТАСС.

    Отвечая на соответствующий вопрос представителей телеграм-канала «Юнашев Live», руководитель переговорной группы ограничился весьма краткой репликой.

    «Время покажет», – отметил государственный деятель в своем комментарии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году руководитель российской делегации Владимир Мединский заявил о готовности Москвы к возобновлению стамбульских переговоров.

    В феврале текущего года представители России и Украины провели очередную встречу в Женеве. Помощник президента охарактеризовал эти консультации тяжелыми и деловыми.

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    19 августа 2026, 21:00 • Видео
    Новый министр обороны Украины. Главное о Хмаре

    Верховная Рада Украины утвердила на посту министра обороны Евгения Хмару. Этому выходцу из спецслужб приписывают организацию громких терактов в России. При этом Зеленский сильно рискует, назначая такого министра.


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    19 августа 2026, 20:27 • Новости дня
    Пьяная украинка покусала польских полицейских

    Tекст: Ольга Иванова

    Находившаяся в состоянии сильного алкогольного опьянения гражданка Украины набросилась на сотрудников правоохранительных органов в Польше при попытке доставить ее в вытрезвитель.

    Об инциденте в Замброве сообщает РИА «Новости». «В Замброве патруль полиции был вызван на одну из улиц, потому что на тротуаре лежала женщина, которая не реагировала на попытки установить с ней контакт. Женщина в возрасте 39 лет находилась в явном состоянии алкогольного опьянения и начала кричать, употреблять в отношении сотрудников оскорбительные вульгарные слова», – рассказал представитель местной полиции.

    Стражи порядка вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие медики осмотрели пациентку и пришли к выводу, что госпитализация не требуется, поскольку она просто сильно пьяна. После этого полицейские решили отвезти нарушительницу в специальное помещение для протрезвления.

    Во время надевания наручников задержанная проявила агрессию. Оказавшись в патрульном автомобиле, она укусила одного из сотрудников. Пострадавшего пришлось доставить в инфекционный госпиталь для оказания необходимой медицинской помощи.

    После вытрезвления дебоширке предъявят обвинения в оскорблении госслужащих и нарушении телесной неприкосновенности. Представитель ведомства пояснил, что за данные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Кроме того, правоохранители направили в Пограничную стражу представление о депортации иностранки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году власти Польши пригрозили депортацией нарушающим общественный порядок украинцам.

    Несколькими днями ранее гражданин Украины избил металлической трубой своих коллег на стройке в Янувке Первом.

    В 2024 году другой украинец обстрелял варшавских полицейских из пневматического оружия.

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    19 августа 2026, 13:56 • Новости дня
    Рада утвердила нового министра обороны Украины

    Депутаты Верховной рады утвердили Хмару на пост министра обороны Украины

    Рада утвердила нового министра обороны Украины
    @ ssu.gov.ua

    Tекст: Вера Басилая

    Депутаты Верховной рады проголосовали за назначение Евгения Хмары на пост министра обороны Украины.

    Решение об утверждении Евгения Хмары на должность руководителя военного ведомства поддержали 312 депутатов, передает РИА «Новости». Прямая трансляция заседания парламента велась на YouTube-канале «Рада».

    Месяцем ранее, 16 июля, парламент утвердил 16 новых министров, однако кресла руководителей внешнеполитического и оборонного ведомств оставались вакантными.

    Кроме того, 22 июля был подписан указ о смене командования. На должность главкома объединенными силами ВСУ вместо Александра Сырского назначили Михаила Драпатого.

    Ранее Владимир Зеленский выдвинул Евгения Хмару на должность главы министерства обороны.

    Перед парламентским голосованием кабинет министров освободил чиновника от обязанностей временно исполняющего обязанности руководителя ведомства.

    Бывший министр обороны Михаил Федоров заявил о системном кризисе управления и выступил за проведение выборов в условиях конфликта.

