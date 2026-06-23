Guardian: Искусственный интеллект впервые выиграл дело в британском суде

Tекст: Мария Иванова

Юридическая компания впервые одержала победу в разбирательстве по иску, полностью написанному нейросетью, передает РИА «Новости».

«Юридическая фирма, использующая искусственный интеллект, выиграла дело в английском суде, что, по всей видимости, является первым случаем, когда судебный процесс был выигран с помощью ИИ-юриста», – отмечает газета Guardian.

Консультант по кадровым вопросам Тамирес Камал Такидир заплатила компании Garfield AI около 400 фунтов стерлингов за подготовку иска о непогашенном долге. Виртуальный помощник взял на себя всю досудебную работу по взысканию семи тыс. фунтов стерлингов, однако в зале заседаний интересы истца представлял человек. Суд полностью удовлетворил требования заявителя.

Ранее в июне издание Telegraph сообщало о запуске пилотной программы министерства юстиции Британии. В рамках проекта судьи начали использовать искусственный интеллект для предварительного анализа материалов рассматриваемых дел.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американцы начали выигрывать суды при помощи нейросетей вместо живых адвокатов.

Британские власти применили языковые модели для создания нормативных актов.

Между тем пленум Верховного суда России обязал участников гражданских процессов официально сообщать об использовании искусственного интеллекта.