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Раймонд Паулс опроверг запрет на исполнение своих песен в Латвии
Композитор Раймонд Паулс опроверг запрет на исполнение своих песен в Латвии
Композитор Раймонд Паулс заявил об отсутствии запретов на исполнение его произведений латвийскими властями, назвав информацию об этом ошибкой журналистов.
Композитор и автор множества популярных советских хитов Раймонд Паулс прокомментировал слухи о запрете латвийских властей на исполнение некоторых его композиций. Музыкант подчеркнул, что лично ему никто ничего не запрещает, передает РИА «Новости».
«Этот вопрос уже снят. Все некрасиво вывернули: я говорил про отмену одного концерта из-за ситуации со здоровьем, а в итоге получилась ошибка газетчиков. Я не сталкиваюсь с отменами, мне никто ничего не запрещает», – заявил маэстро, комментируя ситуацию с возможным запретом его творчества.
Ранее латвийский парламент ввел запрет на исполнение песен авторов, которые находятся под санкциями Евросоюза. В этот список попали известные хиты Раймонда Паулса, которые исполняли Алла Пугачева, Лайма Вайкуле и Валерий Леонтьев. Среди запрещенных композиций оказались «Миллион алых роз», «Вернисаж», «Маэстро», «Старинные часы», «Делу – время» и «Без меня». Кроме того, композитор сообщил, что сам решил взять творческую паузу в концертной деятельности в связи с проблемами со здоровьем.
Ранее сообщалось, что сейм Латвии запретил трансляцию восьми композиций Раймонда Паулса в исполнении российских артистов.
Сам Раймонд Паулс философски отнесся к инициативе латвийских парламентариев.