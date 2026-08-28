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Минобороны сообщило о росте применения дронов с искусственным интеллектом
Евкуров: Войска России нарастили использование FPV-дронов с ИИ
Российская армия увеличивает использование FPV-дронов с элементами искусственного интеллекта, способных самостоятельно находить и уничтожать заданные цели на поле боя, рассказал замминистра обороны генерал армии Юнус-Бек Евкуров.
Евкуров проинспектировал занятия по боевому слаживанию на полигоне в Нижегородской области, передает РИА «Новости».
«Работают новые технологии и FPV-перехватчики, те модули... которые захватывают цель, ведут цель и поражают цель. Естественно, это все наращиваем в сочетании и с самим оружием с элементами искусственного интеллекта с ночными приборами, прицелами, целеуказателями», – рассказал военачальник.
По словам Евкурова, работа мобильных огневых групп постоянно совершенствуется с учетом характеристик средств воздушного нападения противника. Сейчас в войсках успешно действуют подразделения, оснащенные FPV-перехватчиками, способными разгоняться свыше 200 километров в час. При этом замминистра подчеркнул, что ключевым фактором успеха остается качественная подготовка расчетов.
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