    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Кенигсберг делали Калининградом

    9 апреля 1945 года пехотный генерал вермахта Отто Ляш сдал Кенигсберг советским войскам. Сильнейшая крепость Восточной Пруссии, которую не смогли взять армии Самсонова и Ренненкампфа, пала за несколько дней.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Весь мир делает ставки на выборы в Венгрии

    Предстоящие 12 апреля парламентские выборы в Венгрии стали поистине событием мирового масштаба. За ними следят не только в России и Евросоюзе, но и в США, и в Китае. И от того, останется у власти Виктор Орбан или ему на смену придет проевропейский Петер Мадьяр, действительно кое-что зависит.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Джинна криптовалют заточили в лампе

    Текущие подходы к регулированию крипторынка не позволяют говорить о том, что Россия «оседлала волну» или использует крипту как стратегическое преимущество – например, для массового обхода санкций или создания альтернативной системы международных расчетов.

    9 апреля 2026, 13:21 • Новости дня

    Британские власти начали использовать ИИ для подготовки законов

    Tекст: Мария Иванова

    Правительство Соединенного Королевства негласно доверило нейросетям составление государственных документов и нормативных актов ради ежегодной экономии в 45 млрд фунтов стерлингов.

    Руководство Британии и члены парламента уже применяют языковые модели при создании нормативных актов, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал New Statesman.

    Журналисты выяснили, что десятки чиновников и экспертов подтверждают тихую передачу контроля над принятием важнейших решений алгоритмам.

    «Текст, составленный большими языковыми моделями, уже попадал в акты парламента. Британские законы уже пишутся с помощью искусственного интеллекта», – отмечает издание. Алгоритмы применялись министром финансов Рэйчел Ривз при подготовке отчета по расходам в июне 2025 года.

    Авторы материала подчеркивают, что нейросети стали неотъемлемой частью совещаний, переписок и выступлений в Палате общин. Курс на масштабную цифровизацию бюрократии утвердил кабинет премьера Кира Стармера в ноябре 2024 года, назвав новые технологии решением текущих проблем.

    Власти рассчитывают ежегодно экономить 45 млрд фунтов стерлингов и 60 млрд долларов, сократив государственные займы на треть. При этом многие эксперты осознают серьезные риски использования американского и китайского программного обеспечения для работы с государственными документами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Госдумы Анатолий Вассерман отверг возможность применения искусственного интеллекта для законотворчества.

    При этом вице-премьер России Дмитрий Григоренко назвал нейросети незаменимым инструментом в сфере государственного управления.

    Ранее мэр Лондона Садик Хан предупредил о риске массовой безработицы из-за внедрения новых технологий.

    7 апреля 2026, 16:26 • Новости дня
    Британия запретила въезд Канье Уэсту

    @ Evan Agostini/AP/РўРђРЎРЎ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Британии запретили американскому рэперу Канье Уэсту въезд в страну для участия в лондонском хип-хоп-фестивале Wireless, сообщил телеканал Sky News.

    По информации Sky News, запрет связан с тем, что, по мнению властей, нахождение музыканта в Британии «не способствует общественному благу», передает РИА «Новости».

    Ранее Pepsi отказалась финансировать музыкальный фестиваль в Британии из-за Канье Уэста.

    В прошлом году Канье Уэста с супругой выгнали с церемонии «Грэмми».

    7 апреля 2026, 11:27 • Новости дня
    Times: Моджтаба Хаменеи находится в тяжелом состоянии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, по данным британской прессы, оказался в тяжелом состоянии и проходит лечение в Куме.

    Моджтаба Хаменеи якобы находится без сознания, сказали анонимные источники, имеющие доступ к дипломатической переписке, передает RT со ссылкой на Times.

    Сейчас он якобы не может осуществлять руководство республикой.

    Этот документ передали союзникам в Персидском заливе.

    Ранее было опубликовано видео с Моджтабой Хаменеи после слухов о его смерти или тяжелом ранении. В иранском МИД официально заверили, что Моджтаба Хаменеи чувствует себя хорошо и продолжает контролировать ситуацию.

    8 апреля 2026, 16:26 • Видео
    Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

    Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    6 апреля 2026, 18:06 • Новости дня
    В Британии возмутились отказом Карла III от пасхального обращения

    Tекст: Денис Тельманов

    Отказ короля Великобритании Карла III от традиционного пасхального обращения к нации вызвал недоумение среди британских экспертов по монархии, особенно на фоне поздравлений по случаю мусульманских праздников.