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    19 августа 2026, 13:05 • Новости дня
    НАБУ раскрыло участие замглавы офиса Зеленского в отмывании денег

    Замглавы офиса Зеленского Мудрая оказалась фигуранткой дела об отмывании денег

    НАБУ раскрыло участие замглавы офиса Зеленского в отмывании денег
    @ Mark Schiefelbein/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало записи по делу «Форрест Гамп» преступной группировки с участием депутатов и чиновников Украины, на которых фигурирует замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Мудрая.

    Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало материалы расследования деятельности преступной группировки «Форрест Гамп», передает РИА «Новости».

    В резонансном деле фигурирует заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Ирина Мудрая,  также бывший депутат Верховной рады и председатель правления государственного банка.

    Детектив ведомства Михаил Романюк рассказал подробности раскрытой схемы. «НАБУ и САП в рамках спецоперации по ликвидации высокоуровневой коррупции разоблачили группу лиц, которая организовала и обеспечила легализацию средств, полученных преступным путем. Речь идет о 150 млн гривен (3,3 млн долларов ) наличкой», – заявил он на видеозаписи.

    Отмытые через подставные компании деньги предназначались для внесения залога за участника энергетического коррупционного дела «Мидас». В состав группировки, помимо Мудрой, входили бывший депутат парламента и глава наблюдательного совета Sense Bank.

    На опубликованных пленках чиновница обсуждает покровительство над Sense Bank с бизнесменом по имени Тимур, которым может быть соратник Зеленского Миндич. Ранее стало известно об обысках у заместителя руководителя офиса Зеленского, а также у ряда действующих и бывших депутатов.

    Украинские антикоррупционные органы начали масштабную спецоперацию против чиновников офиса Владимира Зеленского.

    Силовики пришли с обысками к заместителю руководителя этого ведомства Ирине Мудрой.

    НАБУ и САП организовали масштабную спецоперацию в отношении парламентария от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Вадима Столара и бывшего депутата Максима Микитася.

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    19 августа 2026, 17:59 • Новости дня
    Лидер группы The Hatters Музыченко признан угрозой нацбезопасности Украины
    Лидер группы The Hatters Музыченко признан угрозой нацбезопасности Украины
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинское Министерство культуры добавило фронтмен российской группы The Hatters Юрия Музыченко в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны.

    Соответствующий приказ был размещен на официальном портале украинского ведомства, передает РИА «Новости». Анонс включения музыканта в этот перечень был сделан Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания еще 7 августа.

    Основанием для такого решения чиновников стали данные мониторинга средств массовой информации и анализ открытых источников. Музыченко вменяют регулярное участие в информационных мероприятиях, а также выступления группы в Донецке в текущем году и участие лидера коллектива в событиях на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

    «Дополнить список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, включив в него... Музыченко Юрия Юрьевича… российского музыканта, фронтмена музыкальной группы The Hatters», – отмечается в документе министерства. Ранее, в мае, все участники The Hatters оказались в базе данных портала «Миротворец» по обвинению в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа Национальный совет Украины по вопросам телевидения призвал объявить Юрия Музыченко угрозой национальной безопасности.

    В январе текущего года украинские власти назвали угрозой для государства певицу Любовь Успенскую.

    В прошлом году Министерство культуры Украины включило в аналогичный список актера Никиту Джигурду.

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    19 августа 2026, 14:35 • Новости дня
    В Хорватии задержали подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца
    В Хорватии задержали подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца
    @ Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Взятый под стражу на хорватской территории гражданин Украины является профессиональным водолазом и подозревается в совершении теракта на газопроводах в Балтийском море, сообщило Bild.

    Подозреваемый Владимир Ж. был арестован правоохранительными органами Хорватии в среду утром, передает РИА Новости.

    «Задержанный сейчас в Хорватии Владимир Ж., вероятно, уже довольно долгое время известен немецким следователям», – сообщило немецкое издание Bild.

