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    Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как продовольственный рынок стал полем боя

    Два логистических узла, кормивших планету, одновременно вышли из строя – и это не локальная проблема, а структурный вызов всей системе глобальной продовольственной безопасности.

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    Илья Ухов Илья Ухов Возвращение Донбасса и Новороссии уже стало победой СВО

    Россия возвращает себе свое, отторгнутое от живого тела страны. Нет сомнений, что все цели и задачи на этом пути мы выполним. А Донбасс и Новороссия отстроятся и восстановятся от шрамов войны, обретут новое дыхание и станут еще одной точкой притяжения капиталов и людей.

    23 комментария
    2 октября 2026, 06:53 • Новости дня

    Роботов задействовали на учениях ОДКБ «Эшелон-2026»

    Робототехнические комплексы применили в ходе учений ОДКБ «Эшелон-2026»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения в ходе учений ОДКБ «Эшелон-2026» активно применяют наземные робототехнические комплексы (НРТК), сообщили в объединенном пресс-центре учений ОДКБ.

    Подразделения активно применяют наземные робототехнические комплексы (НРТК) в ходе учений ОДКБ «Эшелон-2026», передает РИА «Новости». Особое внимание уделяется организации эвакуации и ремонта поврежденной техники в условиях угрозы воздействия беспилотников противника.

    «Подразделения отрабатывают задачи по доставке материальных средств на линию боевого соприкосновения с использованием современных средств наземных робототехнических комплексов и БПЛА, эвакуацию раненых и поврежденной техники», – сообщили в объединенном пресс-центре учений.

    В одном из районов военнослужащие использовали НРТК «Богомол-7» для доставки грузов и эвакуации мотовездеходной техники. С учетом опыта спецоперации развертывание постов восстановления и ремонта осуществляется в заглубленных фортификационных сооружениях.

    На посту сварочных работ БМП-2 оборудуют дополнительной защитой от дронов. Также организовано восстановление орудий Д-30, ремонт мотоциклов, квадроциклов и обслуживание робототехнических комплексов, включая изготовление запчастей на 3D-принтерах. Защита района от беспилотников обеспечивается постами воздушного наблюдения и мобильными огневыми группами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября на Чебаркульском полигоне стартовали масштабные маневры стран ОДКБ. Российские военнослужащие продемонстрировали коллегам по альянсу организацию тылового обеспечения с учетом опыта спецоперации. Штурмовые отряды союзных сил провели тренировку по нейтрализации вражеских группировок.

    1 октября 2026, 14:59 • Новости дня
    Эксперт Кнутов рассказал о применении режущих дронов в зоне СВО
    Эксперт Кнутов рассказал о применении режущих дронов в зоне СВО
    @ Dmytro Smolienko/Ukrinform/ZUMA Press Wir/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные начнут применять дроны с кумулятивно-режущей боевой частью для уничтожения мостов и укрепленных зданий в зоне спецоперации, заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Вооруженные силы России могут использовать режущие боеприпасы для уничтожения несущих конструкций мостов, передает «Газета.Ru».

    По словам военного эксперта Юрия Кнутова, эти дроны оснащены специальной кумулятивно-режущей боевой частью.

    «По средним и крупным мостам могут применять такие дроны. Они могут использоваться по каким-то опорным пунктам, если здание превращено в укрепленный пункт, оттуда ведется огонь», – подчеркнул специалист.

    Эксперт также добавил, что подобный аппарат представляет собой беспилотник с четырьмя суббоеприпасами. При взрыве они способны разрезать металлические предметы, включая опоры линий электропередачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская сторона сообщила о первом применении Россией реактивного беспилотника с кумулятивно-режущим боезарядом.

    Вооруженные силы России стремятся нарушить энергоснабжение украинских предприятий военно-промышленного комплекса.

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    1 октября 2026, 20:38 • Новости дня
    Путин рассказал, как советский ракетчик предотвратил начало ядерной войны в 1983 году

    Путин объяснил опасность ИИ в армии на примере ложной ракетной тревоги 1983 года

    Путин рассказал, как советский ракетчик предотвратил начало ядерной войны в 1983 году
    @ Юрий Абрамочкин/РИА Новости

    Советский подполковник Станислав Петров в сентябре 1983 года распознал ложный сигнал о ракетном нападении и предотвратил ответный удар. Эту историю президент России Владимир Путин привел на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия», говоря о рисках применения искусственного интеллекта в сфере безопасности.

