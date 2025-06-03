GigaChat запланировали запустить на МКС к осени

Баканов сообщил о запуске нейросети GigaChat на МКС осенью

Tекст: Мария Иванова

Нейросеть GigaChat будет запущена на Международной космической станции к осени, передает ТАСС. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов на пленарной сессии конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде.

Баканов рассказал: «Второе направление – это прямой ассист искусственного интеллекта космонавту. Здесь мы говорим о том, чтобы GigaChat поднять на МКС. У нас следующий пилотируемый пуск осенью, а через один – в марте. Попробуем к осени успеть и на следующем ЦИПР уже рассказать, как все прошло». Таким образом, уже ближайший запуск может стать этапом внедрения этой технологии.

Десятая конференция ЦИПР проходит с 2 по 5 июня в Нижнем Новгороде. На ее полях 5 и 6 июня также запланирован Глобальный цифровой форум, посвященный взаимодействию России с дружественными странами в сфере ИКТ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее нейросеть GigaChat сдала экзамен в Российской академии музыки им. Гнесиных.

В конце прошло года президент России Владимир Путин заявил, что искусственный интеллект используется для обработки обращений граждан на «Прямую линию».