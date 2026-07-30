Композитор Раймонд Паулс опроверг запрет на исполнение своих песен в Латвии

Tекст: Вера Басилая

Композитор и автор множества популярных советских хитов Раймонд Паулс прокомментировал слухи о запрете латвийских властей на исполнение некоторых его композиций. Музыкант подчеркнул, что лично ему никто ничего не запрещает, передает РИА «Новости».

«Этот вопрос уже снят. Все некрасиво вывернули: я говорил про отмену одного концерта из-за ситуации со здоровьем, а в итоге получилась ошибка газетчиков. Я не сталкиваюсь с отменами, мне никто ничего не запрещает», – заявил маэстро, комментируя ситуацию с возможным запретом его творчества.

Ранее латвийский парламент ввел запрет на исполнение песен авторов, которые находятся под санкциями Евросоюза. В этот список попали известные хиты Раймонда Паулса, которые исполняли Алла Пугачева, Лайма Вайкуле и Валерий Леонтьев. Среди запрещенных композиций оказались «Миллион алых роз», «Вернисаж», «Маэстро», «Старинные часы», «Делу – время» и «Без меня». Кроме того, композитор сообщил, что сам решил взять творческую паузу в концертной деятельности в связи с проблемами со здоровьем.

Ранее сообщалось, что сейм Латвии запретил трансляцию восьми композиций Раймонда Паулса в исполнении российских артистов.

Сам Раймонд Паулс философски отнесся к инициативе латвийских парламентариев.