    В воскресенье, когда большинство западных церквей отмечали Пасху, Букингемский дворец ограничился коротким поздравлением в социальных сетях, передает РИА «Новости».

    Королевский комментатор Нил Шон в интервью телеканалу Fox News заявил: «Это стало шоком для большинства британских христиан… Непонятно, почему он решил не выпускать сообщение, и именно поэтому британский народ разгневан… но еще больше народ разозлен тем, что король сделал видеозапись, снятую в королевских дворцах, по случаю праздника Ид аль-Фитр».

    Другой эксперт, Иан Пелхэм Тернер, назвал отказ от обращения «скандалом» и подчеркнул, что Карл III, как формальный глава Англиканской церкви, спровоцировал этим кризис.

    Он отметил, что некоторые граждане страны считают Карла тайным мусульманином на фоне напряженности, связанной с распространением ислама в Британии.

    Эксперт Ричард Фицуильямс указал, что пасхальное обращение не является постоянной традицией для британских монархов: королева Елизавета II выступала с ним только во время пандемии, а Карл III делал подобные обращения в 2025 и 2024 годах. Тем не менее, он назвал нынешний отказ ошибочным решением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский король Карл III планирует выступить перед американскими законодателями во время визита в Соединенные Штаты в конце апреля.

    Король Карл III подвергся критике за фотографию с делегацией стран Карибского бассейна на фоне портрета Георга IV.

    Законодатели в Лондоне утвердили реформу, отменяющую наследственное право аристократов заседать в верхней палате.

    7 апреля 2026, 12:59 • Новости дня
    Названа причина недопуска принца Гарри и Меган Маркл на бал Met Gala

    Принца Гарри и Меган Маркл не пригласили на бал из-за редактора журнала Vogue

    Tекст: Вера Басилая

    Причиной отказа в приглашении на бал Института костюма в Нью-Йорке Met Gala стала испорченная репутация принца Гарри и Меган Маркл в глазах бывшего главного редактора Vogue Анны Винтур, сообщает The News International.

    По данным The News International, причиной отказа в приглашении стала испорченная репутация герцога и герцогини Сассекских в глазах бывшего главного редактора Vogue Анны Винтур, сообщает «Газета.Ru».

    Инсайдер отметил, что Винтур, являясь организатором мероприятия, не желает видеть Гарри и Меган, считая их слишком эгоцентричными: «Они все время думают только о себе».

    По словам источника, Винтур всегда поддерживала близкие отношения с королем Карлом III и никогда не проявляла симпатии к Меган Маркл, ни разу не пригласив ее на обложку Vogue или на бал. Организатор мероприятия якобы всегда была ближе к королевской семье, чем к супругам Сассекским.

    В материале также приводится мнение пользователей интернета, которые сомневаются в дружбе Меган Маркл с певицей Бейонсе. Один из них заявил: «Меган дружит с Бейонсе, но Бейонсе не дружит с Меган, вот как я это вижу. Мой вопрос: пригласят ли ее когда-нибудь?» – приводит цитату издание.

    На прошлой неделе Меган Маркл опубликовала в Instagram (компания Meta признана экстремистской и запрещена в России) видео с мастер-классом по сервировке стола, где она рекламировала лимитированный набор Garden Tea Bloom Box за 191 фунт (примерно 20 тыс. рублей). Интернет-пользователи негативно отреагировали на новую рекламу герцогини.

    Ранее сообщалось, что в индустрии развлечений Лос-Анджелеса интерес к принцу Гарри и Меган Маркл заметно ослабевает.

    7 апреля 2026, 14:32 • Новости дня
    Эксперты заявили о росте ВВП России на 11,2 трлн рублей к 2030 году за счет ИИ

    Tекст: Денис Тельманов

    К 2030 году искусственный интеллект способен обеспечить заметное увеличение объема российского ВВП, что позволит укрепить позиции экономики страны.

    Искусственный интеллект способен увеличить ВВП России на 11,2 трлн руб. к 2030 году, об этом говорится в совместном докладе академиков РАН Михаила Погосяна и Евгения Шахматова, передает РИА «Новости».

    Доклад был представлен в рамках конференции «Космос как источник научных знаний, прогресса и сотрудничества», которая прошла в президиуме РАН в ходе Недели космоса.