    В прошлом году польский суд отказался выдавать украинца Германии, после чего мужчина вновь оказался на свободе. Генеральная прокуратура ФРГ подтвердила, что задержанный является профессиональным водолазом. Ему вменяют совершение взрыва в составе группы лиц и антиконституционную диверсию.

    Следствие считает, что фигурант работал в команде другого украинца Сергея К. Эта группа осенью 2022 года заложила взрывчатку на магистралях системы «Северный поток» возле острова Борнхольм. Обвинения предполагаемому организатору диверсии были предъявлены в Гамбурге в июне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура ФРГ обвинила задержанного в Хорватии украинца в минировании газопроводов.

    Месяцем ранее немецкое ведомство выдвинуло официальные обвинения против другого фигуранта дела.

    Осенью прошлого года суд Варшавы арестовал Владимира Журавлева на семь дней.

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    19 августа 2026, 20:09 • Новости дня
    В Раде задумались о переносе заседаний из Киева из-за угрозы обстрелов

    Парламент Украины начал обсуждать перенос заседаний в более безопасное место

    Tекст: Ольга Иванова

    На фоне ожидаемого обострения ситуации в Киеве украинские парламентарии рассматривают возможность перевода своих заседаний в более безопасное место, сообщили украинские СМИ.

    Депутаты Верховной рады обсуждают перенос работы в более безопасное место из-за угрозы усиления обстрелов, передает украинское издание Страна.ua. Соответствующую информацию подтвердил  депутат рады Никита Потураев.

    Политик считает, что обстановка в Киеве продолжит накаляться. «Ситуация с безопасностью в столице будет только ухудшаться», – подчеркнул парламентарий.

    При этом ранее Потураев подал заявление на отказ от депутатского мандата. Однако данный документ до сих пор не рассмотрен парламентом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, многие украинские депутаты захотели сдать свои мандаты из-за страха ответственности за мирное соглашение.

    Ранее парламентарии почти в полном составе пропустили заседание после ударов по пункту управления СБУ.

    Власти Украины также ограничивали работу государственных органов в Киеве ради обеспечения безопасности.

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    19 августа 2026, 13:28 • Новости дня
    Эксперт: Спецоперация НАБУ «Форрест Гамп» должна припугнуть Зеленского

    Политолог Шеслер: Спецоперация НАБУ «Форрест Гамп» должна припугнуть Зеленского

    Эксперт: Спецоперация НАБУ «Форрест Гамп» должна припугнуть Зеленского
    @ nabu.gov.ua

    Tекст: Олег Исайченко

    Спецоперации по разоблачению преступной организации, действовавшей при участии высокопоставленных чиновников офиса Владимира Зеленского и других лиц, преследует несколько целей. Среди них – укротить лично Зеленского, а также сорвать назначение Евгения Хмары на должность министра обороны, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер.

    «Конфронтация между Владимиром Зеленским и теми силами, которые фактически управляют Украиной извне, вышла на новый уровень», – считает политолог Лариса Шеслер. Она напомнила, что инструментами воздействия на Банковую являются в том числе Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

    В этой связи операция антикоррупционных органов по разоблачению преступной организации, которая получила название «Форрест Гамп», преследует несколько целей. «Первая – припугнуть и укротить Зеленского. Вторая – оказать давление на депутатов Верховной рады, чтобы они не утверждали кандидатуру Евгения Хмары на должность министра обороны», – уточнила собеседница.

    Эксперт обратила внимание на фигурантов расследования – речь идет о людях, которые так или иначе имеют влияние на парламент. Среди них, в частности – депутат из бывшей партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Столар. Как отметила Шеслер, в последнее время фракция голосует за одиозные законопроекты, которые выдвигают «Слуги народа».

    «Столар известен как один из крупных застройщиков в Киеве. Бизнесмен беспринципен и в политических конструкциях преследует лишь собственную выгоду», – рассказала политолог. В фарватере украинской власти следует и другой фигурант – бывший нардеп, застройщик Максим Микитась. Он имеет доступ к финансовым потокам, добавила аналитик.