    Глава государства рассказал, как подполковник Петров получил ложный сигнал от системы предупреждения о ракетном нападении. Техника зафиксировала пуск пяти американских баллистических ракет, однако опытный офицер усомнился в ее показаниях и не стал запускать процедуру ответного удара, сообщает сайт президента России.

    «Любой алгоритм классифицировал бы это как однозначный повод для ответно-встречного удара. Но опытный офицер усомнился в точности сигнала, заподозрил сбой системы. И оказался прав», – рассказал Путин.

    Президент предложил задуматься о том, какими могли быть последствия, если бы решение в такой ситуации принимала машина. «Будь на его месте искусственный интеллект, все могло бы сложиться совсем иначе. Это, по-моему, очень убедительный пример», – подчеркнул он.

    Путин отметил, что ИИ повышает эффективность средств ведения боевых действий, одновременно увеличивая разрушительность конфликтов. «Пределы использования технологий искусственного интеллекта в сфере безопасности – это вопрос выживания человечества», – заявил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин предупредил об опасности цифрового тоталитаризма из-за искусственного интеллекта. Он сравнил ядерное оружие с ружьем на стене. В понедельник профессор Мельничук обвинил Запад в насаждении технофашизма с помощью ИИ.

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    2 октября 2026, 00:03 • Видео
    Власть Британии хочет назад в ЕС. Оголодала

    Вопреки прежним обещаниям, премьер-министр Великобритании Энди Бернем предложил провести новый референдум о членстве в Евросоюзе. Потому что деньги кончились.

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    1 октября 2026, 10:45 • Новости дня
    Главком Сухопутных войск анонсировал создание новых танков с ИИ
    Главком Сухопутных войск анонсировал создание новых танков с ИИ
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главнокомандующий Сухопутными войсками Андрей Мордвичев заявил о начале проектирования перспективных боевых машин, адаптированных к современным условиям ведения полномасштабных конфликтов.

    Российская армия приступит к созданию передовой тяжелой бронетехники, передает ТАСС. Обновление парка связано с изменением тактики современных вооруженных конфликтов.

    «С развитием средств вооруженной борьбы, форм и способов ведения боевых действий встала необходимость совершенствования организационной структуры танковых формирований и повышения их боевых возможностей. Все это будет производиться за счет разработки семейств образцов танков нового поколения, обеспечивающих надежное функционирование в различных географических и климатических условиях», – подчеркнул военачальник.

    Повышение огневой мощи перспективных машин планируется достичь путем интеграции элементов искусственного интеллекта. Будущие боевые системы получат высокую степень автоматизации всех рабочих процессов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре концерн «Уралвагонзавод» передал в войска партию модернизированных танков с усовершенствованной защитой.

    Представители Ростеха анонсировали активную разработку отечественных беспилотных боевых машин.

    Госкорпорация запланировала полную интеграцию перспективной бронетехники с автоматизированными системами управления.

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    1 октября 2026, 14:21 • Новости дня
    Украинский производитель ракет и дронов Штилерман ранен при покушении

    Хозяин украинской оружейной компании Fire Point Штилерман ранен при покушении

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате вооруженного нападения пострадал совладелец крупного украинского предприятия по производству ракет и беспилотников Денис Штилерман, а его телохранитель был убит.

    Совладелец украинской оружейной компании Fire Point Денис Штилерман ранен при покушении. О нападении на него сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), передает ТАСС.

    «Появилась информация, что на главу Fire Point Дениса Штилермана было совершено покушение. Он получил ранение, его охранник погиб», – написал депутат в своем телеграм-канале.

    Гончаренко уточнил, что официального подтверждения покушения пока нет. Fire Point входит в число крупнейших украинских производителей ракетного вооружения и дронов.

    Ранее компания анонсировала планы по созданию баллистических ракет. Одним из бенефициаров предприятия выступает бизнесмен Тимур Миндич, которого называют другом главы Украины Владимира Зеленского. Предприниматель покинул страну после того, как ему предъявили обвинения в коррупции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе российская армия поразила киевское предприятие по производству дронов Fire Point.

    Весной Денис Штилерман отказался продать половину акций компании Тимуру Миндичу за 1 млрд долларов. Ранее Центр противодействия коррупции Украины выявил связь этого производителя оружия с окружением Владимира Зеленского.

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    1 октября 2026, 17:48 • Новости дня
    Песков отверг наличие у России планов применить ядерное оружие

    Песков: У России нет планов применять ядерное оружие

    Песков отверг наличие у России планов применить ядерное оружие
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у России нет планов по применению ядерного оружия, и призвал европейцев обуздать эмоции.