    По оценке ученых, вклад искусственного интеллекта в мировой ВВП к 2030 году может составить 19,9 трлн долларов, что будет равно 10% глобального ВВП. В России, по их расчетам, ИИ способен дать 6% национального ВВП к 2030 году.

    Неделя космоса проходит в стране с 6 по 12 апреля. Ее ежегодное проведение закреплено указом президента России от 29 декабря 2025 года, а в 2026 году мероприятие будет приурочено к 65-летию полета Юрия Гагарина. Организатором выступает «Роскосмос», а информационным партнером – РИА Новости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в эксперименте НовГУ слизевик Physarum polycephalum решил математическую задачу Штейнера для четырех точек с помощью электрических стимулов и пищи.

    Глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что искусственный интеллект может привести к прорыву в лечении болезней и созданию новых патогенов.

    Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил, что искусственный интеллект сможет проектировать ключевые элементы ракетных двигателей и спутников в течение трех-четырех лет.

    7 апреля 2026, 03:50 • Новости дня
    Геолог «Алросы» рассказал, почему поиск алмазов сегодня – это вызов и удача
    Tекст: Катерина Туманова

    Эпоха легких открытий алмазных месторождений завершилась: поиск новых алмазных месторождений становится сложнее, традиционные методы уступают место комплексным технологиям, включая искусственный интеллект и беспилотники, рассказал главный геолог «Алросы» Роман Желонкин.

    «Сегодня обнаружение новых месторождений – это сочетание вызова и удачи. Алмазы залегают глубоко, а исследуемые участки имеют более сложное геологическое строение и перекрыты мощной толщей осадочных и магматических пород», – рассказал РИА «Новости» главный геолог «Алросы».

    Желонкин указал на то, что между глубиной и размером алмазов нет корреляции, так как крупные кристаллы могут залегать и близко к поверхности, и на большой глубине.

    Он пояснил, что традиционные методы, такие как магнитная съемка, уже не дают результат, так как требуется комплексный подход. Желонкин заявил о необходимости использования нейросетей для анализа больших массивов данных и совершенствования геофизических методов.

    Компания «Алроса» стала активно применять беспилотники для исследований и лидарного сканирования, что ускоряет геологоразведочные работы.

    В начале года успешно завершился пилотный проект по внедрению искусственного интеллекта в геологоразведку, что позволило выявить новые закономерности расположения кимберлитовых трубок. В текущем сезоне будут проведены буровые работы на участках, определенных с помощью ИИ, рассказал главный геолог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Якутии обнаружили уникальный алмаз янтарного цвета массой 468,3 карата. Размеры найденного алмаза достигли 56 на 54 на 22 мм. «Алроса» оставила крупнейший российский алмаз необработанным.

    При этом Антверпен лишился статуса центра алмазов мира.

    7 апреля 2026, 13:14 • Новости дня
    Баканов спрогнозировал запуск ИИ в проектировании ракетных двигателей

    Tекст: Вера Басилая

    В течение ближайших трёх-четырёх лет искусственный интеллект сможет заниматься проектированием ключевых компонентов ракетных двигателей и спутников, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

    Проектирование ракетных двигателей с применением искусственного интеллекта может начаться уже через три-четыре года, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, передает РИА «Новости».

    По его словам, развитие технологий позволит ИИ проектировать элементы двигательных установок, спутников и бортовых нагрузок в обозримом будущем.

    Неделя космоса в России проходит с 6 по 12 апреля. Она проводится ежегодно по указу президента, подписанному 29 декабря.

    В 2026 году Неделя космоса будет посвящена 65-летию полета Юрия Гагарина, а организатором мероприятия выступает госкорпорация «Роскосмос».

    Роскосмос объявил о создании двух продуктов на базе искусственного интеллекта.

    Нейросеть GigaChat запланировали установить на Международной космической станции в качестве ассистента российских космонавтов.

    7 апреля 2026, 06:15 • Новости дня
    FT узнала о совещании в Британии военных экспертов из 40 стран по Ормузу

    Tекст: Катерина Туманова

    Британия проведет 7 апреля совещание по безопасному проходу через Ормузский пролив после окончания войны, конференция состоится после того, как президент США Дональд Трамп предупредил западных союзников о необходимости обеспечить безопасность этого стратегически важного водного пути.