    «В условиях деградации промышленности застройщики, как и агробароны, остаются ключевыми фигурами в украинском бизнесе. Вместе с тем, они плотно аффилированы с властью, поскольку речь идет о выделении земельных участков, государственном финансировании и фактически о зависимости от госаппарата. Поэтому и Столар, и Микитась всегда подыгрывают руководству страны», – объяснила Шеслер.

    Отдельно она коснулась фигуры заместителя руководителя офиса президента Украины Ирины Мудрой, у которой прошли обыски в рамках операции «Форрест Гамп». «Мудрая не рулит, как, например, Давид Арахамия или Андрей Ермак. Но она держит в руках очень много информации о цепочках, связывающих между собой украинский бизнес, министерство обороны, офис Зеленского. Другими словами, через нее можно установить и доказать коррупционные связи», – детализировала собеседница.

    Более того, нет никаких сомнений в том, что операция по разоблачению преступной организации и ранее прозвучавший призыв Михаила Федорова о необходимости провести выборы в стране – звенья одной цепи, указывает спикер.

    «Я думаю, что многие политические силы на Западе посчитали нужным иметь в запасе серьезного игрока, способного составить конкуренцию Зеленскому. И, по всей вероятности, ставка сделана именно на экс-главу минобороны Федорова. В его пользу сыграло то, что он молод, легко управляем, не имеет отдельных рычагов влияния, как, скажем, Валерий Залужный, у которого большая поддержка в армии. Федоров – это фигура, которая может опираться только на толпу, на украинского обывателя, которого очень легко обмануть демократическими лозунгами», – пояснила Шеслер.

    Зеленский же, по прогнозам собеседницы, будет до последнего биться за свое место на верхушке политической пирамиды и упираться против проведения президентских выборов. «Он отлично понимает, как только он «слетает» – тут же теряет не просто капиталы, но и рискует лишиться жизни. Кого Зеленский сможет мобилизовать в свою поддержку – покажет время. Но важно понимать, что все структуры – местное самоуправление, избирательные комиссии и суды – на сегодняшний день подконтрольны Зеленскому», – заключила Шеслер.

    Ранее стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации. Заявляется, что группа действовала под руководством действующего и бывшего депутатов Рады. Также в нее входили чиновники офиса президента Украины, говорится в сообщении НАБУ.

    «В ходе обысков в рамках операции «Форест Гамп» НАБУ и САП обнаружили документ, содержащий план антикризисной коммуникации по деятельности временной следственной комиссии Рады. В нем содержатся коммуникационные решения и месседжи для реагирования на публичную ситуацию вокруг работы комиссии», – отмечается в сообщении.

    Обыски проходят, в частности, у замруководителя офиса Зеленского Ирины Мудрой, которая отвечает за юридические вопросы, сообщил в своем Telegram-канале депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Между тем, уже стало известно, что Зеленский уволил Мудрую с занимаемого ею поста.

    По данным Telegram-канала «Страна», операция затронула также нардепа Вадима Столара и экс-депутата Максима Микитася. Кроме того, в деле фигурируют чиновники минюста Украины и представители Sense Bank. Издание напоминает, что в среду должно состояться голосование по назначению Евгения Хмары на пост министра обороны. Процесс хотят сорвать сторонники бывшего главы ведомства Михаила Федорова, на стороне которых действует и НАБУ, указывается в посте. Примечательно, что у здания парламента второй день проходят митинги – около сотни человек выступают против отставки Федорова.

    «Не исключено, что НАБУ сейчас решило достать из «загашника» один из эпизодов дел по Микитасю, с которым можно было связать Столара и Мудрую. Цель – оказать информационно-политическое давление на Зеленского (через Мудрую) и побудить курируемую Столаром группу «Восстановление Украины» не голосовать за Хмару», – предполагает издание.