    Отвечая на вопрос зарубежных СМИ о том, думает ли Россия о применении ядерного оружия, представитель Кремля дал отрицательный ответ, передает ТАСС. «Это европейцы думают о применении Россией ядерного оружия», – подчеркнул Песков, добавив, что таким образом в Европе разгоняют истерию.

    Он также призвал европейские страны «обуздать эмоции и смотреть на вещи объективно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Дмитрий Песков призвал европейских политиков обуздать антироссийскую истерику.

    В среду он напомнил Европе о ядерном ответе за блокаду Калининграда.

    Во вторник представитель Кремля заявил, что Россия не хотела бы выхода Ирана из ДНЯО.

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    1 октября 2026, 19:06 • Новости дня
    Путин сравнил ядерное оружие с ружьем на стене
    Путин сравнил ядерное оружие с ружьем на стене
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» в НЦ «Россия» предупредил об опасности применения ядерного оружия, процитировав известное высказывание о ружье на стене.

    Эскалация боевых действий и санкции применялись во многих конфликтах, но этот процесс никогда не бывает односторонним, заявил Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА «Новости». Он предупредил, что на провоцирующие шаги одних следует ответ других, спираль закручивается, а разрушительные последствия растут.

    По словам президента, в основе эскалации лежат высокомерие и самоуверенность, которые ведут к краю пропасти. Это особенно опасно сегодня, когда ведущие державы обладают оружием, способным уничтожить все живое или довести Землю до катастрофического состояния.

    Путин задался вопросом, можно ли быть уверенным, что такое оружие никогда не будет применено, и дал отрицательный ответ. «Мы же знаем с вами известное высказывание: если ружье в начале спектакля на сцене висит где-то на стене, оно обязательно в конце концов должно выстрелить. Мы должны это иметь в виду», – заключил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин заявил, что технологии вывели на новый уровень угрозу всеобщего уничтожения.

    Глава государства назвал минимизацию рисков основной задачей на пути к многополярности.

    Он рассказал о влиянии технологий на биологическую сущность человека.

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    1 октября 2026, 10:55 • Новости дня
    Российские войска получили новый эшелон ПВО для борьбы с дронами

    Главком Мордвичев рассказал о создании дополнительного эшелона ПВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главнокомандующий Сухопутными войсками ВС России Андрей Мордвичев сообщил о создании нового эшелона противовоздушной обороны для защиты от беспилотников на малых высотах.

    Главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ Андрей Мордвичев сообщил о формировании нового эшелона защиты от беспилотников на предельно малых высотах, передает ТАСС.

    «В целях повышения эффективности защиты Сухопутных войск и объектов тыла в оперативной глубине группировок войск от ударов БПЛА осуществлено наращивание боевого состава соединений и воинских частей войсковой противовоздушной обороны за счет включения в их состав подразделений противодействия БПЛА», – подчеркнул Мордвичев.

    По словам военачальника, эта мера дала возможность организовать дополнительный эшелон прикрытия в системе ПВО. Он предназначен для отражения угроз именно на предельно малых высотах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военкор Евгений Поддубный анонсировал создание инновационной системы противовоздушной обороны с эшелонированными мобильными группами.

    Министр обороны Андрей Белоусов заявил об активном внедрении мобильных огневых групп с FPV-перехватчиками.

    Бойцы центра специального назначения «БАРС-Сармат» организовали многоуровневую защиту от вражеских беспилотников в ДНР.

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    1 октября 2026, 13:30 • Новости дня
    Минобороны Азербайджана закупило турецкие ракетные системы Barbaros

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство обороны Азербайджана и турецкая компания Roketsan подписали контракт на поставку систем береговой обороны Barbaros для азербайджанских вооруженных сил.

    Договор был подписан на оборонной выставке ADEX в Баку. Генеральный директор Roketsan Мурат Икинджи заявил, что новые комплексы станут стратегическим защитником береговой линии страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Caliber.

    Один комплекс Barbaros оснащается четырьмя тяжелыми противокорабельными ракетами Atmaca с дальностью более 250 км или шестью средними ракетами Cakir, способными поражать цели на расстоянии свыше 150 км. Система предназначена для уничтожения надводных кораблей из состава десантных соединений, конвоев, ударных групп и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

    Установка оборудована радиолокационными и электрооптическими системами. Время развертывания и сворачивания комплекса для ухода из-под ответного удара составляет около пяти минут. Интеграция с системой боевого управления Advent от компании Havelsan позволяет комплексу получать целеуказания от удаленных радаров, беспилотников и кораблей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе горные стрелки Грузии, Азербайджана и Турции начали учения по стандартам НАТО.