    «Во вторник в Великобритании состоится совещание по военному планированию с участием представителей более чем 40 стран, стремящихся обеспечить безопасный проход через Ормузский пролив после окончания войны на Ближнем Востоке», пишет Financial Times (FT).

    В состав виртуальной конференции в входят представители стран, которые в прошлом месяце подписали заявление, выражающее их «готовность внести свой вклад в соответствующие меры по обеспечению безопасного прохода» по стратегически важному водному пути.

    Во встрече, которую откроет высокопоставленный британский военный офицер, примут участие представители Франции, Германии, Канады, Японии, Южной Кореи, Австралии и Объединенных Арабских Эмиратов.

    Британский чиновник заявил, что на конференции, которая пройдет на военной базе Нортвуд недалеко от Лондона, будут рассмотрены «надлежащие меры» для международной коалиции, в которую не входят Соединенные Штаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, от вступления в коалицию с США по Ормузскому проливу отказались пять стран. Британия в марте собрала коалицию желающих открытия Ормузского пролива. ЕК и Британия договорились работать над возобновлением судоходства в Ормузе.

    8 апреля 2026, 11:59 • Новости дня
    В США впервые осудили за создание интимных ИИ-изображений

    Суд впервые наказал американца за распространение интимных ИИ-фотографий

    Tекст: Мария Иванова

    В Соединенных Штатах впервые вынесли приговор по делу о создании интимных изображений реальных людей с помощью искусственного интеллекта, затронувших шестерых пострадавших.

    Суд в США впервые привлек к уголовной ответственности гражданина за создание и распространение интимных изображений реальных людей с помощью искусственного интеллекта, передает ТАСС.

    Обвиняемым оказался 37-летний Джеймс Стралер, который создавал откровенные фотографии своих бывших возлюбленных и размещал их в интернете.

    По данным министерства юстиции, число жертв составило не менее шести человек. В общей сложности Стралер изготовил более 700 фото и видео с использованием более 100 различных ИИ-моделей. Действия обвиняемого квалифицированы как нарушение закона о защите личных данных, принятого в США в 2025 году.

    «Стралер – первый человек в США, привлеченный к ответственности по Закону о защите личных данных. Мы не потерпим отвратительной практики публикации и распространения созданных с помощью ИИ интимных изображений реальных людей. Мы полны решимости использовать все возможности, чтобы привлечь к ответственности таких преступников», – заявил прокурор Доминик Гераче.

    Напомним, в конце марта компания OpenAI отменила запуск эротического чат-бота после разразившегося скандала.

    Власти Евросоюза заявляли о намерении заблокировать работу нейросетей, генерирующих сексуализированный контент и эротические дипфейки с реальными людьми без их согласия.

    7 апреля 2026, 11:16 • Новости дня
    Минтруд Британии выплатил более 1 млрд долларов умершим получателям пособий

    Tекст: Мария Иванова

    С 2021 года британское министерство труда и пенсий из-за сбоя перечислило умершим гражданам свыше 850 млн фунтов (примерно 1,1 млрд долларов), вернув лишь меньшую часть.

    Британское министерство труда и пенсий с 2021 года ошибочно перечислило более 850 млн фунтов стерлингов – около 1,1 млд долларов – гражданам, которые к моменту выплат уже скончались, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Telegraph.

    В публикации отмечается: «В результате дорогостоящей ошибки, министерство труда и пенсий выплатило 850 миллионов фунтов стерлингов в виде пособий получателям уже после их смерти».

    По информации The Telegraph, всего зафиксировано 2,6 млн ошибочных операций. Точные виды пособий, которых коснулась ошибка, не раскрываются, однако среди них, вероятно, есть выплаты по безработице, пенсии и поддержка людей с психическими заболеваниями. Власти смогли вернуть менее половины неправомерно перечисленных средств.

    Газета уточняет, что ежегодные расходы на социальные пособия в Великобритании достигают 300 млрд фунтов, что примерно соответствует 400 млрд долларов. Ошибки чаще всего происходили из-за задержки уведомлений о смерти получателей, из-за чего выплаты не удавалось вовремя остановить.

    За 2025 год объем переплат составил 9,5 млрдафунтов, причем более двух третей этой суммы связано с мошенничеством, а около 20% – с ошибками самих заявителей. В официальную статистику не вошли выплаты на зимнее отопление: с апреля 2023 года почти 27 млн фунтов были ошибочно отправлены на счета 83 тыс. умерших граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году число британцев, живущих в условиях крайней нищеты, достигло максимального значения за три десятилетия наблюдений.

