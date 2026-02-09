Ростех сообщил о разработке беспилотных танков в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, в России активно ведутся разработки беспилотных танков, передает ТАСС. Оздоев подчеркнул, что танки будут продолжать совершенствоваться с учетом современных условий.

«Уверен, что танк был, есть и еще долго будет грозной ударной силой на поле боя. Другой вопрос, что танк, возможно, станет беспилотным и сильно изменится – работы в этом направлении ведутся во всем мире, и у нас тоже», – отметил Оздоев.

Он также напомнил, что на Украине сейчас увеличивается число новой и модернизированной техники, в том числе танков Т-90М «Прорыв», Т-72Б3М и Т-80БВМ. По его словам, именно танки семейств Т-72 и Т-90 остаются основной бронетанковых войск России.

