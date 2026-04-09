Британские власти начали использовать ИИ для подготовки законов

New Statesman: Британские власти используют ИИ при подготовке законов

Tекст: Мария Иванова

Руководство Британии и члены парламента уже применяют языковые модели при создании нормативных актов, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал New Statesman.

Журналисты выяснили, что десятки чиновников и экспертов подтверждают тихую передачу контроля над принятием важнейших решений алгоритмам.

«Текст, составленный большими языковыми моделями, уже попадал в акты парламента. Британские законы уже пишутся с помощью искусственного интеллекта», – отмечает издание. Алгоритмы применялись министром финансов Рэйчел Ривз при подготовке отчета по расходам в июне 2025 года.

Авторы материала подчеркивают, что нейросети стали неотъемлемой частью совещаний, переписок и выступлений в Палате общин. Курс на масштабную цифровизацию бюрократии утвердил кабинет премьера Кира Стармера в ноябре 2024 года, назвав новые технологии решением текущих проблем.

Власти рассчитывают ежегодно экономить 45 млрд фунтов стерлингов и 60 млрд долларов, сократив государственные займы на треть. При этом многие эксперты осознают серьезные риски использования американского и китайского программного обеспечения для работы с государственными документами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Госдумы Анатолий Вассерман отверг возможность применения искусственного интеллекта для законотворчества.

При этом вице-премьер России Дмитрий Григоренко назвал нейросети незаменимым инструментом в сфере государственного управления.

Ранее мэр Лондона Садик Хан предупредил о риске массовой безработицы из-за внедрения новых технологий.