    Житель США с заявленным годом рождения 2154 подал заявку на получение пособия по безработице на сумму 41 тыс. долларов.

    8 апреля 2026, 06:44 • Новости дня
    Авиакомпании в Британии начали отменять внутренние рейсы из-за цен на топливо

    Tекст: Антон Антонов

    Британские авиакомпании начали отменять рейсы в Великобритании из-за роста цен на топливо, пишет Telegraph.

    В материале отмечается, что отмены коснулись в первую очередь направлений в отдаленные регионы страны, где авиасообщение играет критическую роль для местных жителей, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

    В частности, авиакомпания Skybus уже прекратила выполнение рейсов из Ньюки, Корнуолл, в лондонский аэропорт Гатвик. В компании заявили, что такое решение связано с колоссальным ростом цен на топливо из-за ближневосточного конфликта и резким сокращением числа забронированных мест. Аналогичные меры приняла компания Aurigny, которая обслуживает маршруты между островом Гернси и Лондоном. Там также сослались на повышение стоимости топлива и снижение спроса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт в Иране грозит ЕС масштабным энергетическим дефицитом. Глава ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири допустил возможный дефицит авиатоплива в Европе уже в мае.

    Еврокомиссия призвала страны Евросоюза снизить целевые показатели по хранению газа. Власти стран Евросоюза получили рекомендацию снизить уровень заполнения газовых хранилищ к зиме до 80% на фоне роста цен на топливо.

    8 апреля 2026, 08:20 • Новости дня
    Дмитриев заявил о слабости Европы и НАТО из-за кризиса в Иране

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иранский кризис выявил серьезные слабости Европы и НАТО, а также разногласия с США, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев уточнил, что «иранский кризис демонстрирует колоссальную слабость и стратегические уязвимости НАТО, Великобритании, ЕС и глубокий разрыв (в их отношениях) с США», передает РИА «Новости».

    Ранее Дмитриев сообщил, что катастрофический дефицит нефти в ближайшее время становится неизбежным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт на Ближнем Востоке усугубил ситуацию в регионе и вызвал негативное влияние на мировую экономику.

    8 апреля 2026, 10:02 • Новости дня
    Стармер поддержал прекращение огня между США и Ираном

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Британии Кир Стармер поддержал соглашение между США и Ираном о прекращении огня.

    Он отметил: «Я приветствую достигнутое накануне соглашение о прекращении огня, которое принесет облегчение региону и всему миру», передает РИА «Новости».

    Стармер подчеркнул необходимость приложить максимум усилий для сохранения режима прекращения огня. По его словам, важно превратить договоренность в долгосрочное соглашение и восстановить судоходство через Ормузский пролив.

    Ранее министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде сообщил, что временная приостановка боевых действий между Ираном и США открывает возможность для дипломатических переговоров на фоне угрозы дальнейшей эскалации конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обратился к президенту США с просьбой продлить срок для заключения соглашения между Вашингтоном и Тегераном на две недели.

    Президент США ранее заявил о перемирии с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив.

    9 апреля 2026, 11:54 • Новости дня
    ВТБ выделил ключевые сферы внедрения искусственного интеллекта

    Tекст: Вера Басилая

    Банк ВТБ определил промышленность и логистику как наиболее перспективные направления для внедрения искусственного интеллекта, рассчитывая на высокий экономический эффект, заявил заместитель президента – председателя правления банка Виталий Сергейчук.

    Заместитель президента – председателя правления ВТБ Виталий Сергейчук на форуме Data Fusion заявил, что наиболее инвестиционно привлекательными окажутся компании, которые используют искусственный интеллект для реального повышения эффективности. По его словам, именно такие игроки смогут получить преимущество на рынке за счет внедрения цифровых решений, передает РИА «Новости».

    ВТБ выделил промышленность в качестве одной из сфер, где применение искусственного интеллекта может дать наибольший экономический эффект. Сергейчук отметил, что внедрение технологий компьютерного зрения и «умных» систем предиктивного ремонта позволяет снижать простои, сокращать издержки и повышать эффективность управления производством. Это особенно актуально для стартапов и новых решений в промышленной отрасли.