    Летом премьер-министр Грузии открыл участок железной дороги между Азербайджаном и Турцией.

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    1 октября 2026, 17:39 • Новости дня
    Нидерланды завершили 12-летнюю антитеррористическую миссию в Ираке

    Tекст: Ольга Иванова

    Нидерланды вывели войска из Ирака после 12 лет участия в международной антитеррористической коалиции по борьбе с «Исламским государством» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России).

    Нидерланды завершили участие в международной операции Inherent Resolve против террористической группировки «Исламское государство» в Ираке, передает ТАСС. Министр обороны королевства Дилан Йешильгез-Зегериус сообщила, что миссия подошла к концу.

    «Операция Inherent Resolve в Ираке завершена. Более 6,3 тыс. нидерландских военнослужащих на протяжении последних 12 лет совместно с международными партнерами участвовали в вытеснении террористов ИГ в Ираке, зачастую в сложных условиях», – написала она в соцсетях.

    Страна присоединилась к антитеррористической кампании под руководством США в октябре 2014 года. Операция в Ираке прекращена, однако миссия продолжает свою деятельность в Сирии. Королевство также участвует в отдельной миссии НАТО по подготовке и консультированию иракских сил безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Ирака Али аз-Зейди объявил о завершении миссии международной коалиции.

    Американские военные завершили вывод войск с авиабазы в Эрбиле.

    Италия прекратила свое 12-летнее военное присутствие в этой стране.

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    1 октября 2026, 14:41 • Новости дня
    Трамп объявил о строительстве в США заводов для систем Patriot и THAAD

    Time: США начали строительство нескольких заводов для систем Patriot и THAAD

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране ведется масштабное строительство нескольких новых заводов по производству систем противовоздушной обороны Patriot и THAAD.

    Соединенные Штаты наращивают производственные мощности и возводят новые предприятия для выпуска вооружений и боеприпасов, включая системы противоракетной обороны Patriot и THAAD, пишет Time.

    Американский лидер пояснил, что оборонные компании не просто увеличивают объемы выпускаемой продукции и работают сверхурочно, но и создают колоссальный потенциал за счет дополнительных производственных площадок, отмечает ТАСС.

    По его словам, в настоящий момент по всей стране строятся около пяти или шести таких заводов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Трамп рассказал о возможностях Вашингтона помочь Украине комплексами Patriot.

    Летом политик указал на готовность американских автоконцернов производить ракеты Patriot и Tomahawk.

    В прошлом году американские военные выразили беспокойство из-за истощения запасов снарядов для систем THAAD.

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    1 октября 2026, 14:57 • Новости дня
    В Литве начали строительство завода по сборке танков Leopard

    Литва начала строительство завода по сборке танков Leopard 2A8 за 29 млн евро

    Tекст: Мария Иванова

    В Литве стартовало строительство завода по сборке и техническому обслуживанию немецких танков Leopard 2A8, первые боевые машины планируется получить в конце 2028 года.

    Об этом заявил президент страны Гитанас Науседа на церемонии закладки символической капсулы в Каунасской свободной экономической зоне, передает ТАСС.

    Науседа отметил, что страна «показывает Европе направление укрепления оборонного потенциала, которое начинается с наших собственных инвестиций». Проект стоимостью 29 млн евро планируется завершить к ноябрю 2027 года.

    К 2030 году Литва рассчитывает создать мотопехотную дивизию, основу которой составят танковые подразделения. Для этих целей Вильнюс закупает у Германии 44 танка Leopard, при этом часть техники планируется собрать на территории Литвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Науседа подтвердил готовность Литвы разместить войска на Украине.

    В том же месяце литовские власти сообщили о строительстве Украиной завода боеприпасов по стандартам НАТО.

    В мае сообщалось, что Германия любой ценой перебросит танковую бригаду в Литву.

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    1 октября 2026, 19:16 • Новости дня
    Путин заявил о соблюдении гуманитарных норм российскими военными

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные всегда соблюдают гуманитарные нормы и никогда первыми не атакуют гражданские объекты, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия».