    По мнению авторов, задача Федорова и его «группы поддержки» – заставить Зеленского вновь внести его кандидатуру на должность министра обороны. Также, по данным «Страны», сторонники экс-главы военного ведомства начали требовать проведения выборов президента во время болевых действий, чтобы убрать от власти Зеленского и сделать Федорова новым главой государства.

    Отметим, что днем ранее Михаил Федоров опубликовал видеообращение, в котором призвал провести на Украине выборы. «Надо обеспечить право голоса военным, миллионам украинцев за границей, людям в прифронтовых регионах, надо обеспечить безопасность избирательного процесса, независимость институций и доверие к результату», – сказал он.

    По его словам, люди не могут бесконечно жить в стране, где они не понимают, почему принимаются те или иные решения, почему одни реформы движутся вперед, а другие блокируются. Федоров также заявил о системном кризисе управления на Украине: старая система живет по собственным правилам, защищает себя и боится изменений.

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    20 августа 2026, 08:07 • Новости дня
    ВС России поразили в Киеве завод по производству дронов Fire Point
    ВС России поразили в Киеве завод по производству дронов Fire Point
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь на четверг российская армия поразила предприятие ООО «Файер Пойнт» на территории украинской столицы, которое производит дроны Fire Point, а также ускорители для ракет «Фламинго», сообщило Минобороны.

    Среди пораженных объектов оказались мощности компании «Файер Поинт», выпускавшей компоненты для дронов и ускорители для ракет «Фламинго», указало ведомство в Max.

    Атака проводилась с применением ракет воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотников.

    Также поражен комплекс «Укрспецсистемс», где собирали самолетные беспилотники, и цеха предприятия «Антонов», производившего аппараты Ан-196 «Лютый».

    Кроме того, уничтожен столичный арсенал с термобарическими бомбами М-900, противотанковыми минами и боеприпасами для дронов «Баба-Яга».

    В Киевской области под удар попал логистический хаб в Мартусовке, распределявший товары двойного назначения и средства радиоэлектронной борьбы. В Броварах уничтожено крупное хранилище горюче-смазочных материалов, где находилось до 8 тыс. кубометров предназначенного для военных топлива.

    Накануне вечером российские силы также атаковали портовую инфраструктуру. В гаванях Черноморска и Южного были поражены склады с военным имуществом.

    В начале августа российские войска уже били по заводу «Файер Пойнт» в Киеве.

    В ночь на 16 августа Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК в Киеве, нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге и металлургическому комбинату в Кривом Роге.

    В начале августа военные поразили мощности по сборке беспилотников в Киеве.

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    20 августа 2026, 05:47 • Новости дня
    На подлете к Пензе сбили ракеты
    На подлете к Пензе сбили ракеты
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские средства противовоздушной обороны перехватили воздушные цели на подлете к Пензе, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

    «Благодарю военнослужащих сил ПВО Минобороны России за четкую и профессиональную работу. Ракеты были поражены, не достигнув территории города Пензы», – подчеркнул губернатор в Max.

    За некоторое время до этого глава региона объявлял о введении в области режима ракетной опасности. Тревога продолжалась около одного часа, после чего ограничения сняли.

    В середине августа беспилотник ВСУ атаковал сельскохозяйственное предприятие в промзоне Земетчинского района Пензенской области.

    Также в этом месяце при ракетном ударе ВСУ по жилому дому в Брянске погиб один человек.

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    19 августа 2026, 12:25 • Новости дня
    Россия вернула 103 военных из украинского плена
    Россия вернула 103 военных из украинского плена
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 103 российских военнослужащих, взамен переданы 103 военнопленных ВСУ, сообщило Министерство обороны.

    С Украины возвращены 103 российских военнослужащих, взамен Киеву передали 103 военнопленных ВСУ. сообщается в Max Минобороны.

    В настоящий момент освобожденные российские военнослужащие находятся под опекой профильных специалистов в Белоруссии, с ними также взаимодействует уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

    После завершения первоначальных медицинских и психологических осмотров военнослужащих доставят на родину. Дальнейшее лечение и комплексную реабилитацию бойцы будут проходить в специализированных ведомственных госпиталях.