    В логистике, включая международные направления, банк ожидает существенную отдачу от внедрения ИИ. Сергейчук подчеркнул, что анализ загрузки портов, железнодорожных отправок и работы терминалов в реальном времени дает возможность прогнозировать заторы до их возникновения и оперативно изменять маршруты товарных потоков.

    Он отметил, что у ВТБ прагматичный подход к искусственному интеллекту: для банка это не «волшебная палочка», а фундамент для построения бизнеса нового типа. По словам топ-менеджера, каждая инвестиция в новые технологии тщательно просчитывается с учетом влияния на прибыль.

    Сергейчук подчеркнул, что ожидания инвесторов оправданы только тогда, когда искусственный интеллект становится частью полноценной операционной системы бизнеса, а не просто модной технологией.

    Также Сергейчук заявил, что внедрение ИИ и промышленной роботизации является ключевым элементом повышения производительности труда и структурной трансформации экономики России. Он сообщил, что один промышленный робот способен заменить минимум трех специалистов и работать около 7 тысяч часов в год.

    По оценке ВТБ, автоматизация и комплексное внедрение ИИ позволят снизить себестоимость продукции и получить значительный дезинфляционный эффект. Это поможет достичь целевого уровня инфляции Банка России в 4% в долгосрочной перспективе.

    Сергейчук добавил, что для достижения целевых показателей по роботизации потребуется внедрение более 100 тыс. промышленных роботов, а общий объем инвестиций превысит 600 млрд рублей.

    Глава Сбербанка Герман Греф сообщил о масштабном увольнении сотрудников из-за внедрения технологий искусственного интеллекта.

    Президент Владимир Путин назвал технологии генеративного искусственного интеллекта стратегическими для государства.

    9 апреля 2026, 13:25 • Новости дня
    Мединский предупредил об угрозе ИИ для российских писателей

    Tекст: Мария Иванова

    Скрытые риски использования нейросетей при создании текстов пока до конца не изучены, поэтому книжной индустрии необходимо срочное законодательное регулирование, заявил помощник президента России и глава Союза писателей России Владимир Мединский.

    Влияние современных технологий на творческую среду пока сложно оценить в полной мере, передает РИА «Новости.Мединский поднял эту тему на заседании организационного комитета по поддержке литературы.

    «Должен сказать, что все вопросы, которые поднимались в выступлениях, они действительно очень актуальны, и вопрос искусственного интеллекта, опасность которого для авторов мы пока даже себе не представляем, это нуждается, безусловно, в законодательном регулировании», - отметил он в ходе своего выступления.

    Также политик обратил внимание на правоприменительную практику антинаркотического законодательства. Он добавил, что проблема заключается не в неправильном понимании книг Михаила Булгакова, а в полном отсутствии интереса к чтению у некоторых граждан.

    Главной задачей на сегодня? по его мнению, остается масштабная популяризация литературы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил тревогу за будущее человечества из-за развития искусственного интеллекта.

    Министр культуры Ольга Любимова исключила возможность замены настоящих писателей и художников компьютерными алгоритмами.

    Удары «Гераней» уничтожили сухогрузы с западным оружием под Одессой
    Опрос: Европейцы сочли США большей угрозой, чем Китай
    Российский боевой лазер «Посох» сбил дрон на расстоянии 1,5 км
    Центр Хруничева пообещали перевезти из Москвы в Омск
    В Госдуме заявили о планах ВСУ сорвать парад Победы
    Ученые сообщили о рекордном замедлении ключевого течения Атлантики
    Агроном рассказал о шансе вырастить жарким летом на даче южные плоды

    Почему нефть останется в цене после ормузского перемирия

    Цены на нефть стали падать немедленно после объявления о перемирии в иранской войне. Однако насколько устойчива эта тенденция? Судя по целому ряду признаков, даже если перемирие быстро превратится в настоящий мир, ждать возвращения дешевого топлива было бы преждевременно. Более того, налицо предпосылки к изменению всей структуры торговли нефтью. Подробности

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    Ключевой признак выдаст желание США воевать дальше

    Несмотря на объявленное перемирие, с точки зрения военных потенциалов обстановка на Ближнем Востоке не изменилась. Политическое решение «больше не воевать» может быть пересмотрено Соединенными Штатами в любой момент. И есть один несомненный признак, который покажет, действительно ли США хотят мира с Ираном - или же они просто взяли паузу перед новым ударом. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

      Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    • США готовят конец света. Пока в Иране

      Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    • Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

      На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