    «Профессионализм в военной сфере – это и соблюдение гуманитарных норм. Российские военные, например, всегда руководствовались незыблемостью этих норм. И, я хочу это подчеркнуть, никогда первыми не атаковали объекты, не относящиеся прямо к военной инфраструктуре противника», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

    Президент Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что страну сознательно подвели к украинскому конфликту, и призвал международное сообщество совместно искать выход из сложившейся ситуации.

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    1 октября 2026, 19:54 • Новости дня
    Подлодка «Великие Луки» провела стрельбы в Балтийском море

    Экипаж подлодки «Великие Луки» провел торпедную стрельбу в Балтийском море

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экипаж дизель-электрической подводной лодки «Великие Луки» выполнил учебную торпедную стрельбу из подводного положения в рамках боевой подготовки в акватории Балтийского моря, сообщили в пресс-службе Балтийского флота.

    Субмарина совершила переход в морской полигон и после выполнения комплекса подготовительных упражнений погрузилась на заданную глубину, пишет РИА «Новости». Огонь велся по морским целям, имитирующим на безопасной дистанции боевые корабли и суда обеспечения Балтийского флота.

    Подводники также отработали тактику подводного маневрирования, уклонение от атак условного противника и плавание в различных режимах.

    Подводные лодки проекта 677 «Лада» предназначены для поражения кораблей противника, а также защиты военно-морских баз и побережья. Эти субмарины оснащаются крылатыми ракетами «Калибр», отличаются низким уровнем шума, развивают скорость более 20 узлов и могут погружаться на глубину свыше 300 метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году подлодка «Великие Луки» помогла созданию атомных субмарин нового поколения.

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    1 октября 2026, 11:07 • Новости дня
    Искусственный интеллект научили искать беспилотники для российской разведки

    Главком Мордвичев сообщил о внедрении ИИ при поиске вражеских дронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ Андрей Мордвичев сообщил о внедрении технологий искусственного интеллекта в приборы разведки для автоматического обнаружения беспилотников.

    Вооруженные силы России активно внедряют технологии искусственного интеллекта в приборы разведки, передает ТАСС.

    «Большое внимание уделяется развитию тактической разведки. Подразделения продолжают оснащаться высокоэффективными техническими средствами. В настоящее время ведутся работы по внедрению в приборы разведки функций машинного зрения и технологий искусственного интеллекта, которые позволяют обнаружить и распознать объекты противника, в том числе малоразмерные беспилотные аппараты, без участия оператора», – заявил главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ Андрей Мордвичев в интервью газете «Красная звезда».

    По словам военного, полученные данные интегрируются в единое информационное пространство. Это позволяет более полно и оперативно отслеживать обстановку и изменения на поле боя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия увеличивает использование FPV-дронов с элементами искусственного интеллекта.

    Глава Минобороны Андрей Белоусов рассказал об оснащении беспилотников технологиями ИИ.

    Подразделения бригады «БАРС-Курск» приступили к тестированию передовой системы акустической разведки для определения типа вражеских аппаратов.

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    1 октября 2026, 09:57 • Новости дня
    Минобороны Чехии отменило заказ на бронемашины стоимостью в 1 млрд долларов

    Чехия отменила заказ на 185 бронемашин на 1 млрд долларов для экономии бюджета

    Tекст: Мария Иванова

    Пресс-секретарь министерства обороны Чехии Петр Пешек сообщил об отмене контракта на поставку национальной армии 185 бронемашин на сумму свыше 1 млрд долларов из-за необходимости экономии бюджетных средств.

    Министерство обороны Чехии приняло решение аннулировать реализацию контракта на поставку 185 бронемашин для нужд армии. Стоимость заказа оценивалась в 24,7 млрд крон, что составляет около 1,15 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на новостной портал aktualne.

    Отмененная техника предназначалась для оснащения инженерных, саперных и медицинских подразделений чешских вооруженных сил. Главной причиной отказа от закупки стала необходимость сокращения расходов и экономии государственного бюджета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник минобороны Польши анонсировало новые закупки оружия у США на 65 млрд долларов.

    Летом Чехия получила последний из переданных Германией танков Leopard.

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    Борьба с русским языком в Прибалтике уперлась в законы рынка

    В Прибалтике внезапно осознали, что тотальные запреты на русский язык приводят эти страны только к новым проблемам, и в бизнесе, и в обществе. По крайней мере, с официальной позицией на этот счет выступили руководители эстонских вещательных корпораций. Что именно их настолько обеспокоило и почему местные языки проигрывают, несмотря ни на что? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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