    Значимую роль в организации процесса обмена сыграли Объединенные Арабские Эмираты. Это государство оказало необходимые посреднические усилия гуманитарного характера для благополучного возвращения солдат домой.

    В конце июня Россия вернула из украинского плена 160 бойцов.

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    19 августа 2026, 19:05 • Новости дня
    Уволенную замглавы офиса Зеленского Мудрую задержали на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Уволенная на фоне коррупционного скандала заместитель руководителя офиса украинского президента Ирина Мудрая задержана правоохранительными органами и отправлена в изолятор временного содержания.

    Бывшая чиновница будет находиться под стражей в рамках расследования уголовного дела, передает ТАСС. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) сообщил подробности происходящего.

    «Ирина Мудрая задержана. Сейчас она находится на следственных мероприятиях в Национальном антикоррупционном бюро Украины. Сегодняшнюю ночь проведет в изоляторе временного содержания», – написал парламентарий в своем телеграм-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские правоохранительные органы провели обыски у Ирины Мудрой.

    Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало записи разговоров чиновницы об отмывании денег.

    После этого Владимир Зеленский подписал указ об отставке заместителя руководителя своего офиса.

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    19 августа 2026, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Водянское в ДНР
    Российские войска освободили Водянское в ДНР
    @ Минобороны России

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» освободили Водянское в Донецкой народной республике (ДНР).

    Об освобождении населенного пункта говорится в канале Max Минобороны.

    Группировкой «Центр» нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и четырех бригад нацгвардии около Белозерского, Доброполья, Грузского, Юрьевки, Райского, Анновки, Новофедоровки и Матяшево в ДНР и Марьевки в Днепропетровской области.

    Потери ВСУ при этом составили до 380 военнослужащих, шесть бронемашин, артиллерийское орудие и две станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны возле Кияницы, Уланово, Толстодубово, Радьковки и Садков в Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в рядом с Прудянкой, Кудеевкой, Казачьей Лопанью, Василевкой и Должанкой.

    ВСУ при этом потеряли до 220 военнослужащих, бронемашину и станцию РЭБ, отчитались в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны в районах Подлимана, Гавриловки, Червоного Оскола, Моначиновки, Ковалевки и Тамаргановки в Харьковской области, Святогорска и Маяков в ДНР.

    Потери противника при этом составили более 210 военнослужащих, четыре бронемашины и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, двух аэромобильных, горно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ у Славянска, Краматорска, Дружковки, Куртовки, Николаевки, Веролюбовки, Васильевской Пустоши и Высокоивановки в ДНР.

    Противник при этом потерял свыше 220 военнослужащих, шесть бронемашин, из них три американских бронетранспортера Stryker, и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм американскую самоходную артиллерийскую установку Paladin, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Красноподолье и Ореховатку в ДНР.

    Днем ранее они зачистили от противника Андреевскую Общину в ДНР и запорожское Новосолошино.

    А до этого ВС России взяли под контроль Першомарьевку в ДНР и Кудиевку в Харьковской области.

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    19 августа 2026, 23:15 • Новости дня
    В ДНР ликвидирован участник атаки на Курскую область капитан СБУ Коринковский

    В ДНР ликвидирован капитан СБУ Коринковский

    Tекст: Катерина Туманова

    Капитан Службы безопасности Украины (СБУ) Петр Коринковский, который принимал участие в нападении на приграничные регионы России, уничтожен в ДНР российскими силами.

    «В ДНР был ликвидирован капитан СБУ Петр Коринковский. Националист участвовал в боевых действиях в Артемовске, а также в «курской авантюре»», – рассказал представитель российских силовых структур ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, комбат теробороны ВСУ Ливенко ликвидирован на Сумском направлении. Начальник штаба батальона ВСУ был уничтожен на запорожском направлении. ВС России ликвидировали 20 бразильских наемников в зоне СВО.


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