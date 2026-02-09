История с портом Чабахар – лишь эпизод в длинной череде попыток США лишить Нью-Дели стратегической перспективы и субъектности. США усиленно пытаются разорвать связи между Индией, Ираном и Россией.7 комментариев
Ростех сообщил о разработке беспилотных танков в России
Танки в будущем, возможно, станут беспилотными, в России ведутся работы в этом направлении, сообщил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех», член бюро Союза машиностроителей Бекхан Оздоев.
По его словам, в России активно ведутся разработки беспилотных танков, передает ТАСС. Оздоев подчеркнул, что танки будут продолжать совершенствоваться с учетом современных условий.
«Уверен, что танк был, есть и еще долго будет грозной ударной силой на поле боя. Другой вопрос, что танк, возможно, станет беспилотным и сильно изменится – работы в этом направлении ведутся во всем мире, и у нас тоже», – отметил Оздоев.
Он также напомнил, что на Украине сейчас увеличивается число новой и модернизированной техники, в том числе танков Т-90М «Прорыв», Т-72Б3М и Т-80БВМ. По его словам, именно танки семейств Т-72 и Т-90 остаются основной бронетанковых войск России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, экипажи Т-90М «Прорыв» бригады Александра Невского начали осваивать новые танки.
Танки Т-80БВМ срывают атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении.
Российские ПТРК пробивают танки Leopard.