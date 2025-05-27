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Нейросеть GigaChat успешно сдала экзамен в РАМ Гнесиных
GigaChat прошла вступительные испытания на программу «Музыковедение» в РАМ
В ходе эксперимента нейросеть GigaChat успешно прошла вступительные испытания на программу «Музыковедение» в РАМ им. Гнесиных, получив высокую оценку экзаменационной комиссии.
Нейросетевая модель GigaChat от «Сбера» успешно прошла вступительные экзамены на программу «Музыковедение» в Российской академии музыки имени Гнесиных, передает ТАСС.
В академии отмечают, что экзамен включал вопросы по истории российской, зарубежной и эстрадно-джазовой музыки, а также комплексные задания, которые обычно предлагаются абитуриентам на коллоквиуме по дисциплине «История музыки». Нейросеть показала способность анализировать произведения разных композиторов и получила высокую оценку от экзаменационной комиссии, в которую вошли преподаватели, проректор и руководители профильных подразделений.
В пресс-службе академии уточнили, что для подготовки GigaChat дополнительно обучили на научных, учебных материалах, архивных записях и теоретических трудах. Поддержку обеспечивали преподаватели, научные сотрудники и студенты академии. В РАМ считают, что этот проект демонстрирует возможности искусственного интеллекта в сфере искусства.
Ректор академии Александр Рыжинский подчеркнул, что применение искусственного интеллекта в творчестве становится неизбежным. «Наша задача – взять в помощь сильные стороны новых технологий и сделать их союзниками музыкальной науки и исполнительства», – заявил он.
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