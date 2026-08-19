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ВС России ликвидировали 20 бразильских наемников в зоне СВО
Российские силовики сообщили об уничтожении 20 бразильских наемников ВСУ
Российские военные уничтожили 20 граждан Бразилии, воевавших на стороне украинской армии на различных направлениях в зоне проведения специальной военной операции.
Российские силовые структуры подтвердили ТАСС ликвидацию 20 бразильских наемников Вооруженных сил Украины на разных участках фронта в зоне спецоперации.
«Идентифицированы очередные иностранные наемники, уничтоженные в зоне СВО. Речь идет о 20 гражданах Бразилии, которые были ликвидированы на разных участках фронта», – сообщил собеседник агентства.
По данным источника, большая часть уничтоженных боевиков была завербована через социальные сети. После установления контакта они прибывали в Колумбию, где подписывали контракты на службу в украинских вооруженных силах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной группа латиноамериканских наемников самовольно покинула позиции украинской национальной гвардии у Купянска.
В марте российские военнослужащие уничтожили трех бразильских боевиков на рубцовском направлении. Между тем, офицер в запасе ВМС Бразилии Робинсон Фариназу оценил общие потери своих соотечественников в рядах ВСУ в 60–70 человек.